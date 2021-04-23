SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. İngiltere
  4. ÖZET | Leicester City - West Bromwich Albion maç sonucu: 3-0

ÖZET | Leicester City - West Bromwich Albion maç sonucu: 3-0

23.04.2021 07:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiltere Premier Lig'in 32. haftasında Leicester City, West Bromwich Albion'ı 3-0 yendi.

ÖZET | Leicester City - West Bromwich Albion maç sonucu: 3-0

Puan tablosunun 3. sırasındaki Leicester City, küme düşme hattındaki West Bromwich Albion'ı konuk etti. Ligdeki son 2 maçını kaybeden Leicester City, Vardy'nin 23, Evans'ın 26 ve Iheanacho'nun 36. dakikadaki golleriyle sahadan galip ayrıldı.

Leicester City kadrosundaki milli futbolculardan Çağlar Söyüncü, 90 dakika sahada kaldı. Yedek kulübesindeki Cengiz Ünder ise forma şansı bulamadı.

Galatasaray'ın sezon sonuna kadar West Bromwich'e kiraladığı Diagne de ilk 11'de sahaya çıktı ve 61. dakikada yerini Robson-Kanu'ya bıraktı. Leicester City puanını 59'a çıkardı, West Bromwich Albion ise 24 puanda kaldı.

KAYNAK: AA
FOTOĞRAF: REUTERS

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Şirketinizi hackerlara karşı nasıl korursunuz?Şirketinizi hackerlara karşı nasıl korursunuz?
İlkay Gündoğan isyan etti!İlkay Gündoğan isyan etti!
En güzel Beşiktaş sözleriEn güzel Beşiktaş sözleri
Anahtar Kelimeler:
İngiltere
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Bakan Soylu'dan Özer'le ilgili açıklama

Bakan Soylu'dan Özer'le ilgili açıklama

İçişleri Bakanlığı'ndan cuma namazı açıklaması

İçişleri Bakanlığı'ndan cuma namazı açıklaması

İlkay Gündoğan isyan etti!

İlkay Gündoğan isyan etti!

Trabzonspor'da yıldız isim kadro dışı

Trabzonspor'da yıldız isim kadro dışı

Doktoru açıkladı! İşte Altay Bayındır'ın son durumu

Doktoru açıkladı! İşte Altay Bayındır'ın son durumu

Chadli, Başakşehir'i ipten aldı

Chadli, Başakşehir'i ipten aldı

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Beşiktaş'ta Aboubakar gerçeği ortaya çıktı

Beşiktaş'ta Aboubakar gerçeği ortaya çıktı

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Sergen Yalçın'dan flaş sözler: Kimse fazla heveslenmesin...

Sergen Yalçın'dan flaş sözler: Kimse fazla heveslenmesin...

Fenerbahçe Beko'dan tepki: Rusya'da kriz çıktı!

Fenerbahçe Beko'dan tepki: Rusya'da kriz çıktı!

Fenerbahçe'nin yeni hocası belli oldu!

Fenerbahçe'nin yeni hocası belli oldu!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.