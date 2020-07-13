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ÖZET | Kayserispor 1-1 Gaziantep FK maç sonuçları

SPOR TOTO SÜPER LİG HABERLERİ  | 13.07.2020 20:55 | Son Güncelleme

Süper Lig'in 32. haftasında kümede kalma mücadelesindeki Kayserispor, 1-0 geriye düştüğü ve 9 kişi kaldığı maçta Gaziantep FK ile 1-1 berabere kaldı. Kayserispor - Gaziantep maç özeti ve maçın detayları haberimizde...

ÖZET | Kayserispor 1-1 Gaziantep FK maç sonuçları

Süper Lig'in 32. haftasında alt sıraları yakından ilgilendiren maçta Kayserispor - Gaziantep FK mücadelesi 1-1 sona erdi. Kayserispor - Gaziantep maç özeti ve maçın detayları haberimizde...

Gaziantep FK'ya üstünlüğü getiren gol, 62. dakikada Alexandru Maxim'den geldi. Kayserispor'un yıldızı Mensah, 73. dakikada, defans oyuncusu Diego ise 87. dakikada kırmızı kart gördü ve ev sahibi ekip maçı 9 kişi tamamladı. Mücadele 1-0 bitecek derken, Kayserispor'da Kravets 90+2. dakikada sahneye çıktı ve takımına 1 puanı getirdi.

Bu sonucun ardından üst üste 3. galibiyetini alan Gaziantep FK, puanını 42 yaptı ve 8. sırada yer aldı. Son 5 maçta 10 puan toplayan Kayserispor ise 32 puanla 16. basamakta kaldı.

Süper Lig'in 33. haftasında Kayserispor deplasmanda Başakşehir ile karşılaşacakken, Gaziantep FK ise evinde Kasımpaşa'yı konuk edecek.

KAYSERİSPOR'UN KALAN MAÇLARI

Başakşehir (D)
Trabzonspor

KAYSERİSPOR - GAZİANTEP MAÇ ÖZETİ

  1. dakikada gelişen Gaziantep FK atağında, Furkan Soyalp'in pasında ceza sahası içinde topla buluşan Kenan Özer'in sert şutunda, meşin yuvarlak kaleci Lung'dan döndü.

  • dakikada taç atışı kullanan Kayserispor'da sol çaprazda meşin yuvarlakla buluşan Kravets'in sert şutunda, kaleci Günay Güvenç topu güçlükle çıkardı.

  • dakikada sol kanattaki Muhammet Demir'in pasında ceza sahası dışında Maxim meşin yuvarlakla buluştu. Maxim'in sert şutunda, top az farkla dışarı çıktı.

  • dakikada sağ kanattan hızlı gelişen Kayserispor atağında, Enver Cenk Şahin'in pasında Kravets topla buluştu. Ceza sahası içinde Kravets'in topla buluşturduğu Hasan Hüseyin Acar'ın düzgün vuruşunda, kaleci Günay Güvenç meşin yuvarlağı güçlükle çıkardı.


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    Okuyucu Yorumları 2 yorum
    meler adamları 9 kişi bırakarak aldıgı emiri yerine getirmiştir bir notta ekleyeyim antep teknik direktörü sumidica resmen bir pravakatör kardeşim bu adama tff ceza vermeli bu zat tahrik edityor insanları konyada yaptı gitti denizlide yaptı gitti şimdi kayseride yaptı bu zata mutlaka ceza verilmeli bu pravakatör biri golden sonra hep rakip takım yöneticilerini pravake ediyor
    başak ve trabzonun yenmesi için direk 2 kırmızı
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