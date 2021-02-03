ÖZET | Manchester United - Southampton maç sonucu: 9-0

İngiltere Premier Lig'in 22. hafta mücadelesinde Manchester United, sahasında Southampton'u konuk etti. Old Trafford'da oynanan maçta Manchester United, sahadan 9-0'lık galibiyetle ayrıldı.

Kırmızı Şeytanlar'a galibiyeti getiren golleri 18'da Aaron Wan-Bissaka, 25'te Marcus Rashford, 34'te Bednarek (kendi kalesine), 9'da Edinson Cavani, 69 ve 90'da Anthony Martial, 71'de Scott McTominay, 87'de Bruno Fernandes, 90+3'te Daniel James kaydetti.

Konuk ekipte 2'de Alexandre Jankewitz, 86'da Bednarek kırmızı kart gördü. Bu sonucun ardından Manchester United, 44 puana yükseldi ve maç fazlasıyla lider Manchester City ile puanları eşitledi. Bu maç Premier League tarihinde 9-0 biten üçüncü maç oldu. Daha önce yine Manchester United, 1995'te Ipswich Town'ı aynı skorla mağlup etmişti.

Southampton, 2019-2020 sezonunda da sahasında oynadığı maçta Leicester City’ye 9-0 yenilmişti. 25 Ekim 2019 tarihinde oynanan müsabakada Leicester City’nin iki futbolcusu hat-trick yapmıştı. Konuk ekibin gollerini Chilwell, Tielemans, Perez (3), Vardy (3) ve Maddison kaydetmişti.



