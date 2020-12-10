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ÖZET | Manchester City - Marsilya maç sonucu: 3-0

ŞAMPİYONLAR LİGİ HABERLERİ  | 10.12.2020 08:34 | Son Güncelleme

FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler, UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu'nda Manchester City - Marsilya karşılaşmasını yönetti. Mücadeleyi İngiliz ekibi 3-0'lık skorla kazandı. Maçın ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı. Ev sahibi 48. dakikada Ferran Torres'in golü ile 1-0 öne geçti. 77. dakikada Sergio Agüero farkı 2'ye çıkardı. 90. dakikada da Raheem Sterling son sözü söyledi. Manchester City, puanını 16 yaptı ve gruptan lider olarak çıktı. Marsilya ise 3 puanla Avrupa kupalarına veda etti.

ÖZET | Manchester City - Marsilya maç sonucu: 3-0

UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu son maçında İngiltere'nin Manchester City ile Fransa'nın Marsilya Manchester City Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Müsabakayı FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler yönetti. Meler'in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve Cevdet Kömürcüoğlu yaptı.

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Müsabakanın dördüncü hakemi ise Arda Kardeşler oldu. Karşılaşmada Sascha Stegemann VAR, Ali Palabıyık ise AVAR olarak görev yaptı.

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Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı. İkinci yarıda ev sahibi ekip 48. dakikada Ferran Torres'in golü ile 1-0 öne geçti. İngiliz ekibi 77. dakikada Sergio Agüero farkı 2'ye çıkardı. Mücadelenin 90. dakikasında da Raheem Sterling ile bir gol daha bulan Manchester City sahadan 3-0 galip ayrıldı.
Bu sonucun ardından Manchester City, puanını 16 yaptı ve gruptan lider olarak çıktı. Marsilya ise 3 puanla Avrupa kupalarına veda etti.

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