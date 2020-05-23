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  4. ÖZET | Mönchengladbach: 1 - B.Leverkusen: 3 maç sonucu

ÖZET | Mönchengladbach: 1 - B.Leverkusen: 3 maç sonucu

ALMANYA HABERLERİ  | 23.05.2020 18:57 | Son Güncelleme

Almanya 1. Bundesliga'nın 27. haftasında Borussia Mönchengladbach ile Bayer Leverkusen karşı karşıya geldi. Borussia-Park'ta oynanan mücadeleyi konuk ekip Leverkusen, 3-1'lik skorla kazandı. Mönchengladbach B. Leverkusen maç özeti ve maçın detayları haberimide...

ÖZET | Mönchengladbach: 1 - B.Leverkusen: 3 maç sonucu

Almanya Bundesliga 27. hafta mücadelesinde Bayer Leverkusen, Mönchengladbach’ı deplasmanda 3-1 mağlup ederek puanını 53’e çıkardı. Mönchengladbach B. Leverkusen maç özeti ve maçın detayları haberimide...

Bundesliga’nın 27. hafta mücadelesinde Mönchengladbach ile deplasmanda karşı karşıya gelen Bayer Leverkusen, rakibini 3-1 mağlup etmeyi başardı.

Havertz’in 7. dakikadaki golüyle ilk yarıyı 1-0 önde kapatan Leverkusen, 52. dakikada kalesinde golü gördü. Thuram’ın sayısıyla Mönchengladbach eşitliği yakalarken, Leverkusen 58’de Havertz’in penaltıdan attığı golle bir kez daha öne geçti. Maçta son sözü ise 81. dakikada Sven Bender söyledi. Bender skoru 3-1’e getiren isim olurken golün asisti de Kerem Demirbay’dan geldi.

Bu sonuçla Leverkusen ligde 53 puanla 3. sıraya yükselirken. Mönchengladbach ise 52 puanla 4. sıraya geriledi kaldı.

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