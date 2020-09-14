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ÖZET | PSG 0-1 Marsilya

FRANSA HABERLERİ  | 14.09.2020 07:55 | Son Güncelleme

Fransa Ligue 1 3. hafta maçında PSG, sahasında Marsilya'ya 1-0 mağlup oldu.

ÖZET | PSG 0-1 Marsilya

Fransa Ligue 1'in 3. hafta maçında PSG, sahasında Marsilya'yı konuk etti.

Parc des Princes'da oynanan karşılaşmayı Marsilya 1-0 kazanarak galibiyete uzanan taraf oldu.

Karşılaşmanın 31. dakikasında Thauvin'in golü Marsilya'ya galibiyeti getirirken PSG bu sezon çıktığı 2. maçı da kazanamadı. Koronavirüse yakalanan oyuncuları sebebiyle form tutmakta zorlanan PSG'de Neymar, Di Maria gibi isimler sahada yer almasına rağmen mağlubiyeti engelleyemedi.

Maçın uzatma dakikaları ise adeta savaş alanına döndü. Gergin geçen maçın son dakialarında Marsilya'dan Amavi ve Benedetto kırmızı kartla oyun dışında kalırken PSG'de Kurzawa ile Paredes kırmızı kart gördü. 90+9. dakikada ise Neymar bu kez kırmızı kart gördü ve PSG maçı 8, Marsilya ise 9 kişi tamamladı. Maçın genelinde ise 14 sarı 5 kırmızı kart çıktı ve uzun süre unutulmayacak bir karşılaşma geride kalmış oldı.

Bu sonucun ardından PSG henüz puanla tanışamazken Marsilya ise 2. maçında 6 puana yükseldi. Ayrıca Marsilya 10 yıl aradan sonra PSG'nin sahasında galibiyete uzanmış oldu.

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