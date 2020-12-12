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ÖZET | Kayserispor 0-0 Trabzonspor

KAYSERİSPOR HABERLERİ  | 12.12.2020 17:56 | Son Güncelleme

Süper Lig'de 12. hafta mücadelesinde Trabzonspor, deplasmanda Kayserispor ile 0-0 berabere kaldı ve üst üste 2. beraberliğini aldı. Kayserispor - Trabzonspor maç özeti ve maçın detayları haberimizde...

ÖZET | Kayserispor 0-0 Trabzonspor

Süper Lig'de 12. hafta karşılaşmasında Kayserispor, Trabzonspor'u konuk etti.

Kayseri Kadir Has Stadyumu'nda oynanan müsabaka 0-0'lık beraberlikle sonuçlandı.

Bu sonucun ardından üst üste 2. beraberliğini alan Trabzonspor, 14 puan ve maç fazlasıyla 13. sırada yer aldı. Üst üste 4. kez berabere kalan Kayserispor ise 1 maç eksiğiyle 10 puanla 17. sırada yer aldı.

Trabzonspor, Süper Lig'de gelecek hafta Çaykur Rizespor'u ağırlayacak. Kayserispor ise Antalyaspor deplasmanına gidecek.

AVCI İLE 2. BERABERLİK

Trabzonspor, teknik direktör Abdullah Avcı'nın takımın başına geçmesinin ardından 2. beraberliğini aldı. Bordo - mavililer, tecrübeli teknik adam yönetiminde çıktığı 4 maçta 2 galibiyet ve 2 beraberlik almış oldu.

AFOBE YEDEK, EKUBAN İLERİ UÇTA

Karadeniz ekibinde geçtiğimiz hafta gösterdiği performansla eleştiri alan Benik Afobe, Kayserispor karşısında yedek kulübesinde maça başladı. Teknik direktör Abdullah Avcı, Afobe'nin yerine ileri uçta Ekuban'ı tercih ederken, Diabate'ye ise kanatta görev verdi.

TRABZONSPOR'DA 3 İSİM KADRODA YER ALMADI

Bordo - mavili ekipte sakatlıkları bulunan Nwakaeme, Djaminy ve Plaza Kayserispor maçı kafilesinde yer almadı.

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

  1. dakikada hızlı gelişen Hes Kablo Kayserispor atağında topla buluşan Henrique ceza sahası içinde rakiplerini çalımlayarak attığı şutta meşin yuvarlak kelecide kaldı.

  2. dakikada Hes Kablo Kayserispor serbest vuruş kazandı. Fernandes'in sert şutunu kaleci Uğurcan Çakır uzaklaştırdı.

  3. dakikada Trabzonspor köşe vuruşu kazandı. Baker'in ortasında topa iyi yükselen Vitor Hugo'nun kafa vuruşunda meşin yuvarlak auta gitti.

  4. dakikada ceza sahası dışında Bilal Başacıkoğlu'nun ortasına iyi yükselen Ekuban'ın kafa vuruşunda top kalecinin üzerine gitti.

  5. dakikada sağ kanattan gelişen Kayserispor atağında topa ceza alanında Sapunaru'nun sert şutunu kale çizgisinde savunma oyuncusu Marlon çıkarttı.

Maçın ilk yarısı golsüz beraberlikle tamamlandı.

MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI BİRAZDAN...)

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