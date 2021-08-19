PFDK'dan Marcao'ya 8 maç ceza

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, takım arkadaşı Kerem Aktürkoğlu'na saldıran Galatasaraylı Marcao hakkındaki kararını açıkladı.
PFDK'dan yapılan açıklamada, Marcao'ya 8 maç ceza verildiği duyuruldu.
"GALATASARAY A.Ş. sporcusu MARCOS DO NASCIMENTO TEIXEIRA'nın, 16.08.2021 tarihinde oynanan GZT GİRESUNSPOR-GALATASARAY A.Ş. Süper Lig müsabakasında, takım sporcusuna yönelik saldırısı nedeniyle 8 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 21.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına karar verilmiştir."
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