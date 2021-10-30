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ÖZET | Konyaspor 2-1 Fenerbahçe

30.10.2021 21:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Lig'in 11. haftasında Fenerbahçe, Konyaspor deplasmanına konuk oldu. Sarı lacivertliler kötü gidişe devam etti ve Konyaspor'a 2-1 mağlup oldu. Konyaspor - Fenerbahçe maç özeti ve maçın detayları haberimizde...

ÖZET | Konyaspor 2-1 Fenerbahçe

Süper Lig'in 11. haftasında Konyaspor ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Sarı lacivertler maçın ilk 10 dakikasında yediği iki golle Konyaspor'a 2-1 mağlup oldu. Konyaspor - Fenerbahçe maç özeti ve maçın detayları haberimizde...

Konyaspor'a galibiyeti getiren golleri 3. dakikada Soner Dikmen ve 11. dakikada Abdülkerim Bardakçı attı.

Fenerbahçe'de teknik direktör Vitor Pereira, 41. dakikada üç değişiklik yaptı. İrfan Can, Novak ve Serdar Dursun üçlüsü Pelkas, Sangare ve Rossi'nin yerine oyuna girdi. İkinci yarıda baskısını artıran Fenerbahçe'de Valencia'nın 58. dakikadaki rövaşatası üst direkten geri döndü.

Fenerbahçe, İrfan Can Kahveci'nin 84. dakikada attığı frikik golüyle farkı 1'e indirdi.

Üst üste 3. yenilgisini alan Fenerbahçe, 19 puanda kaldı ve zirvenin 8 puan gerisine düştü. Konyaspor ise üst üste 2. galibiyetini alarak 20 puana yükseldi.

Fenerbahçe, gelecek hafta sahasında Kayserispor'u ağırlayacak. Konyaspor ise Göztepe deplasmanına gidecek.

PEREIRA'DAN İLK 11'DE DEĞİŞİKLİK

Süper Lig'in 11. haftasında İttifak Holding Konyaspor'a konuk olan Fenerbahçe, geçen haftaki Aytemiz Alanyaspor maçının ilk 11'ine göre 2 oyuncu değişikliğiyle sahada yer aldı.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira, MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda oynanan karşılaşmada, ligin 10. haftasındaki Aytemiz Alanyaspor maçında ilk 11'de yer alan kaleci Berke Özer ile Serdar Dursun'un yerine, kaleci Altay Bayındır ile Valencia'ya ilk 11'de yer verdi.

Sarı-lacivertlilerde kart cezalısı Biright Osayi-Samuel ile Serdar Aziz ve Mesut Özil kadroda yer almazken Brezilyalı oyuncu Luiz Gustavo ise sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Fenerbahçe karşılaşmaya; Altay Bayındır, Kim, Tisserand, Szalai, Gustavo, Zajc, Nazım Sangare, Ferdi Kadıoğlu, Valencia, Pelkas, Rossi ilk 11'i ile çıktı.

KONYASPOR'DA 2 DĞİŞİKLİK

İttifak Holding Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut da geçen haftaYukatel Kayserispor ile yaptıkları maçın 11'ine göre takımını 2 değişiklikle sahaya sürdü.

Tecrübeli teknik adam, Yukatel Kayserispor maçının ilk 11'inde yer alan Ahmed Hassan ve Hadziahmetovic'in yerine Cikalleshi ve Soner Dikmen'i ilk 11'e dahil etti.

Konyaspor karşılaşmaya; Sehic, Skubic, Ahmet Çalık, Abdülkerim Bardakçı, Guilherme, Serdar Gürler, Oğulcan Ülgün, Soner Dikmen, Bytyqi, Cikalleshi, Çekiçi ilk 11'i ile başladı.

Yeşil-beyazlı ekipte, sakatlığı nedeniyle Ahmed Hassan kadroda yer almadı.

Öte yandan Konyasporlu taraftarlar, yüzde 50 kapasiteye yakın tribünlerdeki yerini aldı.

MAÇ ÖZETİ

2' ev sahibi ekip golü buldu. Skubic'in sağ kanatta ceza sahasına kestiği ortada, Fenerbahçe savunmasının uzaklaştırdığı top, ceza yayı üzerinde Soner Dikmen'de kaldı. Bu oyuncunun düzgün vuruşunda meşin yuvarlak köşeden ağlara gitti: 1-0

10' yeşil-beyazlı ekip farkı ikiye çıkardı. Guilherme'nin sağ kanattan kullandığı serbest vuruşunda, arka direkte topa yükselen Abdülkerim Bardakçı'nın kafa vuruşunda top ağlarla buluştu: 2-0

33' Çekiçi'nin ortasında, ceza sahası içinde topu kontrol eden Cikalleshi'nin vuruşunda top az farkla yandan auta gitti.

38' Nazım Sangare'nin sağ kanattan ortasında, Pelkas'ın kafa vuruşunda top üstten auta gitti.

Karşılaşmanın ilk yarısında başka pozisyon olmadı ve yeşil-beyazlı ekip soyunma odasına 2-0 üstün girdi.

MAÇ DETAYLARI

Stat: MEDAŞ Konya Büyükşehir

Hakemler: Fırat Aydınus, Aleks Taşcıoğlu, Erdem Bayık

İttifak Holding Konyaspor: Sehic, Skubic, Ahmet Çalık, Abdülkerim Bardakçı, Guilherme, Serdar Gürler, Oğulcan Ülgün, Soner Dikmen, Bytyqi, Cikalleshi, Çekiçi

Fenerbahçe: Altay Bayındır, Kim, Tisserand, Szalai, Gustavo, Zajc, Nazım Sangare (Dk. 40 Novak), Ferdi Kadıoğlu, Valencia, Pelkas (Dk. 40 İrfan Can Kahveci), Rossi (Dk. 40 Serdar Dursun)

Goller: Dk. 2 Soner Dikmen, Dk. 10 Abdülkerim Bardakçı (İttifak Holding Konyaspor)

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Süper Lig Fenerbahçe Futbol Kulübü Konyaspor
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