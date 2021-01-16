ÖZET | Konyaspor - Göztepe maç sonucu: 2-3

Süper Lig'de 19. hafta mücadelesinde İsmail Kartal'ın takımı Konyaspor ile Göztepe kozlarını paylaştı. Göztepe'ye galibiyeti getiren golleri 17'de Marko Mihojevic, 30 ve 58'de yeni transfer Peter Zulj kaydetti. Ev sahibi ekibin gollerini ise 54'de Sokol Cikalleshi ve 62'de Amir Hadziahmetovic attı.
Bu sonuçla Göztepe puanını 22'ye yükseltti. Konyaspor ise 22 puanda kaldı. Ligin bir sonraki haftasında Konyaspor, Trabzonspor deplasmanına gidecek. Göztepe sahasında Gençlerbirliği'ni ağırlayacak.
Stat: Konya Büyükşehir Belediye
Hakemler: Fırat Aydınus xx, Alpaslan Dedeş xx,Kemal Yılmaz xx
Konyaspor: Sehic x, Skubic xx, Anicic xx (Musa dk. 60 xx), Abdülkerim x, Ömer Ali x, Jevtovic xxx, Diomande xx (Bytyqi dk. 46 xx), Shengelia xx (Milosevic dk. 46 xx), Amir xxx, Cikalleshi xxx, Kravets xx
Yedekler: Eray, Oğuz Kağan, İsmail, Doğan Can, Musa, Ali, Emre, Daci
Teknik Direktör: İsmail Kartal
Göztepe: İrfan Can xxx, Murat x, Titi xx, Mihojevic xx, Berkan xx, Zulj xxx (Napoleoni dk. 84 ?), Nwobodo xx, Soner x (Kubilay dk. 84 ?), Halil xx (Kerim dk. 90+2 ?), Tripic xx (Atınç dk. 77 xx), Ndiaye xx (Ideye dk. 90+2 ?)
Yedekler: Megyeri, Yalçın, Batuhan, Burak, Beykan
Teknik Sorumlu: Yasin Güleryüz
Goller: Mihojevic (dk. 17), Zulj (dk. 30, 58) (Göztepe), Cikalleshi (dk. 55), Amir (dk. 62) (Konyaspor)
Sarı Kartlar: İrfan Can (Göztepe), Ömer Ali, Abdülkerim (Konyaspor)
FOTOĞRAF: İHA
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