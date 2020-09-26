ÖZET | Kayserispor- Erzurumspor maç sonucu: 1-3

Spor Toto Süper Lig'in 3. haftasında BB Erzurumspor, deplasmanda Hes Kablo Kayserispor ile karşı karşıya geldi. Konuk ekip, rakibini 42. dakikada Rashad Muhammed, 45+4. dakikada Aryvdas Novikovas' ve 90+4. dakikada Ibrahim Sissoko attığı gollerle 3-1 mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdırdı. Ev sahibi takımın tek golü ise 83. dakikada penaltıdan Pedro Henrique kaydetti.
Bu sonucun ardından BB Erzurumspor, puanını 6'ya yükseltti. Kayserispor ise 3 puanda kaldı. Mehmet Özdilek'in öğrencileri, gelecek hafta sahasında Rizespor'u ağırlayacak. Sarı kırmızılı takım da Ankaragücü'ne konuk olacak.
dakikada Novikovas’ın ara pasında Gabriel Overtan ceza alanı içerisinde topla buluştu. Overtan’ın sert şutunda kaleci Lung sağına uzanarak topu kornere çeldi.
dakikada Emrah’ın pasında topla buluşan Muhammed'in şutunda defanstan seken meşin yuvarlak direğin yanından kornere çıktı.
dakikada kullanılan serbest vuruşta Muğdat, pasını Hasan Hüseyin’e verdi. Bu oyuncunun vuruşunda top direğin dibinden auta çıktı.
45+2. dakikada sağ kanattan Emrah'ın ortasında penaltı noktası üzerinde Novikovas, düzgün ve isabetli bir vuruşla farkı 2'ye çıkaran golü attı. 0-2.
dakikada Pedro Henrique hafif sol çaprazdan kaleye çektiği şutta top üstten auta çıktı.
90+5. dakikada Overtan sol kanattan yerden gönderdiği pasını Sissoko ile buluşturdu. Bu oyuncunun plase vuruşunda top ağlara gitti. (1-3)
Stat: Kayseri Kadir Has
Hakemler: Tugay Kaan Numanoğlu xx, Serkan Çimen xx, Ömer Tevfik Özkoç xx
Kayserispor: Lung x, Miguel Lopes x, Joseph Attamah x, Dimitrios Kolovetsios x, Yasir Subaşı x, Gustavo Campanharo xx, Aaron Lennon x (Cristian Sapunaru dk.46 x), Hasan Hüseyin Acar x, İlhan Parlak x (Pedro Henrique dk.46 xx), Muğdat Çelik x (Zoran Kvrzic dk.68 x), Wilfried Kanga x
Yedekler: İsmail Çipe, Emre Demir, Yaw Ackah, Oğuzhan Çapar, Adem Doğan, Ömer Uzun, İlhan Depe
Teknik Direktör: Bayram Bektaş
BB.Erzurumspor: Fabien Farnolle xxx, Hasan Hatipoğlu xx, Kaan Kanak xx, Arturo Mina xxx, Gabriel Obertan xxx, Arvydas Novikovas xxx (Ibrahim Sissoko dk.85 ?) Petrus Mayega xx, Emrah Başsan xxx (Mitchell Donald dk.63 x) İbrahim Akdağ xx, Rashad Muhammed xxx (Ömer Şişmanoğlu dk.79 ?) Murat Uçar xx
Yedekler: Kayacan Erdoğan, Gökhan Kardeş, Adolphe Teikeu, Mücahit Albayrak, Mahamadou Ba,
Osman Çelik, Cenk Ahmet Alkılıç
Teknik Direktör: Mehmet Özdilek
Goller: Pedro Henrique (dk.83) (Kayserispor), Rashad Muhammed (dk.42) Novikovas (dk.45+2) Ibrahim Sissoko (dk.90+5) (BB. Erzurumspor)
Sarı Kartlar: Pedro Henrique (Kayserispor) Kaan Kanak, Hasan Hatipoğlu, Arturo Mina (BB. Erzurumspor)
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