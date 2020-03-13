ÖZET | Kasımpaşa-Göztepe maç sonucu: 2-0 (Süper Lig)

Süper Lig'in 26. haftasında Kasımpaşa-Göztepe karşılaşması oynandı. Maça çok hızlı başlayan Kasımpaşa, 2. dakikada Fode Koita'nın golüyle 1-0 öne geçti.

İlk yarı tek golle sona ererken, ikinci yarıda maçın temposu daha düşüktü. 90+3. dakikada bir kez daha sahneye çıkan Fode Koita maçın 2-0 bittiğini ilan eden isim oldu.

Bu sonuçla üst üste ikinci maçını kazanan Kasımpaşa puanını 26'ya yükseltirken, Göztepe ise 34 puanda kaldı.

