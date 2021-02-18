ÖZET | Porto - Juventus maç sonucu: 2-1

UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu ilk maçında Portekiz ekibi Porto, Estadio do Dragao Stadyumu'nda İtalyan temsilcisi Juventus'u konuk etti.

Ev sahibi ekip, mücadelenin 3. dakikasında Taremi ile 1-0 öne geçti. İlk yarı bu skorla sona ererken, ikinci yarının başında ev sahibi ekip Marega'nın golüyle durumu 2-0 getirdi. 81. dakikada Chiesa'nın golüyle Juventus umutlansa da mücadele Porto'nun 2-1 üstünlüğü ile sona erdi.

Karşılaşmanın 35. dakikasında sakatlanan Chielli'nin yerine oyuna giren milli futbolcu Merih Demiral ise başarılı bir performans sergiledi. İki takım arasındaki rövanş mücadelesi 9 Mart'ta İtalya'da oynanacak.

KAYNAK: İHA

FOTOĞRAFLAR: İHA