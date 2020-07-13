ÖZET | Kayserispor 1-1 Gaziantep FK maç sonuçları

Süper Lig'in 32. haftasında alt sıraları yakından ilgilendiren maçta Kayserispor - Gaziantep FK mücadelesi 1-1 sona erdi. Kayserispor - Gaziantep maç özeti ve maçın detayları haberimizde...
Gaziantep FK'ya üstünlüğü getiren gol, 62. dakikada Alexandru Maxim'den geldi. Kayserispor'un yıldızı Mensah, 73. dakikada, defans oyuncusu Diego ise 87. dakikada kırmızı kart gördü ve ev sahibi ekip maçı 9 kişi tamamladı. Mücadele 1-0 bitecek derken, Kayserispor'da Kravets 90+2. dakikada sahneye çıktı ve takımına 1 puanı getirdi.
Bu sonucun ardından üst üste 3. galibiyetini alan Gaziantep FK, puanını 42 yaptı ve 8. sırada yer aldı. Son 5 maçta 10 puan toplayan Kayserispor ise 32 puanla 16. basamakta kaldı.
Süper Lig'in 33. haftasında Kayserispor deplasmanda Başakşehir ile karşılaşacakken, Gaziantep FK ise evinde Kasımpaşa'yı konuk edecek.
Başakşehir (D)
Trabzonspor
dakikada gelişen Gaziantep FK atağında, Furkan Soyalp'in pasında ceza sahası içinde topla buluşan Kenan Özer'in sert şutunda, meşin yuvarlak kaleci Lung'dan döndü.
dakikada taç atışı kullanan Kayserispor'da sol çaprazda meşin yuvarlakla buluşan Kravets'in sert şutunda, kaleci Günay Güvenç topu güçlükle çıkardı.
dakikada sol kanattaki Muhammet Demir'in pasında ceza sahası dışında Maxim meşin yuvarlakla buluştu. Maxim'in sert şutunda, top az farkla dışarı çıktı.
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