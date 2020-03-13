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ÖZET | Kasımpaşa-Göztepe maç sonucu: 2-0 (Süper Lig)

SPOR TOTO SÜPER LİG HABERLERİ  | 13.03.2020 21:55 | Son Güncelleme

Süper Lig'in 26. haftasında Kasımpaşa sahasında Göztepe'yi Fode Koita'nın golleriyle 2-0 mağlup etti. Kasımpaşa bu sonuçla üst üste ikinci maçını kazandı.

ÖZET | Kasımpaşa-Göztepe maç sonucu: 2-0 (Süper Lig)

Süper Lig'in 26. haftasında Kasımpaşa-Göztepe karşılaşması oynandı. Maça çok hızlı başlayan Kasımpaşa, 2. dakikada Fode Koita'nın golüyle 1-0 öne geçti.

İlk yarı tek golle sona ererken, ikinci yarıda maçın temposu daha düşüktü. 90+3. dakikada bir kez daha sahneye çıkan Fode Koita maçın 2-0 bittiğini ilan eden isim oldu.

Bu sonuçla üst üste ikinci maçını kazanan Kasımpaşa puanını 26'ya yükseltirken, Göztepe ise 34 puanda kaldı.

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Anahtar Kelimeler:
Kasımpaşa Göztepe Fode Koita süper lig

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