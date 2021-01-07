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ÖZET | Lille - Angers maç sonucu: 1-2

FUTBOL HABERLERİ  | 07.01.2021 09:03 | Son Güncelleme

Fransa 1. Futbol Ligi'nin (Ligue 1) 18. haftasında Lille, evinde Angers'e 2-1 mağlup oldu. Angers'e üç puanı getiren golleri Romain Thomas (2) kaydederken, Lille'in tek sayısı Burak Yılmaz'dan geldi. Milli futbolcu, bu sezon ligdeki 8. golünü kaydetti.

ÖZET | Lille - Angers maç sonucu: 1-2

Ligue 1'in 18. haftasında Lille, Angers'i konuk etti. İlk yarıda Angers, Romain Thomas'ın 5. ve 10. dakikada attığı gollerle 2-0 öne geçti. Lille 42. dakikada sahneye çıkan milli futbolcu Burak Yılmaz'ın meşin yuvarlığı filelerle buluşturmasıyla farkı 1'e indirdi: 1-2. İkinci devrede her iki takımdan gol sesi çıkmadı ve Angers karşılaşmadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı. Lille bu skorla 36 puanla averaj farkıyla 3. sıraya geriledi. Angers ise puanını 30'a yükselterek 7. sıraya yerleşti.

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Sahasında ilk yenilgisini alan Lille'de forma giyen diğer milli futbolcular Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik kadroda yer almadı. Yusuf Yazıcı'nın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı açıklanmıştı.

KAYNAK: AA
FOTOĞRAF: REUTERS


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