ÖZET | Medipol Başakşehir-Trabzonspor: 1-2

TFF Süper Kupa mücadelesinde 2019/20 sezonu şampiyonu Başakşehir ile Türkiye Kupası şampiyonu Trabzonspor karşı karşıya geldi.
İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan müsabaka, Trabzonspor'un 2-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı ve Karadeniz temsilcisi, bu kupayı 9. kez müzesine götürdü.
Bordo - mavili ekibe galibiyeti getiren golleri 47. dakikada Djaniny ve 86. dakikada Caleb Ekuban attı. Başakşehir'in tek sayısını ise 58. dakikada penaltıdan Demba Ba kaydetti.
Başakşehir'de stoper oyuncusu Epureanu, 28. ve 73. dakikalarda gördüğü sarı kartlar sonrasında oyundan ihraç edildi.
İstanbul, üçüncü kez TFF Süper Kupa maçına ev sahipliği yaptı. İstanbul'da ilk kez 2009 yılında oynanan organizasyonda Beşiktaş'ı 2-0 yenen Fenerbahçe kupanın sahibi oldu. Bu kentte 2010 yılında yapılan maçta ise Bursaspor'u 3-0 mağlup eden Trabzonspor, Süper Kupa'yı kazandı.
Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı, ligde son oynanan müsabakanın 11'inde değişiklik yapmadı. Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan maça bordo-mavili ekip Uğurcan Çakır, Serkan Asan, Vitor Hugo, Edgar Ie, Marlon Rodrigues Xavier, Flavio Medeiros, Berat Özdemir, Abdulkadir Parmak, Anthony Nwakaeme, Caleb Ekuban ve Jorge Djaniny ilk 11'i ile çıktı. Karadeniz temsilcisinin yedek kulübesinde Erce Kardeşler, Hüseyin Türkmen, Majid Hosseini, Atakan Gündüz, Faruk Can Genç, Kamil Ahmet Çörekçi, Lewis Baker, Yusuf Sarı, Safa Kınalı ile Benik Afobe yer aldı.
Abdullah Avcı, Süper Lig'de son oynadıkları ve 2-1 kazandıkları Gençlerbirliği maçının 11'inde değişikliğe gitmedi.
Medipol Başakşehir'de iki yeni transfer Ömer Ali Şahiner ve Junior Fernandes ilk 11'de sahaya çıktı. Turuncu-lacivertli ekipte, lisansları dün çıkarılan Ömer Ali ve Junior Fernandes, Trabzonspor mücadelesinin ilk 11'inde yer aldı. Ömer Ali Şahiner sağ bekte, Junior Fernandes ise sol kanatta mücadeleye başladı. Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk takımını sahaya, Mert Günok, Ömer Ali Şahiner, Ponck, Epureanu, Hasan Ali Kaldırım, Mehmet Topal, Azubuike, Deniz Türüç, Aleksic, Junior Fernandes ve Demba Ba ilk 11'iyle sürdü.
Turuncu-lacivertli takımın yedek kulübesinde ise Volkan Babacan, Muhammed Şengezer, Leonardo Duarte, Mahmut Tekdemir, Fredrik Gulbrandsen, Ravil Tagir, Muhammed Emin Sarıkaya, Enzo Crivelli, Uğur Uçar ve Cemali Sertel bulundu.
Medipol Başakşehir'de Süper Kupa maçında 7 oyuncu sakatlığı nedeniyle kadroda yer almadı. Turuncu-lacivertli takımın önemli isimleri Edin Visca, İrfan Can Kahveci, Rafael, Nacer Chadli, Junior Caiçara, Giuliano ve Bolingoli bu mücadelede sakatlıkları nedeniyle forma giyemedi.
Süper Kupa maçını kulüplerin Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) talebi doğrultusunda davetliler ve protokol tribününde yer alanlar da dahil yaklaşık 200 kişi statta takip etti.
Süper Kupa maçına özgü yapılan talimat değişikliğiyle, iki kulüpten 80'er davetli maçı tribünden izledi. Protokolün yanı sıra iki kulübün yönetim kurulu üyeleri, teknik heyet, futbolcu aileleri ve kulüplerin misafirleri karşılaşmayı izleyenler arasında yer aldı.
Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, TFF Yönetim Kurulu üyeleri, İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ, Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu ve A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş de Süper Kupa'yı tribünden takip etti.
29 Mayıs'ta Şampiyonlar Ligi finalinin oynanacağı Atatürk Olimpiyat Stadı'nı denetlemek için İstanbul'da bulunan UEFA heyeti de karşılaşmayı izledi. Statta incelemelerde bulunmak için bu hafta İstanbul'da bulunan UEFA heyeti, Süper Kupa maçını da takip etti ve kontrollerini gerçekleştirdi.
Müsabakanın başında kar yağışı etkili oldu. Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan maçın başladığı sıralarda hava sıcaklığı 2 derece olarak ölçüldü. Stada yapılan yeni rüzgar bariyerleri sayesinde rüzgarın etkisinin kırıldığı görüldü.
6' dakikada Ekuban'ın ceza sahası yayı gerisinden şutunda savunmanın müdahale ettiği top kornere gitti.
16' dakikada Deniz Türüç'ün soldan kullandığı kornerde arka direkte yükselen Fernandes, kafayla vurduğu topu üstten auta gönderdi.
22' dakikada Berat Özdemir'in ceza sahası dışından şutunda kaleci Mert Günok, yatarak yerden sağına gelen meşin yuvarlağın sahibi oldu.
25' dakikada Nwakaeme'nin ceza sahası dışı sol çaprazdan sert şutunda kaleci Mert üzerine gelen topu güçlükle çeldi.
37' dakikada Deniz Türüç'ün pasıyla ceza sahası içi sağ çaprazda topla buluşan Demba Ba'nın çıkardığı şutta top yandan auta gitti.
38' dakikada Ekuban'ın pasıyla ceza sahasına giren Djaniny sağ çaprazdan vuruşunu yaptı. Kaleci Mert, sağına uzanarak meşin yuvarlağı iki hamlede kontrol etti.
47' dakikada Serkan’ın sağ kanattan ortasında ceza sahası içinde Ponck’un vuruşunda yükselen topa Djaniny’nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-1
55' dakikada Fernanes’in ceza sahası dışından şutunda top ceza sahası içinde Edgar Le’nin eline çarptı. Hakem Yaşar Kemal Uğurlu, VAR’a gidip penaltı noktasını gösterdi.
58' dakikada penaltıda topun başına geçen Demba Ba’nın vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Uğurcan’ın sağından ağlarla buluştu. 1-1
73' dakikada Başakşehir ceza yayına yakın bir noktada hava topunda Ekuban’a yaptığı müdahale sonrasında hakem Yaşar Kemal, Epureanu’ya sarı kart gösterdi. Maçta ikinci sarı kartını gören Epureanu, kırmızı kartla oyun dışı kaldı.
85' dakikada Djaniny’nin uzun pasında defansın arkasına sarkan Ekuban’ın sol taraftan ceza sahası içine girip kaleci Mert Günok’u geçerek boş kaleye yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-2
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