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ÖZET | Milan - Lazio maç sonucu: 3-2

İTALYA HABERLERİ  | 24.12.2020 10:04 | Son Güncelleme

İtalya Birinci Futbol Ligi’nin (Serie A) 14. haftasında lig lideri Milan, sahasında ağırladığı Lazio’yu son dakikada bulduğu golle 3-2 yendi.

ÖZET | Milan - Lazio maç sonucu: 3-2

Milano'daki San Siro Stadı’nda lider Milan ile ligin iddialı ekiplerinden Lazio karşılaştı. Karşılaşmaya etkili başlayan taraf ev sahibi takım oldu ve Milan, Hakan Çalhanoğlu'nun gol pasında topu kafa vuruşuyla ağlarla buluşturan Ante Rebic ile 10. dakikada 1-0 öne geçti. 17. dakikada Milan'ın kazandığı penaltı atışını gole çeviren milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, kırmızı-siyahlıları 2 farklı üstünlük kurma durumuna getirdi: 2-0.

Konuk Lazio'nun 28. dakikada Ciro Immobile'nin kullandığı penaltı atışında, kaleci Gianluigi Donnarumma gole izin vermezken kaleciden dönen topu Luis Alberto tamamladı ve fark 1'e indi: 2-1.

İlk yarı ev sahibi Milan'ın üstünlüğüyle geçildi. İkinci yarının 59. dakikasında Lazio, Immobile ile skora dengeyi getiren golü buldu: 2-2. Karşılamanın son anlarında, 90+2. dakikada Hakan Çalhanoğlu’nun kullandığı köşe vuruşunda iyi yükselen Theo Hernandez kafa vuruşuyla topu ağlara göndererek Milan’ı bir kez daha öne geçirdi: 3-2.

Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu’nun 90 dakika oynadığı 1 gol, 2 gol pasıyla yıldızlaştığı gecede Milan, Lazio'yu 3-2 yendi. Kırmızı-siyahlılar, puanını 34'e yükseltti ve liderliğini sürdürdü. Konuk Lazio ise bu sezonki 5. mağlubiyetini Milan karşısında alırken 21 puanla 8. sırada kaldı.

INTER, LİDER MİLAN'I TAKİBİNİ SÜRDÜRÜYOR

Lider Milan’ın en yakın takipçisi konumundaki ezeli rakibi Inter de Hellas Verona'yı deplasmanda 2-1 mağlup ederek önemli bir galibiyet aldı. Üst üste 7. lig maçından galibiyetle ayrılan mavi-siyahlı takım, puanını 33'e yükseltti ve lideri 1 puan geriden takibini sürdürdü.

Serie A'nın 14. haftası bu akşamki müsabakalarla tamamlanırken alınan sonuçlar şöyle:

Bologna-Atalanta: 2-2, Napoli-Torino: 1-1, Roma-Cagliari: 3-2, Sampdoria-Sassuolo: 2-3, Spezia-Genoa: 1-2, Udinese-Benevento: 0-2.

KAYNAK: AA
FOTOĞRAF: REUTERS

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