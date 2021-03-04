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ÖZET | Milan - Udinese maç sonucu: 1-1

04.03.2021 14:20 | Son Güncelleme:
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ÖZET | Milan - Udinese maç sonucu: 1-1

İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) 25. haftasında Milan, konuk ettiği Udinese ile son dakikalarda penaltıdan bulduğu golle 1-1 berabere kaldı.

Serie A'da şampiyonluk mücadelesi veren Milan, Milano'daki San Siro stadında ligin orta sıralarındaki Udinese'yi ağırladı.

İlk yarısı golsüz eşitlikle tamamlanan maçın ikinci yarısında iki takım da karşılıklı ataklarla gol aradı. Maçın 68. dakikasında konuk Udinese Rodrigo Becao ile 1-0 öne geçti. Karşılaşmanın son bölümlerinde beraberlik golü için yüklenen ev sahibi ekip, 90+5. dakikada Udineseli Strygen Larsen'in topa el müdahalesi nedeniyle penaltı kazandı.

90+7. dakikada penaltı atışını kullanan Frank Kessie, Milan'ın son dakikada beraberliği yakalamasını sağladı. Bu golle karşılaşma 1-1 sona erdi ve kırmızı-siyahlılar, evinde mağlup olmaktan son anda kurtuldu. Milan, bu maçtan aldığı 1 puanla, puanını 53'e yükseltti ve bir maçı eksik lider Inter'in 3 puan gerisinde 2. sırada yer almaya devam etti.

Milan'ı sahasında yenmeye çok yaklaşan Udinese ise son dakikadaki beraberlik golüyle 1 puana razı oldu. Udinese, 29 puanla 11. sırada kaldı.

Bu arada, hafif sakatlıkları bulunan Milan'ın yıldız golcüsü Zlatan İbrahimovic ile milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu ise bu maçın kadrosunda yer almadı. Serie A'nın 25. haftasında oynanan diğer müsabakalarda alınan sonuçlar şöyle:

Sassuolo-Napoli: 3-3, Atalanta-Crotone: 5-1, Benevento-Hellas Verona: 0-3, Cagliari-Bologna: 1-0, Fiorentina-Roma: 1-2, Genoa-Sampdoria: 1-1. 25. hafta bu akşam lider Inter'in Parma ile deplasmanda yapacağı karşılaşma ile tamamlanacak.

KAYNAK: AA
FOTOĞRAF: REUTERS

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Anahtar Kelimeler:
İtalya Milan
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