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ÖZET | Liverpool - Aston Villa maç sonucu: 2-0

İNGİLTERE HABERLERİ  | 05.07.2020 20:31 | Son Güncelleme

İngiltere Premier Lig'in 33. haftasında Liverpool evinde kümede kalma mücadelesi veren Aston Villa'yı 2-0 mağlup etti. 19 yaşındaki Curtis Jones, 4 Temmuz'da imzaladığı sözleşmenin ardından kariyerindeki ilk golünü attı.

ÖZET | Liverpool - Aston Villa maç sonucu: 2-0

İngiltere Premier Lig'in 33. haftasında şampiyon Liverpool evinde Aston Villa ile karşı karşıya geldi. Anfield Stadı'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 2-0'lık skorla kazandı.

Liverpool'a galibiyeti getiren goller, 71. dakikada Keita'nın asistinde Sadio Mane ve ve 89. dakikada Salah'ın asistinde 19 yaşındaki Curtis Jones'tan geldi. Genç oyuncu, 85. dakikada oyuna girdikten 4 dakika sonra gol sevinci yaşadı. 19 yaşındaki Curtis Jones, 4 Temmuz'da imzaladığı sözleşmenin ardından kariyerindeki ilk Premier Lig golünü attı.

Bu sonucun ardından zirvedeki Liverpool puanını 89 yaparken, 9 maçtır kazanamayan ve kümede kalma mücadelesi veren Aston Villa ise 27 puanda kaldı.

Premier Lig'in 34. haftasında Liverpool deplasmanda Brighton ile karşılaşacakken, Aston Villa ise evinde Manchester United'ı konuk edecek.

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