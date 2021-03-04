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ÖZET | Lille -Marsilya maç sonucu: 2-0

04.03.2021 13:41 | Son Güncelleme:
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ÖZET | Lille -Marsilya maç sonucu: 2-0

Fransa Birinci Futbol Ligi'nin (Ligue 1) 28. haftasında Lille, evinde Olympique Marsilya'yı 2-0 mağlup etti.

Lille'in Marsilya'yı konuk ettiği karşılaşmanın ilk yarısı golsüz sona erdi. İkinci devrede, Jonathan David 90 ve 90+2'de attığı gollerle Lille mücadeleyi 2-0 kazandı.

Lille'de milli futbolculardan Yusuf Yazıcı 58 dakika oyunda kalırken, Zeki Çelik 90 dakika forma giydi. Burak Yılmaz ise sakatlığı nedeniyle kadroda yer almadı. Bu skorla Lille, puanını 62'ye yükselterek liderliğini sürdürdü. Marsilya ise 39 puanda kaldı.

PSG YENDİ

Lille'in en yakın takipçisi Paris Saint-Germain (PSG) de deplasmanda Bordeaux ile karşılaştı. Sarabia'nın 20. dakikada kaydettiği golle PSG maçı 1-0 üstünlükle tamamladı. PSG, puanını 60'a yükselterek 2. sırada kaldı. Bordeaux ise 33 puanla 14. sıraya geriledi.

KAYNAK: AA
FOTOĞRAF: REUTERS

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