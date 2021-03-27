ÖZET | Norveç 0-3 Türkiye

2022 Dünya Kupası Elemeleri'nde mücadelesinde Norveç ile Türkiye karşı karşıya geldi. Şenol Güneş yönetiminde oynadıkları futbolla göz dolduran A Milli Takım, grubun favorileri arasında bulunan Haaland'lı ve Sörloth'lu Norveç'i 3-0 mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdırdı. Norveç - Türkiye maç özeti ve maçın detayları haberimizde...

GÜNEŞ'TEN İLK 11'DE ZORUNLU DEĞİŞİKLİK

Teknik direktör Güneş, defans oyuncularından sakatlık sorunları bulunan Zeki Çelik ve Ozan Kabak'ın yerine Norveç karşısında Mert Müldür ve Kaan Ayhan'a ilk 11'de fırsat verirken, diğer mevkilerdeki oyuncularında değişiklik yapmadı.

Güneş, Norveç karşılaşmasında kalede Uğurcan Çakır, savunmada Mert Müldür, Kaan Ayhan, Çağlar Söyüncü, Umut Meraş, orta sahada Okay Yokuşlu, Ozan Tufan, Yusuf Yazıcı, Hakan Çalhanoğlu, Kenan Karaman, forvette de Burak Yılmaz ilk 11'ini sahaya sürdü.

A Milli Takıma ilk kez davet edilen ve Hollanda maçının kadrosunda olmayan Halil Akbunar Norveç karşısında ise yedekler arasında forma şansı bekledi.

Hollanda maçında yedeklerden oyuna girerek ilk kez milli olan Taylan Antalyalı da yine yedek kaldı.