ÖZET | Medipol Başakşehir-Denizlispor: 2-0

Başakşehir, aldığı bu galibiyetle puanını 66'ya çıkartarak liderliğini sürdürdü. 32 puanda kalan Denizlispor ise düşme tehlikesini atlatamadı.
dakikada sol kanattan İrfan Can’ın içeri çevirdiği topa kale önünde Crivelli’nin yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak yandan auta gitti.
dakikada ceza sahası içi sağ tarafında topla buluşan Caiçara’nın son çizgiye inerek yaptığı ortada ön direkte Crivelli’nin dokunuşunda meşin yuvarlak yandan auta gitti.
dakikada sol kanattan Aleksic’in serbest vuruşta içeri yaptığı ortada ön direkte Demba Ba kafa vuruşunu yaptı. Ba’nın yaptığı vuruşta meşin yuvarlak uzak direğin dibinden auta gitti.
dakikada Aissati’nin pasında ceza sahası içi sol çaprazda kaleci Mert ile karşı karşıya kalan Rodallega’nın vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Mert’ten oyun alanına döndü.
dakikada sol taraftan ceza sahası içerisine giren İrfan’ın yerden yaptığı ortada Demba Ba bekletmeden vuruşunu yaptı. Denizlispor savunmasına çarpan meşin yuvarlak üstten kornere gitti.
dakikada Mustafa Yumlu’nun ceza sahası içerisinde topa elle müdahale etmesi sonucu hakem Abdulkadir Bitigen, VAR’a danışarak penaltı noktasını işaret etti.
Maçta daha fazla tehlikeli atak olmadı ve karşılaşma 2-0 sonuçlandı.
Stat: Başakşehir Fatih Terim
Hakemler: Abdulkadir Bitigen, Kemal Yılmaz, İbrahim Çağlar Uyarcan
Başakşehir: Mert, Caiçara, Ponck, Skrtel, Clichy, İrfan Can, Mehmet Topal, Visca, Aleksic, Crivelli, Demba Ba.
Denizlispor: Tolgahan, Zeki, Oğuz, Mustafa, Bergdich, Murawski, Sackey, Recep, Aissati, Sacko, Rodallega
Goller: Crivelli (dk. 65), Visca (dk. 78 pen.) (Medipol Başakşehir)
Sarı kartlar: Clichy, Ponck, Mehmet Topal (Medipol Başakşehir) Bergdich (Denizlispor)
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