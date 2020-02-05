ÖZET | Kırklarelispor 0-3 Fenerbahçe (Ziraat Türkiye Kupası)

Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final ilk maçında Son 16 Turu'nda Süper Lig ekibi Gaziantep FK’yı eleyerek çeyrek finale yükselen TFF 2. Lig takımlarından Kırklarelispor, sahasında Fenerbahçe'yi konuk etti. Kırklareli Atatürk Stadı'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip Fenerbahçe, 3-0'lık skorla kazandı.

Karşılaşmada gol perdesi 43'te açıldı. Zajc'ın vuruşunda yere de çarpan top kaleciden sekti. Garry Rodrigues topu kaleci İbrahim'den kurtarırken Mevlüt Erdinç meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-0. İlk yarı bu sonuçla sona erdi.

İkinci yarıda farkı ikiye çıkaran isim yine aynıydı. Dakikalar 52'yi gösterdiğinde Zajc'ın pasıyla ceza sahasının sol tarafında meşin yuvarlağı kontrol eden Mevlüt Erdinç topu rakibinden söktü ve sağ ayağıyla uzak köşeye vuruşunu yaparak harika bir gole imza attı: 0-2. 57'de İbrahim Sürgülü'nün kendi kalesine attığı gol maçta skoru belirledi: 0-3.

Bu sonucun ardından Fenerbahçe, yarı final yolunda önemli bir avantaj elde etti. İki takım arasındaki rövanş mücadelesi, 11 Şubat Salı 20.30'da Kadıköy'de oynanacak. Bu turu geçen ekip, yarı finalde Trabzonspor ile BŞB Erzurumspor eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak. Trabzonspor, ilk maçı 5-0 kazanarak yarı final yolunda büyük bir adım attı.