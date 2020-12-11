ÖZET |Maccabi Tel Aviv 1-0 Sivasspor

UEFA Avrupa Ligi I Grubu'nda yer alan temsilcimiz Demir Grup Sivasspor, son hafta maçında İsrail'de Maccabi Tel Aviv ile karşılaştı. Tur atlamak için galibiyete ihtiyacı olan Demir Grup Sivasspor, karşılaşmayı 1-0 kaybetti ve Avrupa'dan elendi.
Maccabi Tel Aviv'in golünü 66. dakikada Enric Saborit kaydetti. Demir Grup Sivasspor geriye düşmesinin ardından rakip kalede gol ve goller aradı ama sonuca ulaşamadı.
İsrail ekibi Maccabi Tel Aviv 11 puanla gruptan ikinci olarak çıktı. Demir Grup Sivasspor ile 6 puanla Avrupa defterini kapattı. Öte yandan 13 puanlı Villarreal ile 1 puanlı Qarabağ'ın maçı Azerbaycan temsilcisinde koronavirüs sıkıntısı nedeniyle ertelendi.
2022-23 sezonundan itibaren Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'ne direkt giden Türk takımı olmayacak.
1' İlk düdük geldi, zorlu mücadele başladı...
5' Sivasspor sol kanattan köşe vuruşu kullanacak.
8' Maçın hakemi kendisine itirazlarda bulunan Max Gradel'i uyardı.
14' Sivasspor'da Gradel'in sol kanattan yaptığı ortasını savunmada Hernandez uzaklaştırdı.
17' Maccabi'de savunma arkasına sızan Kandil kendisine atılan pasa yetişemeyince top auta çıktı.
27' Sivasspor'da Kayode'nin sağ kanattan yaptığı ortasını Maccabi savunması uzaklaştırdı.
34' Kullanılan köşe vuruşunu Sivasspor savunması uzaklaştırdı.
37' Köşe vuruşunu bu kez de Maccabi savunması uzaklaştırdı.
38' Sivasspor'da Fajr'ın sağ kanattan yaptığı ortasına hiçbir arkadaşı dokunamadı.
42' Sivasspor'da Robin'in sağ kanattan yaptığı ortasını Maccabi savunması uzaklaştırdı.
DEVRE ARASI | Maccabi Tel Aviv 0-0 Sivasspor
45' Ve ikinci yarı başladı!
52' Maccabi'de Tibi, Fajr'a yaptığı faulün ardından sarı kart gördü.
55' Sivasspor'da Kayode'nin sağ kanattan içeri yerden çevirdiği topa Yatabare dokunamadı.
66' MACCABI ÖNE GEÇTİ. Bomboş bir şekilde orta yuvarlaktan ceza yayına kadar topu süren Saborit'in şutu kaleci Samassa'nın üstünden ağlarla buluştu.
76' Sivasspor'da Fajr ve Maccabi'den Rikan karşılıklı münakaşaya girdikleri için sarı kart gördüler.
77' Sivasspor'da Appindangoye, Pesic'e yaptığı faulün ardından sarı kart gördü.
78' Sivasspor'da bir sarı kartı da Kandil'e yaptığı faulün ardından Kone gördü.
85' Sivasspor'da Gradel, Peretz'e yaptığı faulün ardından sarı kart gördü.
90' Sivasspor'da Yatabare, Yeini'ye yaptığı faulün ardından sarı kart gördü.
MAÇ SONUCU: Maccabi Tel Aviv 1-0 Sivasspor
Stat: Bloomfield
Hakemler: Andris Treimanis, Haralds Gudermanis, Martins Svipsts (Letonya)
Maccabi Tel-Aviv: Tenenbaum, Kandil, Hernandez, Tibi, Saborit, Peretz, Golasa, Glazer, Biton, Cohen, Pesic
Demir Grup Sivasspor: Samassa, Robin Yalçın, Caner Osmanpaşa, Appindangoye, Camara, Claudemir, Fajr, Gradel, Hakan Arslan, Yatabare, Kayode
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