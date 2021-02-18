SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. İtalya
  4. ÖZET | Porto - Juventus maç sonucu: 2-1

ÖZET | Porto - Juventus maç sonucu: 2-1

18.02.2021 08:30 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
ÖZET | Porto - Juventus maç sonucu: 2-1

UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu ilk maçında Porto, Juventus'u 2-1 mağlup etti. İtalyan ekibinde forma giyen milli futbolcu Merih Demiral, 34. dakikada sakatlanan Chielli'nin yerine oyuna dahil oldu.

UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu ilk maçında Portekiz ekibi Porto, Estadio do Dragao Stadyumu'nda İtalyan temsilcisi Juventus'u konuk etti.

1

Ev sahibi ekip, mücadelenin 3. dakikasında Taremi ile 1-0 öne geçti. İlk yarı bu skorla sona ererken, ikinci yarının başında ev sahibi ekip Marega'nın golüyle durumu 2-0 getirdi. 81. dakikada Chiesa'nın golüyle Juventus umutlansa da mücadele Porto'nun 2-1 üstünlüğü ile sona erdi.

2

Karşılaşmanın 35. dakikasında sakatlanan Chielli'nin yerine oyuna giren milli futbolcu Merih Demiral ise başarılı bir performans sergiledi. İki takım arasındaki rövanş mücadelesi 9 Mart'ta İtalya'da oynanacak.

KAYNAK: İHA
FOTOĞRAFLAR: İHA

3


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Her yerde aranıyordu! Eksi 10 derecede narkozla ölüm uykusu! Her yerde aranıyordu! Eksi 10 derecede narkozla ölüm uykusu!
Milan'a zirve yarışında şokMilan'a zirve yarışında şok
En güzel Beşiktaş marşlarının sözleriEn güzel Beşiktaş marşlarının sözleri
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

İspanya'da tansiyon yükseliyor! Yaralılar ve gözaltılar var

İspanya'da tansiyon yükseliyor! Yaralılar ve gözaltılar var

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Türk futbolunun efsanesi hayatını kaybetti

Türk futbolunun efsanesi hayatını kaybetti

Mert Hakan Yandaş için Galatasaray iddiası!

Mert Hakan Yandaş için Galatasaray iddiası!

Dev maçta ölüm tehdidi: Sokakta seni öldürürüm!

Dev maçta ölüm tehdidi: Sokakta seni öldürürüm!

Ronaldinho, Türkiye'ye geliyor!

Ronaldinho, Türkiye'ye geliyor!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Canlı yayında Messi'nin transferini açıkladı

Canlı yayında Messi'nin transferini açıkladı

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Fenerbahçe'de Şenol Güneş sesleri!

Fenerbahçe'de Şenol Güneş sesleri!

İstiklal Marşı'nı okumayan Mesut Özil, linç yedi

İstiklal Marşı'nı okumayan Mesut Özil, linç yedi

Amigo kızının çıplak fotoğrafları sızınca kovuldu!

Amigo kızının çıplak fotoğrafları sızınca kovuldu!

Diğer Haberler

ÖZET | Porto - Juventus maç sonucu: 2-1

Porto milli futbolcu Merih Demiral'ı üzdü

Lukaku, Inter'i sırtına alıp liderliğe taşıdı!

Lukaku, Inter'i sırtına alıp liderliğe taşıdı!

Merih Demiral'a Real Madrid talip oldu iddiası

Milli yıldıza dünya devi talip oldu iddiası

ÖZET | Spezia - Milan maç sonucu: 2-0

Milan'a zirve yarışında şok

Sosyal medyada 500 milyon takipçiye ulaşan ilk kişi Cristiano Ronaldo oldu

Ronaldo'dan tarihi bir rekor daha!

İtalya'da zirveye oynayan takımları golcüleri taşıyor

İtalya'da zirveye oynayan takımları golcüleri taşıyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.