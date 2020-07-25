ÖZET | Kayserispor-Trabzonspor: 1-2

Trabzonspor, Süper Lig’in son haftasında ligde kalma mücadelesi veren Hes Kablo Kayserispor’a konuk oldu. Trabzonspor sezonu ikinci sırada tamamlamak için kazanmak zorundaydı. Kayserispor ise ligde kalmak için kazanmak ve rakiplerinin de kaybetmesi gerekecekti. Maç 1-2'lik skorla sonuçlandı ve Kayserispor küme düştü.
2.dakikada Kayserispor köşe vuruşu kazandı. Pedro Henrique vurdu top savunmadan sekip dışarı gitti
4.dakikada Trabzonspor etkili geldi. Abdülkadir Ömür sert vurdu top kaleci Lung'ta kaldı
SARI KART 7.dakikada Abdulkadir Parmak orta alanda rakibine yaptığı faul sonucu hakemden sarı kart gördü
10.dakikada Sapunaru ceza sahası dışından sert vurdu şutu üstten auta gitti
13.dakikada Trabzonspor etkili geldi. Abdülkadir Ömür sağ kanattan serbest vuruş kullandı, ortasına uygun durumda Ekuban vurdu top üstten auta gitti
DİREKTEN DÖNDÜ! 17.dakikada sağ kanattan Joao Pereira ortaladı kale sahasında Campi zor pozisyondan kafayı vurdu top direkten döndü
20.dakikada sağ kanattan gelen ortaya uygun durumda Kravets kafayı vurdu ama top yandan auta gitti
25.dakikada sağ kanattan serbest vuruşu Sosa kullandı ortası doğrudan dışarı gitti
30.dakikada Abdülkadir Ömür ceza sahası dışından sağ ayağıyla vurdu şutu auta gitti
34.dakikada seken topa Djedje sert vurdu top üstten auta gitti
SON ANDA ÇİZGİDEN ÇIKARDI! 38.dakikada Kayserispor gole çok yaklaştı. Sağ kanattan gelen ortaya Pedro Henrique kafayı vurdu kaleci Uğurcan topu çeldi seken topa Pedro Henrique bir kez daha sert vurdu bu kez kaleci Uğurcan çizgiden çıkardı. Kayserisporlu oyuncular topun içeriden çıktığı yönünde itiraz ettiler ancak VAR incelemesi sonucu topun tamamının çizgiyi geçmediğine karar verildi
43.dakikada Hasan Hüseyin Acar ceza sahasına girmeden vurdu yerden şutu kalecide kaldı
45.dakikada Sosa ceza sahasına içinden seken topa vurdu, şutu kaleci Lung'ta kaldı
İlk yarı golsüz sona erdi
SARI KART 47.dakikada Abdulkadir Parmak orta alanda rakibine yaptığı faul sonucu hakemden sarı kart gördü
YİNE ÇİZGİDEN ÇIKARDI! 50.dakikada Kayserispor gole çok yaklaştı. Ndiaye'nin hatalı geri pasını alan Kravets vuruşunu yaptı kaleciden seken topu çizgi üzerinde Hüseyin Türkmen son anda çıkardı
55.dakikada Guilherme sol kanattan ortasını yaptı kaleye paralel giden topu doğrudan auta çıktı
59.dakikada Kayserispor'da Enver Cenk Şahin bekletmeden vurdu şutu kaleye gitmedi
GOL! 63.dakikada Trabzonspor Novak'ın golüyle 1-0 öne geçti
66.dakikada Sörloth topu taşıdı yerden pasını Ekuban'a verdi ama savunma son anda araya girdi
73.dakikada Kravets bekletmeden kaleyi denedi ama şutu auta gitti
OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ 77.dakikada Ndiaye çıktı yerine Kamil Ahmet girdi
SÖRLOTH GOLE ÇOK YAKLAŞTI! 79.dakikada sağ kanattan savunmanın arkasına sarkan Abdülkadir Ömür pasını verdi kale sahasında uygun durumda Sörloth topukla golü atmak istedi ancak kaleci Lung topu çıkardı
85.dakikada Kayserispor penaltı kazandı
GOL! 86.dakikada Kayserispor Pedro Henrique'nin penaltı golüyle durumu 1-1 yaptı.
GOL! 90+6. dakikada Sörloth topu ağlara gönderdi ve skor 1-2'ye geldi!
Maçın geriye kalan dakikalarında tehlikeli bir pozisyon olmadı ve maç 1-2'lik skorla tamamlandı.
Stat: Kadir Has
Hakemler: Cüneyt Çakır, Bahattin Duran, Tarık Ongun
Kayserispor: Lung, Kvrzic, Sapunaru, Diego, Yasir, Campanharo, Hasan Hüseyin, Djedje, Henrique, Enver Cenk Şahin, Kravets
Trabzonspor: Uğurcan, Pereira, Hüseyin, Campi, Novak, Abdulkadir Parmak, Sosa, Ndiaye, Abdülkadir Ömür, Ekuban, Sörloth
Sarı kart: Abdulkadir Parmak (Trabzonspor)
Goller:Pedro Henrique (Kayserispor), Novak,Sörloth(Trabzonspor)
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