SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Şampiyonlar Ligi
  4. ÖZET | Manchester City- PSG maç sonucu: 2-0

ÖZET | Manchester City- PSG maç sonucu: 2-0

05.05.2021 07:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final rövanş maçında Manchester City, ilk maçta 2-1 mağlup ettiği Paris Saint-Germain'i İngiltere'de de 2-0 yenerek finale yükselen ilk takım oldu. Tarihindeki ilk kez Devler Ligi'nde finale yükselen Manchester City'nin rakibi, Chelsea ile Real Madrid arasında yapılacak yarı final rövanş maçının ardından belli olacak.

ÖZET | Manchester City- PSG maç sonucu: 2-0

UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final rövanş maçında Paris Saint-Germain'i (PSG) 2-0 mağlup eden Manchester City, tarihinde ilk kez finale yükseldi. Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonunda İngiltere temsilcisi Manchester City, 2-1 kazandığı maçın rövanşında Fransa'nın Paris Saint-Germain (PSG) takımını ağırladı.

1

Ev sahibi ekip, Etihad Stadı'nda oynanan karşılaşmanın 11. dakikasında ilk golü buldu. Kaleci Ederson'un uzun pasında sol kanattan hareketlenen Oleksandr Zinchenko, topu ceza sahası önüne çevirdi. Kevin De Bruyne'ün vuruşunda savunmadan seken meşin yuvarlağı takip eden Riyad Mahrez, düzgün bir vuruşla takımını 1-0 öne geçirdi.

2

PSG golün ardından beraberlik için yüklenirken, 16. dakikada gelişen atakta Marquinhos'un kafa vuruşunda top direkten döndü. İlk yarı Manchester City'nin 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

3

İngiliz ekibi, ikinci yarıda PSG'nin hücumları karşısında kontrataklarla etkili olmaya çalıştı. Mücadelenin 63. dakikasında hızlı gelişen atakta Phil Foden'ın pasıyla arka direkte topla buluşan Riyad Mahrez, kendisinin ve takımının ikinci golünü attı.

PSG'de Angel Di Maria, 69. dakikada Fernandinho'ya yaptığı müdahalenin ardından direkt kırmızı kart gördü. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Manchester City, 29 Mayıs'ta Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak finale adını yazdıran ilk ekip oldu.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İşte mutfağınızdaki mucize yardımcılar!İşte mutfağınızdaki mucize yardımcılar!
Şampiyonlar Ligi'nde yarı final heyecanıŞampiyonlar Ligi'nde yarı final heyecanı
En güzel Galatasaray sözleriEn güzel Galatasaray sözleri
Anahtar Kelimeler:
UEFA Şampiyonlar Ligi İstanbul
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Uygulamadan kaçmaya çalıştı izindeki bekçiye yakalandı

Uygulamadan kaçmaya çalıştı izindeki bekçiye yakalandı

Hulki Cevizoğlu'dan şaşırtan İmamoğlu yorumu

Hulki Cevizoğlu'dan şaşırtan İmamoğlu yorumu

Cristiano Ronaldo, transfer olmak istediği takımı açıkladı

Cristiano Ronaldo, transfer olmak istediği takımı açıkladı

Vincent Aboubakar'a teklif!

Vincent Aboubakar'a teklif!

Chelsea'den radikal karar!

Chelsea'den radikal karar!

Maçtan önce seks yapmak normal

Maçtan önce seks yapmak normal

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Süper Lig rekoru geldi

Süper Lig rekoru geldi

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

''Cenaze evinde düğün olmaz''

''Cenaze evinde düğün olmaz''

Rekor bedelle dünya devine transfer oluyor!

Rekor bedelle dünya devine transfer oluyor!

''Lan şerefsiz'' dedi, yayından kovuldu

''Lan şerefsiz'' dedi, yayından kovuldu

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.