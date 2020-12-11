ÖZET |Maccabi Tel Aviv 1-0 Sivasspor

UEFA Avrupa Ligi I Grubu'nda yer alan temsilcimiz Demir Grup Sivasspor, son hafta maçında İsrail'de Maccabi Tel Aviv ile karşılaştı. Tur atlamak için galibiyete ihtiyacı olan Demir Grup Sivasspor, karşılaşmayı 1-0 kaybetti ve Avrupa'dan elendi.

Maccabi Tel Aviv'in golünü 66. dakikada Enric Saborit kaydetti. Demir Grup Sivasspor geriye düşmesinin ardından rakip kalede gol ve goller aradı ama sonuca ulaşamadı.

İsrail ekibi Maccabi Tel Aviv 11 puanla gruptan ikinci olarak çıktı. Demir Grup Sivasspor ile 6 puanla Avrupa defterini kapattı. Öte yandan 13 puanlı Villarreal ile 1 puanlı Qarabağ'ın maçı Azerbaycan temsilcisinde koronavirüs sıkıntısı nedeniyle ertelendi.

DİREKT KATILAN OLMAYACAK

2022-23 sezonundan itibaren Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'ne direkt giden Türk takımı olmayacak.

MACCABİ TEL AVİV - SİVASSPOR MAÇ ÖZETİ

1' İlk düdük geldi, zorlu mücadele başladı...

5' Sivasspor sol kanattan köşe vuruşu kullanacak.

8' Maçın hakemi kendisine itirazlarda bulunan Max Gradel'i uyardı.

14' Sivasspor'da Gradel'in sol kanattan yaptığı ortasını savunmada Hernandez uzaklaştırdı.