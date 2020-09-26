ÖZET | Kayserispor- Erzurumspor maç sonucu: 1-3

Spor Toto Süper Lig'in 3. haftasında BB Erzurumspor, deplasmanda Hes Kablo Kayserispor ile karşı karşıya geldi. Konuk ekip, rakibini 42. dakikada Rashad Muhammed, 45+4. dakikada Aryvdas Novikovas' ve 90+4. dakikada Ibrahim Sissoko attığı gollerle 3-1 mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdırdı. Ev sahibi takımın tek golü ise 83. dakikada penaltıdan Pedro Henrique kaydetti.

Bu sonucun ardından BB Erzurumspor, puanını 6'ya yükseltti. Kayserispor ise 3 puanda kaldı. Mehmet Özdilek'in öğrencileri, gelecek hafta sahasında Rizespor'u ağırlayacak. Sarı kırmızılı takım da Ankaragücü'ne konuk olacak.

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