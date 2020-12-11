SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Sivasspor
  4. ÖZET |Maccabi Tel Aviv 1-0 Sivasspor

ÖZET |Maccabi Tel Aviv 1-0 Sivasspor

SİVASSPOR HABERLERİ  | 11.12.2020 00:55 | Son Güncelleme

UEFA Avrupa Ligi I Grubu son maçına çıkan Sivasspor, Maccabi Tel Aviv'e konuk oldu. Kırmızı beyazlılar, İsrail ekibine 1-0 mağlup oldu ve Avrupa'ya veda etti. Maccabi Tel Aviv - Sivasspor maç özeti ve maçın detayları haberimizde...

ÖZET |Maccabi Tel Aviv 1-0 Sivasspor

UEFA Avrupa Ligi I Grubu'nda yer alan temsilcimiz Demir Grup Sivasspor, son hafta maçında İsrail'de Maccabi Tel Aviv ile karşılaştı. Tur atlamak için galibiyete ihtiyacı olan Demir Grup Sivasspor, karşılaşmayı 1-0 kaybetti ve Avrupa'dan elendi.

Maccabi Tel Aviv'in golünü 66. dakikada Enric Saborit kaydetti. Demir Grup Sivasspor geriye düşmesinin ardından rakip kalede gol ve goller aradı ama sonuca ulaşamadı.

İsrail ekibi Maccabi Tel Aviv 11 puanla gruptan ikinci olarak çıktı. Demir Grup Sivasspor ile 6 puanla Avrupa defterini kapattı. Öte yandan 13 puanlı Villarreal ile 1 puanlı Qarabağ'ın maçı Azerbaycan temsilcisinde koronavirüs sıkıntısı nedeniyle ertelendi.

DİREKT KATILAN OLMAYACAK

2022-23 sezonundan itibaren Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'ne direkt giden Türk takımı olmayacak.

MACCABİ TEL AVİV - SİVASSPOR MAÇ ÖZETİ

1' İlk düdük geldi, zorlu mücadele başladı...

5' Sivasspor sol kanattan köşe vuruşu kullanacak.

8' Maçın hakemi kendisine itirazlarda bulunan Max Gradel'i uyardı.

14' Sivasspor'da Gradel'in sol kanattan yaptığı ortasını savunmada Hernandez uzaklaştırdı.

17' Maccabi'de savunma arkasına sızan Kandil kendisine atılan pasa yetişemeyince top auta çıktı.

27' Sivasspor'da Kayode'nin sağ kanattan yaptığı ortasını Maccabi savunması uzaklaştırdı.

34' Kullanılan köşe vuruşunu Sivasspor savunması uzaklaştırdı.

37' Köşe vuruşunu bu kez de Maccabi savunması uzaklaştırdı.

38' Sivasspor'da Fajr'ın sağ kanattan yaptığı ortasına hiçbir arkadaşı dokunamadı.

42' Sivasspor'da Robin'in sağ kanattan yaptığı ortasını Maccabi savunması uzaklaştırdı.

DEVRE ARASI | Maccabi Tel Aviv 0-0 Sivasspor

45' Ve ikinci yarı başladı!

52' Maccabi'de Tibi, Fajr'a yaptığı faulün ardından sarı kart gördü.

55' Sivasspor'da Kayode'nin sağ kanattan içeri yerden çevirdiği topa Yatabare dokunamadı.

66' MACCABI ÖNE GEÇTİ. Bomboş bir şekilde orta yuvarlaktan ceza yayına kadar topu süren Saborit'in şutu kaleci Samassa'nın üstünden ağlarla buluştu.

76' Sivasspor'da Fajr ve Maccabi'den Rikan karşılıklı münakaşaya girdikleri için sarı kart gördüler.

77' Sivasspor'da Appindangoye, Pesic'e yaptığı faulün ardından sarı kart gördü.

78' Sivasspor'da bir sarı kartı da Kandil'e yaptığı faulün ardından Kone gördü.

85' Sivasspor'da Gradel, Peretz'e yaptığı faulün ardından sarı kart gördü.

90' Sivasspor'da Yatabare, Yeini'ye yaptığı faulün ardından sarı kart gördü.

MAÇ SONUCU: Maccabi Tel Aviv 1-0 Sivasspor

MACCABİ TEL AVİV - SİVASSPOR MAÇ DETAYLARI

Stat: Bloomfield

Hakemler: Andris Treimanis, Haralds Gudermanis, Martins Svipsts (Letonya)

Maccabi Tel-Aviv: Tenenbaum, Kandil, Hernandez, Tibi, Saborit, Peretz, Golasa, Glazer, Biton, Cohen, Pesic

Demir Grup Sivasspor: Samassa, Robin Yalçın, Caner Osmanpaşa, Appindangoye, Camara, Claudemir, Fajr, Gradel, Hakan Arslan, Yatabare, Kayode

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Maskesiz hayat ne zaman başlayacak? Bilim Kurulu Üyesi tarih verdiMaskesiz hayat ne zaman başlayacak? Bilim Kurulu Üyesi tarih verdi
İşte Maccabi Tel Aviv - Sivasspor maçı ilk 11'leriİşte Maccabi Tel Aviv - Sivasspor maçı ilk 11'leri
İşte Fenerbahçe'nin muhtemel 11'iİşte Fenerbahçe'nin muhtemel 11'i
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Bakan Koca son verileri açıkladı
Bakan Koca son verileri açıkladı
Herkesin ayıpladığı o program Survivor’u solladı
Herkesin ayıpladığı o program Survivor’u solladı
Süper Lig'de sürpriz takas!
Süper Lig'de sürpriz takas!
Yıldız futbolcunun cezası onaylandı! 9 yıl hapis yatacak...
Yıldız futbolcunun cezası onaylandı! 9 yıl hapis yatacak...
Erol Bulut: Futbolu ne kadar biliyor
Erol Bulut: Futbolu ne kadar biliyor
Alanyaspor'a şok ceza! Beşiktaş maçında yok...
Alanyaspor'a şok ceza! Beşiktaş maçında yok...
Takım
O
Av
P
Detayları Göster
İlginizi Çekebilir
Neymar ve Mbappe'yi durduramadık...
Neymar ve Mbappe'yi durduramadık...
Irkçı hakemden ilk açıklama geldi!
Irkçı hakemden ilk açıklama geldi!
Irkçı hakem maçtan alındı!
Irkçı hakem maçtan alındı!
PSG-Başakşehir maçında ırkçılık! Takımlar sahadan çekildi!
PSG-Başakşehir maçında ırkçılık! Takımlar sahadan çekildi!
Paylaşımı olay oldu!
Paylaşımı olay oldu!
Kahreden haber! Milli sporcu hayatını kaybetti
Kahreden haber! Milli sporcu hayatını kaybetti
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
ÖZET |Maccabi Tel Aviv 1-0 Sivasspor
Sivasspor Avrupa'ya veda etti
CANLI |Maccabi Tel Aviv - Sivasspor
Maçta ilk gol geldi!
Maccabi Tel Aviv - Sivasspor maçı ilk 11'leri
İşte Maccabi Tel Aviv - Sivasspor maçı ilk 11'leri
Sivassporlu yönetici ve ailesi kazada yaralandı
Sivassporlu yönetici ve ailesi kazada yaralandı
Sivasspor’a Maccabi maçı öncesi kötü haber
Sivasspor’a kötü haber
Hakan Arslan: Kovid'den yeni çıktım, çok zordu
''Kovid'den yeni çıktım, çok zordu''
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.