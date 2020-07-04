ÖZET | Juventus - Torino maç sonucu: 4-1

İtalya Ligi Serie A'da 30. hafta karşılaşmasında Juventus, Torino'yu konuk etti.

Allianz Arena'da oynanan müsabaka, Juventus'un 4-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.

Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 3. dakikada Paulo Dybala, 29. dakikada Cuadrado, 61. dakikada Cristiano Ronaldo ve 87. dakikada Djidji (kendi kalesine) kaydetti. Torino'nun tek sayısını ise 45+6. dakikada penaltıdan Andrea Belotti attı.

Juventus, bu galibiyetle birlikte üst üste 7. maçını kazandı ve puanını 75'e yükselterek liderliğini sürdürdü. Üst üste 3. mağlubiyetini alab Torino ise 31 puanla 15. sırada yer aldı.

Juventus, gelecek hafta Milan deplasmanına gidecek. Torino ise Brescia'yı konuk edecek.

Juventus forması giyen milli futbolcumuz Merih Demiral, sakatlığı nedeniyle kadroya dahil edilmedi.

RONALDO'DAN 2 YIL SONRA FRİKİK GOLÜ

Daha önce 43 frikik denemesinde golü bulamayan Cristiano Ronaldo ,Juventus'ta iki yıl aradan sonra ilk frikik golünü attı. Portekizli yıldız ayrıca oynadığı son 4 karşılaşmada 4 gol - 3 asistlik bir performans sergiledi.



