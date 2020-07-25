ÖZET | Kayserispor-Trabzonspor: 1-2

Trabzonspor, Süper Lig’in son haftasında ligde kalma mücadelesi veren Hes Kablo Kayserispor’a konuk oldu. Trabzonspor sezonu ikinci sırada tamamlamak için kazanmak zorundaydı. Kayserispor ise ligde kalmak için kazanmak ve rakiplerinin de kaybetmesi gerekecekti. Maç 1-2'lik skorla sonuçlandı ve Kayserispor küme düştü. MAÇ BAŞLADI 2.dakikada Kayserispor köşe vuruşu kazandı. Pedro Henrique vurdu top savunmadan sekip dışarı gitti 4.dakikada Trabzonspor etkili geldi. Abdülkadir Ömür sert vurdu top kaleci Lung'ta kaldı SARI KART 7.dakikada Abdulkadir Parmak orta alanda rakibine yaptığı faul sonucu hakemden sarı kart gördü 10.dakikada Sapunaru ceza sahası dışından sert vurdu şutu üstten auta gitti 13.dakikada Trabzonspor etkili geldi. Abdülkadir Ömür sağ kanattan serbest vuruş kullandı, ortasına uygun durumda Ekuban vurdu top üstten auta gitti DİREKTEN DÖNDÜ! 17.dakikada sağ kanattan Joao Pereira ortaladı kale sahasında Campi zor pozisyondan kafayı vurdu top direkten döndü 20.dakikada sağ kanattan gelen ortaya uygun durumda Kravets kafayı vurdu ama top yandan auta gitti

25.dakikada sağ kanattan serbest vuruşu Sosa kullandı ortası doğrudan dışarı gitti 30.dakikada Abdülkadir Ömür ceza sahası dışından sağ ayağıyla vurdu şutu auta gitti 34.dakikada seken topa Djedje sert vurdu top üstten auta gitti SON ANDA ÇİZGİDEN ÇIKARDI! 38.dakikada Kayserispor gole çok yaklaştı. Sağ kanattan gelen ortaya Pedro Henrique kafayı vurdu kaleci Uğurcan topu çeldi seken topa Pedro Henrique bir kez daha sert vurdu bu kez kaleci Uğurcan çizgiden çıkardı. Kayserisporlu oyuncular topun içeriden çıktığı yönünde itiraz ettiler ancak VAR incelemesi sonucu topun tamamının çizgiyi geçmediğine karar verildi 43.dakikada Hasan Hüseyin Acar ceza sahasına girmeden vurdu yerden şutu kalecide kaldı 45.dakikada Sosa ceza sahasına içinden seken topa vurdu, şutu kaleci Lung'ta kaldı İlk yarı golsüz sona erdi İKİNCİ YARI BAŞLADI SARI KART 47.dakikada Abdulkadir Parmak orta alanda rakibine yaptığı faul sonucu hakemden sarı kart gördü YİNE ÇİZGİDEN ÇIKARDI! 50.dakikada Kayserispor gole çok yaklaştı. Ndiaye'nin hatalı geri pasını alan Kravets vuruşunu yaptı kaleciden seken topu çizgi üzerinde Hüseyin Türkmen son anda çıkardı