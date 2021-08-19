ÖZET | Randers 1-1 Galatasaray

Galatasaray UEFA Avrupa Ligi'nde gruplara kalmak için play-turu ilk maçında Randers ile karşı karşıya geldi. Sarı kırmızılıların kontrolünde geçen maçta, karşılıklı çıkan 2 golle mücadele 1-1 berabere sonuçlandı. Randers - Galatasaray maç özeti ve maçın detayları haberimizde...

Galatasaray'ın golünü 26. dakikada Kerem Aktürkoğlu kaydetti. Randers'ın golü 54. dakikada Frederik Lauenborg'dan geldi.

Sarı-kırmızılı takımda, Kerem AKtürkoğlu'na saldıran ve çalışmalarını takımdan ayrı sürdüren Marcao, karşılaşmadan görev yapamadı.

Randers deplasmanında öne geçmesine rağmen skoru koruyamayan Galatasaray, tur biletini İstanbul'daki maça bıraktı.

Galatasaray, 26 Ağustos Perşembe günü Randers ile Atatürk Olimpiyat Stadı'nda karşılaşacak.

FATİH TERİM'İN 11'İ

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Randers deplasmanında Marcao'nun yokluğunda savunmada Alpaslan Öztürk'e görev verdi. Sağ bekte bu kez Sacha Boey'in yerine, DeAndre Yedlin mücadele etti. Forvette de Mustafa Muhammed görev yaptı.

Sarı-kırmızılılar, Randers deplasmanında Muslera, Yedlin, Alpaslan, Luyindama, Van Aanholt, Taylan, Kerem Aktürkoğlu, Emre Akbaba, Berkan Kutlu, Emre Kılınç, Mustafa Muhammed 11'i ile başladı.

RANDERS - GALATASARAY MAÇ ÖZETİ

8' Sol kanattan ceza sahasına giren Kerem Aktürkoğlu, kaleci Carlgren ile karşı karşıya kalmasına rağmen pozisyonu gole çeviremedi.

26' Sarı-kırmızılı ekip öne geçti. Kerem Aktürkoğlu'nun ceza sahası yayının önünden yaptığı vuruşta top, defansa da çarparak ağlara gitti: 0-1.

32' Alpaslan Öztürk'ün ceza sahası dışından kullandığı serbest vuruşta meşin yuvarlak, az farkla auta gitti.

Müsabakanın ilk yarısı, Galatasaray'ın 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

(İkinci yarıdan dakikalar birazdan...)

MAÇ DETAYLARI

Stat: Cepheus Park Randers

Hakemler: Jesus Gil Manzano, Diego Barbero, Angel Nevado (İspanya)

Randers: Carlgren, Kallesöe, Piesinger, Marxen, Kopplin, Klysner, Johnsen, Lauenborg, Tibbling, Mistrati, Egho

Galatasaray: Muslera, Yedlin, Alpaslan Öztürk, Luyindama, Van Aanholt, Taylan Antalyalı, Kerem Aktürkoğlu, Emre Akbaba, Berkan Kutlu, Emre Kılınç, Mustafa Muhammed

Gol: Dk. 26 Kerem Aktürkoğlu (Galatasaray)



