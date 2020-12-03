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ÖZET | Manchester United - PSG maç sonucu: 1-3

ŞAMPİYONLAR LİGİ HABERLERİ  | 03.12.2020 08:12 | Son Güncelleme

UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu 5. maçında Paris Saint Germain deplasmanda karşılaştığı Manchester United'ı 3-1 mağlup etti. Bu sonucun ardından Başakşehir, Avrupa kupalarına veda etti.

ÖZET | Manchester United - PSG maç sonucu: 1-3

UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu 5. maçında Manchester United ile Paris Saint Germain, Old Trafford'da karşı karşıya geldi. Karşılaşmaya hızlı başlayan PSG, 6. dakikada Neymar'ın golü ile 1-0 öne geçti. Ev sahibi ekip 32. dakikada Marcus Rashford'ın golü ile eşitliği sağladı ve ilk yarı 1-1 berabere sona erdi.

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Fransız temsilcisi 69. dakikada Marquinhos ile 2-1 öne geçti. Son dakikalarda Neymar'ın attığı gol maçın skorunu belirledi ve Fransız ekibi karşılaşmadan 3-1 galip ayrıldı. Manchester'da Fred 70. dakikada ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

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Bu sonucun ardından Paris Saint Germain puanını 9'a çıkardı. Manchester United ise 9 puanda kaldı. Grupta RB Liepzig'in de 9 puanı bulunuyor. Gruptan çıkacak takımları son hafta oynanacak maçlar belirleyecek. Grupta 3 puanla son sırada bulunan Başakşehir ise Avrupa kupalarına veda etti.

KAYNAK: İHA
FOTOĞRAF: İHA

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