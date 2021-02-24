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ÖZET | Lazio - Bayern Münih maç sonucu: 1-4

24.02.2021 07:55 | Son Güncelleme:
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ÖZET | Lazio - Bayern Münih maç sonucu: 1-4

UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu ilk maçında Alman ekibi Bayern Münih deplasmanda karşılaştığı İtalyan temsilcisi Lazio'yu 4-1 mağlup etti. Konuk takımda Musiala, Devler Ligi'nde gol atan en genç İngiliz futbolcu oldu. (17 yıl ve 363 gün) Bu mücadelenin rövanşı 17 Mart'ta Almanya'da oynanacak. Öte yandan, sezon başında Fenerbahçe'den İtalyan ekibine ciddi bir rakamla transfer olan Vedat Muriqi, maç kadrosunda yer almasına rağmen mücadelede forma şansı bulamadı.

UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu'nda Lazio ile Bayern Münih, Olimpiyat Stadı'nda karşı karşıya geldi. Mücadeleye hızlı başlayan Münih, Robert Lewandowski ile 9. dakikada 1-0 öne geçti.

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Alman temsilcisi 21. dakikada Jamal Musiala ve 42. dakikada da Leroy Sane'nin golleri ile ilk yarıyı 3-0 önde tamamladı. İkinci yarıya da golle başlayan Münih 47. dakikada Francesco Acerbi'nin kendi kalesine attığı golle durumu 4-0 yaptı. Lazio 49. dakikada Joaquin Correa'nın golü ile skoru 4-1'e getirdi. Karşılaşmanın geri kalanında başka gol olmayınca Bayern Münih, Lazio'yu 4-1 mağlup etti.

KAYNAK: İHA
FOTOĞFAFLAR: İHA


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