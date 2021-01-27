ÖZET | Medipol Başakşehir-Trabzonspor: 1-2

TFF Süper Kupa mücadelesinde 2019/20 sezonu şampiyonu Başakşehir ile Türkiye Kupası şampiyonu Trabzonspor karşı karşıya geldi.

İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan müsabaka, Trabzonspor'un 2-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı ve Karadeniz temsilcisi, bu kupayı 9. kez müzesine götürdü.

Bordo - mavili ekibe galibiyeti getiren golleri 47. dakikada Djaniny ve 86. dakikada Caleb Ekuban attı. Başakşehir'in tek sayısını ise 58. dakikada penaltıdan Demba Ba kaydetti.

Başakşehir'de stoper oyuncusu Epureanu, 28. ve 73. dakikalarda gördüğü sarı kartlar sonrasında oyundan ihraç edildi.

İSTANBUL'DA 3. KEZ OYNANDI

İstanbul, üçüncü kez TFF Süper Kupa maçına ev sahipliği yaptı. İstanbul'da ilk kez 2009 yılında oynanan organizasyonda Beşiktaş'ı 2-0 yenen Fenerbahçe kupanın sahibi oldu. Bu kentte 2010 yılında yapılan maçta ise Bursaspor'u 3-0 mağlup eden Trabzonspor, Süper Kupa'yı kazandı.

AVCI, SON 11'İNİ BOZMADI

Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı, ligde son oynanan müsabakanın 11'inde değişiklik yapmadı. Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan maça bordo-mavili ekip Uğurcan Çakır, Serkan Asan, Vitor Hugo, Edgar Ie, Marlon Rodrigues Xavier, Flavio Medeiros, Berat Özdemir, Abdulkadir Parmak, Anthony Nwakaeme, Caleb Ekuban ve Jorge Djaniny ilk 11'i ile çıktı. Karadeniz temsilcisinin yedek kulübesinde Erce Kardeşler, Hüseyin Türkmen, Majid Hosseini, Atakan Gündüz, Faruk Can Genç, Kamil Ahmet Çörekçi, Lewis Baker, Yusuf Sarı, Safa Kınalı ile Benik Afobe yer aldı.