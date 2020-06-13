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ÖZET | Juventus - Milan maç sonucu: 0-0

İTALYA HABERLERİ  | 13.06.2020 07:57 | Son Güncelleme

İtalya Kupası yarı final rövanş maçında Juventus ile AC Milan 0-0 berabere kaldı. İlk maçta deplasmanda rakibi ile 1-1 berabere kalan Juventus adını finale yazdırdı.

ÖZET | Juventus - Milan maç sonucu: 0-0

Milano'da şubat ayında oynanan ve 1-1 biten ilk maçın rövanşında Juventus, Torino’daki Allianz Stadı’nda Milan’ı konuk etti. Kovid-19 yönelik tedbirler çerçevesinde seyircisiz, boş tribünlere karşı oynanan maça hızlı başlayan ev sahibi ekip, peş peşe hücumlarla Milan’ı baskı altına aldı.

  1. dakikada VAR uyarısıyla penaltı kazanan Juventus’ta Portekizli yıldızı Cristiano Ronaldo, penaltı atışında topu direğe nişanlayınca önemli bir fırsatı değerlendiremedi.

Penaltıdan bir dakika sonra Milanlı Ante Rebic, rakibine yaptığı tehlikeli hareket nedeniyle direkt kırmızı kart görerek, kırmızı-siyahlı takımı 10 kişi bıraktı. Maçın ilk yarısı golsüz sona erdi. Karşılaşmanın ikinci yarısında da gol sesi çıkmayınca maç 0-0 sonuçlandı. Bu sonuçla Juventus, ilk maçta deplasmanda attığı golün sağladığı avantajla finale yükselen taraf oldu.

Milan'da forma giyen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, karşılaşmada 90 dakika mücadele etti. Bu arada, karşılaşma öncesi her iki takım da sahaya ırkçılık karşıtı t-shirtlerle çıktı. Milan, "Siyahların hayatı değerlidir" yazılı t-shirt giyerken, Juventus da "Irkçılığa hayır" yazılı t-shirtlerle çıktı.

Maç öncesinde Kovid-19 salgınında hayatını kaybedenler ve tüm sağlık çalışanlar için 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. Kupa yarı finalinin diğer ayağında Napoli, Inter’i konuk edecek. İki takım arasındaki ilk maçı Napoli, deplasmanda 1-0 kazanmıştı.

(AA)

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
kuponun başını yediz elime edim size bir gol dedim
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