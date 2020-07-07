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ÖZET | Medipol Başakşehir-Denizlispor: 2-0

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR HABERLERİ  | 07.07.2020 23:11 | Son Güncelleme

Süper Lig'in 31. haftasında Başakşehir, sahasında Denizlispor'u 2-0 yenerek liderliğini sürdürdü.

ÖZET | Medipol Başakşehir-Denizlispor: 2-0

Başakşehir, aldığı bu galibiyetle puanını 66'ya çıkartarak liderliğini sürdürdü. 32 puanda kalan Denizlispor ise düşme tehlikesini atlatamadı.

  1. dakikada sol kanattan İrfan Can’ın içeri çevirdiği topa kale önünde Crivelli’nin yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak yandan auta gitti.

  2. dakikada ceza sahası içi sağ tarafında topla buluşan Caiçara’nın son çizgiye inerek yaptığı ortada ön direkte Crivelli’nin dokunuşunda meşin yuvarlak yandan auta gitti.

  3. dakikada Clichy'nin soldan ortasında savunmanın uzaklaştırmaya çalıştığı topu ceza sahası sağ çaprazında önünde bulan Visca'nın şutunda kaleci Tolgahan Acar meşin yuvarlağı yumruklayarak uzaklaştırdı.

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  1. dakikada sol kanattan Aleksic’in serbest vuruşta içeri yaptığı ortada ön direkte Demba Ba kafa vuruşunu yaptı. Ba’nın yaptığı vuruşta meşin yuvarlak uzak direğin dibinden auta gitti.

  2. dakikada Aissati’nin pasında ceza sahası içi sol çaprazda kaleci Mert ile karşı karşıya kalan Rodallega’nın vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Mert’ten oyun alanına döndü.

  3. dakikada sağ kanattan Sacko’nun yerden içeri çevirdiği topa arka direkte Rodallega’nın dokunuşunda meşin yuvarlak yandan auta gitti.

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  1. dakikada sol taraftan ceza sahası içerisine giren İrfan’ın yerden yaptığı ortada Demba Ba bekletmeden vuruşunu yaptı. Denizlispor savunmasına çarpan meşin yuvarlak üstten kornere gitti.

  2. dakikada sağ taraftan İrfan Can’ın kullandığı köşe vuruşunda kale önünde Crivelli’nin yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0

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  1. dakikada Mustafa Yumlu’nun ceza sahası içerisinde topa elle müdahale etmesi sonucu hakem Abdulkadir Bitigen, VAR’a danışarak penaltı noktasını işaret etti.

  1. dakikada Visca’nın kullandığı penaltı atışında meşin yuvarlak kaleci Tolgahan’ın sağından ağlara gitti. 2-0

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  1. dakikada Rodallega’nın ceza yayı önünden kullandığı serbest vuruşta meşin yuvarlak direğin yanından auta gitti.

Maçta daha fazla tehlikeli atak olmadı ve karşılaşma 2-0 sonuçlandı.

BAŞAKŞEHİR-DENİZLİSPOR MAÇ DETAYLARI

Stat: Başakşehir Fatih Terim

Hakemler: Abdulkadir Bitigen, Kemal Yılmaz, İbrahim Çağlar Uyarcan

Başakşehir: Mert, Caiçara, Ponck, Skrtel, Clichy, İrfan Can, Mehmet Topal, Visca, Aleksic, Crivelli, Demba Ba.

Denizlispor: Tolgahan, Zeki, Oğuz, Mustafa, Bergdich, Murawski, Sackey, Recep, Aissati, Sacko, Rodallega

Goller: Crivelli (dk. 65), Visca (dk. 78 pen.) (Medipol Başakşehir)

Sarı kartlar: Clichy, Ponck, Mehmet Topal (Medipol Başakşehir) Bergdich (Denizlispor)

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