SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Trabzonspor
  4. ÖZET | Kayserispor-Trabzonspor: 1-2

ÖZET | Kayserispor-Trabzonspor: 1-2

TRABZONSPOR HABERLERİ  | 25.07.2020 22:59 | Son Güncelleme

Süper Lig'de son hafta maçında düşmeme mücadelesi veren Kayserispor ile sezonu ikinci tamamlamak isteyen Trabzonspor karşı karşıya geldi. Maçın detayları haberimizde...

ÖZET | Kayserispor-Trabzonspor: 1-2

Trabzonspor, Süper Lig’in son haftasında ligde kalma mücadelesi veren Hes Kablo Kayserispor’a konuk oldu. Trabzonspor sezonu ikinci sırada tamamlamak için kazanmak zorundaydı. Kayserispor ise ligde kalmak için kazanmak ve rakiplerinin de kaybetmesi gerekecekti. Maç 1-2'lik skorla sonuçlandı ve Kayserispor küme düştü.

MAÇ BAŞLADI

2.dakikada Kayserispor köşe vuruşu kazandı. Pedro Henrique vurdu top savunmadan sekip dışarı gitti

4.dakikada Trabzonspor etkili geldi. Abdülkadir Ömür sert vurdu top kaleci Lung'ta kaldı

SARI KART 7.dakikada Abdulkadir Parmak orta alanda rakibine yaptığı faul sonucu hakemden sarı kart gördü

10.dakikada Sapunaru ceza sahası dışından sert vurdu şutu üstten auta gitti

13.dakikada Trabzonspor etkili geldi. Abdülkadir Ömür sağ kanattan serbest vuruş kullandı, ortasına uygun durumda Ekuban vurdu top üstten auta gitti

DİREKTEN DÖNDÜ! 17.dakikada sağ kanattan Joao Pereira ortaladı kale sahasında Campi zor pozisyondan kafayı vurdu top direkten döndü

20.dakikada sağ kanattan gelen ortaya uygun durumda Kravets kafayı vurdu ama top yandan auta gitti

25.dakikada sağ kanattan serbest vuruşu Sosa kullandı ortası doğrudan dışarı gitti

30.dakikada Abdülkadir Ömür ceza sahası dışından sağ ayağıyla vurdu şutu auta gitti

34.dakikada seken topa Djedje sert vurdu top üstten auta gitti

SON ANDA ÇİZGİDEN ÇIKARDI! 38.dakikada Kayserispor gole çok yaklaştı. Sağ kanattan gelen ortaya Pedro Henrique kafayı vurdu kaleci Uğurcan topu çeldi seken topa Pedro Henrique bir kez daha sert vurdu bu kez kaleci Uğurcan çizgiden çıkardı. Kayserisporlu oyuncular topun içeriden çıktığı yönünde itiraz ettiler ancak VAR incelemesi sonucu topun tamamının çizgiyi geçmediğine karar verildi

43.dakikada Hasan Hüseyin Acar ceza sahasına girmeden vurdu yerden şutu kalecide kaldı

45.dakikada Sosa ceza sahasına içinden seken topa vurdu, şutu kaleci Lung'ta kaldı

İlk yarı golsüz sona erdi

İKİNCİ YARI BAŞLADI

SARI KART 47.dakikada Abdulkadir Parmak orta alanda rakibine yaptığı faul sonucu hakemden sarı kart gördü

YİNE ÇİZGİDEN ÇIKARDI! 50.dakikada Kayserispor gole çok yaklaştı. Ndiaye'nin hatalı geri pasını alan Kravets vuruşunu yaptı kaleciden seken topu çizgi üzerinde Hüseyin Türkmen son anda çıkardı

55.dakikada Guilherme sol kanattan ortasını yaptı kaleye paralel giden topu doğrudan auta çıktı

59.dakikada Kayserispor'da Enver Cenk Şahin bekletmeden vurdu şutu kaleye gitmedi

GOL! 63.dakikada Trabzonspor Novak'ın golüyle 1-0 öne geçti

66.dakikada Sörloth topu taşıdı yerden pasını Ekuban'a verdi ama savunma son anda araya girdi

73.dakikada Kravets bekletmeden kaleyi denedi ama şutu auta gitti

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ 77.dakikada Ndiaye çıktı yerine Kamil Ahmet girdi

SÖRLOTH GOLE ÇOK YAKLAŞTI! 79.dakikada sağ kanattan savunmanın arkasına sarkan Abdülkadir Ömür pasını verdi kale sahasında uygun durumda Sörloth topukla golü atmak istedi ancak kaleci Lung topu çıkardı

85.dakikada Kayserispor penaltı kazandı

GOL! 86.dakikada Kayserispor Pedro Henrique'nin penaltı golüyle durumu 1-1 yaptı.

GOL! 90+6. dakikada Sörloth topu ağlara gönderdi ve skor 1-2'ye geldi!

Maçın geriye kalan dakikalarında tehlikeli bir pozisyon olmadı ve maç 1-2'lik skorla tamamlandı.

KAYSERİSPOR-TRABZONSPOR MAÇ DETAYLARI

Stat: Kadir Has

Hakemler: Cüneyt Çakır, Bahattin Duran, Tarık Ongun

Kayserispor: Lung, Kvrzic, Sapunaru, Diego, Yasir, Campanharo, Hasan Hüseyin, Djedje, Henrique, Enver Cenk Şahin, Kravets

Trabzonspor: Uğurcan, Pereira, Hüseyin, Campi, Novak, Abdulkadir Parmak, Sosa, Ndiaye, Abdülkadir Ömür, Ekuban, Sörloth

Sarı kart: Abdulkadir Parmak (Trabzonspor)
Goller:Pedro Henrique (Kayserispor), Novak,Sörloth(Trabzonspor)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNEREbru Şallı'nın moral tatiliEbru Şallı'nın moral tatili
Nwakaeme kadroda yer almadı!Nwakaeme kadroda yer almadı!
En sevilen Fenerbahçe marşlarının sözleriEn sevilen Fenerbahçe marşlarının sözleri
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Özgür Özel'den Ali Erbaş'ın sözlerine sert tepki

Özgür Özel'den Ali Erbaş'ın sözlerine sert tepki

Bakan Koca açıkladı: İşte Türkiye'de son durum

Bakan Koca açıkladı: İşte Türkiye'de son durum

Yıldız futbolcunun eski sevgilisi, banyo yaparken çırılçıplak poz verdi

Yıldız futbolcunun eski sevgilisi, banyo yaparken çırılçıplak poz verdi

Arda Turan için müjdeyi verdi! İmzalıyor...

Arda Turan için müjdeyi verdi! İmzalıyor...

'Emre Kılınç Galatasaray ile anlaştı'

'Emre Kılınç Galatasaray ile anlaştı'

Galatasaray bombaları patlattı!

Galatasaray bombaları patlattı!

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen tıraş makineleri

En çok tercih edilen tıraş makineleri

Menajeri Süper Lig devini açıkladı

Menajeri Süper Lig devini açıkladı

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

Trabzonspor şampiyonluk yarışında havlu attı!

Trabzonspor şampiyonluk yarışında havlu attı!

2 şok birden! G.Saray maçında yoklar...

2 şok birden! G.Saray maçında yoklar...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Süper Lig'in gol kralı Alexander Sörloth oldu

Alexander Sörloth gol kralı oldu!

ÖZET | Kayserispor-Trabzonspor: 1-2

Kayserispor küme düştü!

Kadir Has Stadyumu sezonun son maçına hazır

Kadir Has Stadyumu sezonun son maçına hazır

Trabzonspor'da Nwakaeme şoku!

Nwakaeme kadroda yer almadı!

Abdullah Avcı: Trabzonspor'u her hoca ister

Menajeri Süper Lig devini açıkladı

Trabzonspor - Alanyaspor maçının hakemi Ali Palabıyık

Final maçının hakemi belli oldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.