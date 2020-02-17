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ÖZET | Lazio-Inter maç sonucu: 2-1

İTALYA HABERLERİ  | 17.02.2020 07:50 | Son Güncelleme

Serie A'nın 24. haftasında Lazio, konuk ettiği Inter'i 2-1 mağlup etti. Başkent ekibi, bu galibiyetle rakibi Inter'in 16 maçlık yenilmezlik serisine de son verdi.

ÖZET | Lazio-Inter maç sonucu: 2-1

Roma Olimpiyat Stadı'nda oynanan ligde uzun süredir mağlubiyet yüzü görmeyen 2 takımın puan mücadelesini hakem Gianluca Rocchi yönetti. Karşılaşmanın ilk yarısında her 2 takım da rakip kaleyi yoklarken, konuk Inter 44. dakikada Ashley Young ile 1-0 öne geçti ve soyunma odasına üstün girdi.

VAR, 'PENALTI' DEDİ, IMMOBILE 1-1 YAPTI

İkinci yarının başında Inter'in savunma oyuncusu Stefan De Vrij'in ceza sahası içinde Lazio'nun golcüsü Ciro Immobile'ye yaptığı harekete hakem Rocchi, Video Yardımcı Hakem (VAR) yardımıyla penaltı kararı verdi. 50. dakikada penaltı atışını gole çeviren Immobile, takımı adına maçta yeniden eşitliği sağladı: 1-1.

SON SÖZÜ SAVIC SÖYLEDİ

69'da dakikada ev sahibi takım, Sırp oyuncu Sergey Milinkovic Savic'in attığı golle 2-1 öne geçmeyi başardı. Karşılaşmanın kalan dakikalarında başka gol olmayınca Lazio, Inter'i 1-0 geriye düştüğü maçta 2-1 mağlup ederek 3 puan aldı.

19 MAÇTIR YENİLMEYEN LAZIO, INTER'İN 16 MAÇLIK SERİSİNİ DAĞITTI

Bu sonuçla mavi-beyazlı başkent ekibi, puanını 56'ya çıkartarak puan tablosunda Inter'in önünde 2. sırada yer aldı. Bu galibiyetle yenilmezlik serisini 19 maça çıkaran Lazio, rakibi Inter'in 16 maçlık yenilmezlik serisine de son vermiş oldu.

Konuk Inter başkent deplasmanında aldığı mağlubiyetle şampiyonluk yarışında yara alırken, 54 puanla 3'üncü sıraya geriledi. Serie A'da bu sezonki ikinci yenilgisini alan mavi-siyahlı takım, ligde son olarak 7. haftada evinde Juventus'a yine 2-1'lik skorla boyun eğmişti.

(AA)

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