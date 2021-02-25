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ÖZET | Mönchengladbach - Manchester City maç sonucu: 0-2

25.02.2021 08:21 | Son Güncelleme:
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ÖZET | Mönchengladbach - Manchester City maç sonucu: 0-2

UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu ilk maçında Manchester City, deplasmanda oynadığı Alman takımı Mönchengladbach’ı 2-0 mağlup ederek çeyrek final için önemli avantaj elde etti.

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 Turu ilk maçında Manchester City, Macaristan'da bulunan Puskas Arena'da karşılaştığı Mönchengladbach’ı 2-0 mağlup etti.

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İngiliz ekibinde Bernardo Silva, mücadelenin 30. dakikasında attığı gol ile takımını öne geçirdi. Dakikalar 65’i gösterdiğinde Gabriel Jesus Manchester City’nin 2. golünü kaydetti.

Alınan bu skorla Manchester City, 16 Mart'ta oynanacak olan rövanş maçı öncesi son 8 takım arasına kalmak için avantaj elde etmiş oldu.

KAYNAK: İHA
FOTOĞRAFLAR: İHA / REUTERS

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