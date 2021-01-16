ÖZET | Konyaspor - Göztepe maç sonucu: 2-3

Süper Lig'de 19. hafta mücadelesinde İsmail Kartal'ın takımı Konyaspor ile Göztepe kozlarını paylaştı. Göztepe'ye galibiyeti getiren golleri 17'de Marko Mihojevic, 30 ve 58'de yeni transfer Peter Zulj kaydetti. Ev sahibi ekibin gollerini ise 54'de Sokol Cikalleshi ve 62'de Amir Hadziahmetovic attı.

Bu sonuçla Göztepe puanını 22'ye yükseltti. Konyaspor ise 22 puanda kaldı. Ligin bir sonraki haftasında Konyaspor, Trabzonspor deplasmanına gidecek. Göztepe sahasında Gençlerbirliği'ni ağırlayacak.

KONYASPOR - GÖZTEPE

Stat: Konya Büyükşehir Belediye

Hakemler: Fırat Aydınus xx, Alpaslan Dedeş xx,Kemal Yılmaz xx

Konyaspor: Sehic x, Skubic xx, Anicic xx (Musa dk. 60 xx), Abdülkerim x, Ömer Ali x, Jevtovic xxx, Diomande xx (Bytyqi dk. 46 xx), Shengelia xx (Milosevic dk. 46 xx), Amir xxx, Cikalleshi xxx, Kravets xx

Yedekler: Eray, Oğuz Kağan, İsmail, Doğan Can, Musa, Ali, Emre, Daci

Teknik Direktör: İsmail Kartal

Göztepe: İrfan Can xxx, Murat x, Titi xx, Mihojevic xx, Berkan xx, Zulj xxx (Napoleoni dk. 84 ?), Nwobodo xx, Soner x (Kubilay dk. 84 ?), Halil xx (Kerim dk. 90+2 ?), Tripic xx (Atınç dk. 77 xx), Ndiaye xx (Ideye dk. 90+2 ?)

Yedekler: Megyeri, Yalçın, Batuhan, Burak, Beykan

Teknik Sorumlu: Yasin Güleryüz

Goller: Mihojevic (dk. 17), Zulj (dk. 30, 58) (Göztepe), Cikalleshi (dk. 55), Amir (dk. 62) (Konyaspor)

Sarı Kartlar: İrfan Can (Göztepe), Ömer Ali, Abdülkerim (Konyaspor)

FOTOĞRAF: İHA

