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ÖZET | Milan - Sassuolo maç sonucu: 1-2

22.04.2021 08:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) 32. haftasında Milan, konuk ettiği Sassuolo'ya 2-1 yenildi.

ÖZET | Milan - Sassuolo maç sonucu: 1-2

Milano'daki San Siro Stadı'nda oynanan müsabakada, zirve mücadelesi veren Milan, ligde üst sıraları zorlayan Sassuolo'yu ağırladı. Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, 30. dakikada attığı golle Milan'ı 1-0 öne geçirdi. İlk yarı, ev sahibi takımın üstünlüğüyle sona erdi.

İkinci yarıda Milan yüklense de gol bulan taraf konuk takım oldu. Sassuolo, 76 ve 83. dakikalarda Giacomo Raspadori ile 2 gol buldu ve maçı geriden gelerek 2-1 kazanmasını bildi.

Bu mağlubiyetle Milan, şampiyonluk mücadelesinde ağır yara aldı. Bu sezonki 6. yenilgisini Sassuolo karşısında yaşayan kırmızı-siyahlı takım, 66 puanda kaldı.

Sassuolo ise bu galibiyetle puanını 49'a yükseltti. Milan'da milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, ilk 11'de başladığı maçta 73. dakikaya kadar forma giyerken, daha sonra yerini Rade Krunic'e bıraktı. Sassuolo kadrosundaki milli futbolcu Mert Müldür de müsabakaya ilk 11'de başlarken, 63. dakikada yerini 2 gol atan Raspadori'ye verdi.

KAYNAK: AA
FOTOĞRAF: AA

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Anahtar Kelimeler:
İtalya Milan
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