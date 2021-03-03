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ÖZET | Manchester City - Wolverhampton maç sonucu: 4-1

03.03.2021 09:17 | Son Güncelleme:
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ÖZET | Manchester City - Wolverhampton maç sonucu: 4-1

İngiltere Premier Lig'de Manchester City, sahasında Wolverhampton'u 4-1 mağlup etti. Bu sonuçla, Premier Lig'de üst üste 15. galibiyetini elde eden Manchester City, puanını 65'e yükseltirken, Wolverhampton ise 34 puanda kaldı.

Ligin 26. haftasında Manchester City, Etihad Stadı'nda Wolverhampton'u konuk etti. Manchester City, 15. dakikada Wolverhampton'lu Leander Dendoncker'in kendi kalesine attığı golle 1-0 öne geçti, ilk yarı bu skorla tamamlandı.

Konuk ekip, Conor Coady'in 61. dakikadaki golüyle 1-1'lik eşitliği sağladı. İspanyol teknik direktör Pep Guardiola'nın öğrencileri 80. ve 90+2. dakikada Gabriel Jesus, 90. dakikada Riyad Mahrez'in attığı gollerle sahadan 4-1 galip ayrıldı.

KAYNAK: AA
FOTOĞRAF: AA

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Anahtar Kelimeler:
İngiltere
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