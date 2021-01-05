ÖZET | Konyaspor-Galatasaray: 4-3

Süper Lig'in 16. haftasında sahasında Antalyaspor ile golsüz berabere kalan ve zirve yolunda ağır bir yara alan Galatasaray, 17. hafta maçında Konyaspor'a konuk oldu. Maç 4-3 Konyaspor'un üstünlüğü ile tamamlandı. Konyaspor bu galibiyetle Süper Lig'de 17 yıl sonra Galatasaray'ı mağlup etti.

MAÇ ÖZETİ

4' Maçtaki ilk faul Galatasaray'ın lehine. Emre Akbaba, Shengelia'nın müdahalesi sonrası yerde kaldı. Hakem Arda Kardeşler, Gürcü oyuncuyu daha dikkatli olması konusunda uyardı ve oyun devam etti.

6' Galatasaray kalabalık geldi. Sağ kanatta topla buluşan Younes Belhanda, bekletmeden ortasını gönderdi. Diagne'den önce hamle yapan Abdülkerim, yaptığı kafa vuruşuyla topu uzaklaştırdı.

14' Ryan Donk'un hatası sonrası topla buluşan Milosevic, pasını Cikalleshi'ye aktardı. Geriye hızlı koşu yapan Luyindama, kritik müdahale yaptı ve topu kazandı.

23' Sol kanattan gelişen Galatasaray atağında Saracchi'nin ceza alanına yaptığı orta doğrudan dışarı gitti.

25' Galatasaray Ömer Bayram'la hızlı çıkmak istedi. Milli oyuncunun içeriye çevirdiği topa Ahmet son anda ayak koyarak tehlikeyi önledi.