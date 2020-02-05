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ÖZET | Kırklarelispor 0-3 Fenerbahçe (Ziraat Türkiye Kupası)

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI HABERLERİ  | 05.02.2020 16:26 | Son Güncelleme

Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final ilk maçında Kırklarelispor ile Fenerbahçe kozlarını paylaştı. Mücadeleyi sarı lacivertli takım 3-0 kazanarak ikinci maç öncesi büyük bir avantaj yakaladı. İki takım arasındaki rövanş mücadelesi, 11 Şubat Salı 20.30'da Kadıköy'de oynanacak.

Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final ilk maçında Son 16 Turu'nda Süper Lig ekibi Gaziantep FK’yı eleyerek çeyrek finale yükselen TFF 2. Lig takımlarından Kırklarelispor, sahasında Fenerbahçe'yi konuk etti. Kırklareli Atatürk Stadı'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip Fenerbahçe, 3-0'lık skorla kazandı.

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Karşılaşmada gol perdesi 43'te açıldı. Zajc'ın vuruşunda yere de çarpan top kaleciden sekti. Garry Rodrigues topu kaleci İbrahim'den kurtarırken Mevlüt Erdinç meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-0. İlk yarı bu sonuçla sona erdi.

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İkinci yarıda farkı ikiye çıkaran isim yine aynıydı. Dakikalar 52'yi gösterdiğinde Zajc'ın pasıyla ceza sahasının sol tarafında meşin yuvarlağı kontrol eden Mevlüt Erdinç topu rakibinden söktü ve sağ ayağıyla uzak köşeye vuruşunu yaparak harika bir gole imza attı: 0-2. 57'de İbrahim Sürgülü'nün kendi kalesine attığı gol maçta skoru belirledi: 0-3.

Bu sonucun ardından Fenerbahçe, yarı final yolunda önemli bir avantaj elde etti. İki takım arasındaki rövanş mücadelesi, 11 Şubat Salı 20.30'da Kadıköy'de oynanacak. Bu turu geçen ekip, yarı finalde Trabzonspor ile BŞB Erzurumspor eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak. Trabzonspor, ilk maçı 5-0 kazanarak yarı final yolunda büyük bir adım attı.

İLK YARIDAN DAKİKALAR

  1. dakikada ceza sahası önü sağ çaprazından kazanılan serbest vuruşu Deniz Türüç kullandı. Bu futbolcunun direkt kaleye gönderdiği sert şutta kaleci İbrahim gole engel oldu.
  2. dakikada kazanılan serbest vuruşta topu alan Yüksel, ceza sahası önüne gelip şutunu attı ancak top az farkla auta çıktı.
  3. dakikada Mevlüt’ün pasında topla buluşan Ferdi’nin şutunda kaleci İbrahim gole izin vermedi. İbrahim’den seken topu Isla, müsait pozisyondaki Mehmet Ekici’ye çevirdi. Bu futbolcunun şutunda meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.
  4. dakikada Deniz Türüç’ün sol kanattan ceza sahasına yaptığı ortaya savunmadan Enis elle müdahale etti. Hakem Atilla Karaoğlan penaltı noktasını gösterdi.
  5. kazanılan penaltı atışında topun başına geçen Deniz Türüç, aşırtma bir vuruş yapmak istedi ancak topu üstten dışarı gönderdi.
  6. dakikada Mevlüt Erdinç soldan ceza sahası içine girip ortasını yaptı. Kale sahası önünde Zajc’ın dönerek vuruşunda top kaleci İbrahim’de kaldı.
  7. dakikada topla buluşan Zajc ceza sahası dışından çok sert vurdu, kaleci İbrahim’den seken top Rodrigues’in önünde kaldı. Bu futbolcunun pasında Mevlüt meşin yuvarlağı boş kaleye gönderdi. 0-1.

İKİNCİ YARIDAN DAKİKALAR

  1. dakikada Kırklarelispor savunmasının uzaklaştırdığı top Zajc’ın önünde kaldı. Bu futbolcunun şutunda kaleci İbrahim gole izin vermedi.
  2. dakikada Zajc’ın pasıyla ceza sahasının sol tarafından topu kontrol eden Mevlüt, rakibini geçip uzak köşeye şık bir vuruş yaparak topu filelere gönderdi. 0-2
  3. dakikada Zajc’ın pasında sağ kanatta topla buluşan Isla, kale sahası önüne çevirdi. Bu noktada Rodrigues’in şutunda kaleci İbrahim’den dönen topa İbrahim Sürgülü ters bir vuruş yaparak kendi ağlarına gönderdi. 0-3
  4. dakikada Zajc’ın soldan yaptığı ortada savunmadan seken top yine bu futbolcuda kaldı. Bu kez direkt kaleye yönelen Zajc, ceza sahasına girer girmez şutunu çekti ancak savunma son anda topu kornere attı.
  5. dakikada Caner’in savunmanın arkasına attığı pasta topla buluşan Deniz, kaleciyle karşı karşıya kaldı ve şutunu attı. Ancak meşin yuvarlak direğe çarparak oyun alanına geri döndü.

KIRKLARELİSPOR 0-3 FENERBAHÇE

Stat: Kırklareli Atatürk
Hakemler: Atilla Karaoğlan xx, Kerem Ersoy xx, Mustafa Savranlar xx

Kırklarelispor: İbrahim Demir x, Davut Babur xx, İbrahim Sürgülü x, Müslüm Aydoğan xx, Serkan Sözmen x, Emre Keleşoğlu x (Ümit Can Tokcu dk. 72 x), Yüksel Şişman x (Emre Balkı dk. 56 x), Caner Koca x, Enis Çeliksu x (Deniz Ataç dk. 65 x), Mert Sinan Pekesen x, Hacı Ömer Doğru x
Yedekler: Umut Kaya, Malik Karaahmet, Görkem Bitin, Yusuf Çelik
Teknik Direktör: Bilgin Erdem

Fenerbahçe: Harun xxx, Isla xxx (Murat Sağlam dk. 68 xx), Adil Rami xx, Jailson xx (Falette dk. 61 xx), Deniz xxx, Mehmet Ekici xxx, Tolgay xxx, Ferdi xxx, Rodrigues xxx (Dirar dk. 61 xx), Zajc xxx, Mevlüt xxx
Yedekler: Erten, Altay, Ozan, Tolga, Allahyar, Vedat
Teknik Direktör: Ersun Yanal

Goller: Mevlüt (dk. 43 ve dk. 52), İbrahim Sürgülü (dk. 57 kk.) (Fenerbahçe),
Sarı kartlar: Hacı Ömer Doğru (Kırklarelispor), Ferdi, Adil Rami, Murat Sağlam (Fenerbahçe)

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Ziraat Türkiye Kupası Fenerbahçe kırklarelispor

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
Tebrikler Fenerbahçe. Güzel misafirperverlik gösteren Kırklareli halkınada teşekkürler. Bazı yobazlar gibi değiller en azından. Futbol böyle guzel
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