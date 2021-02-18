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ÖZET | Kızılyıldız 2-2 Milan

18.02.2021 23:14 | Son Güncelleme:
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ÖZET | Kızılyıldız 2-2 Milan

UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda Milan deplasmanda Kızılyıldız ile 2-2 berabere kaldı.

UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda Milan deplasmanda Kızılyıldız ile karşı karşıya geldi. Rajko Mitic Stadı'ndaki karşılaşmada skoru 90+3. dakikada gelen gol belirledi: 2-2!

Milan'a iki kez üstünlüğü getiren goller, 42. dakikada Pankov'un kendi kalesine yaptığı vuruş ile 61. dakikada penaltıdan Hernandez'den geldi. Kızılyıldız'ın gollerini ise 52. dakikada penaltıdan Kanga ve 90+3. dakikada Pankov attı. Öte yandan Kızılyıldız'da Rodic, 57. ve 77. dakikalarda gördüğü sarı kartların ardından kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Milan'da milli oyuncumuz Hakan Çalhanoğlu, 82. dakikada Mandzukic'in yerine oyuna dahil oldu.

Karşılaşmanın rövanşı, 25 Şubat Perşembe günü İtalya'da oynanacak.

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