ÖZET | RB Leipzig-Başakşehir: 2-0

UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu ilk maçında Alman temsilcisi Leipzig'e konuk olan Başakşehir'in, Avrupa kupalarında çıktığı 30 maçta 8 galibiyet, 8 beraberlik ve 14 mağlubiyeti bulunuyordu. Alman devine 2-0 mağlup olan Başakşehir, Avrupa'ya kötü bir başlangıç yaptı.
1' Karşılaşma başladı.
2' Leipzig maça baskılı başladı. Sağ kanattan gelişen atakta Mukiele'nin ortaladığı top kaleci Mert'te kaldı.
5' Leipzig'in sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda Upamecano kale alanı içinde iyi yükseldi, kafa vuruşunda Mert topu çizgiden çıkardı.
8' Başakşehir kontra atakla etkili oldu. Sağ kanattan hızla ilerleyen Visca içeri girerken pasını çıkardı, gerilerden gelen Crivelli istediği dokunuşu yapamayınca top kalecide kaldı.
12' Sol kanattan gelişen Başakşehir atağında Bolingoli'nin ortaladığı top doğrudan dışarı çıktı.
13' Başakşehir yine etkili geldi. Visca'dan pası alan Rafael'in ortasına Deniz kafayı vurdu, top yandan auta çıktı.
16' Kevin Kampl'ın ceza alanına doldurduğu topta savunma arkasına sarkan Angelino iyi bir kontrol sonrası döndü ve vuruşunu yaptı, top kaleci Mert'in bakışları arasında ağlara gitti: 1-0
20' Kendi yarı alanında paslaşan Başakşehir'de Epureanu topu kaybetti. Poulsen hemen yanındaki Nkunku'yu gördü, o da ceza alanına sarkan Angelino'ya gönderdi. Angelino sol çaprazdan yaptığı vuruşla topu ikinci kez Başakşehir ağlarına yolladı: 2-0
22' Sol kanattan topu taşıyan Deniz Türüç'ün ortaladığı topa ön direkte Crivelli kafayı vurdu ancak çerçeveyi tutturamadı. Üstten aut...
23' Rafael'in derin pasıyla ceza alanı sağ çaprazında topu alan Visca kaleyi denedi, şutunda top yan ağlarda kaldı.
29' Başakşehir'in eksik olduğu bu anlarda Leipzig yüklenmeye başadı.
30' Leipzig atağında Nkunku ortaladı, ceza alanı ön çizgsinde boş durumdaki Angelino hafif sol çaprazdan gelişine vurdu. Top az farkla yandan auta çıktı.
30' Başakşehir'de Júnior Caiçara sakatlanarak oyundan çıktı yerine Berkay Özcan dahil oldu.
31' Bu arada az önce sakatlanan Junior Caicara sedyeyle soyunma odasına doğru götürüldü. Brezilyalı futbolcunun durumu oldukça ciddi görünüyor.
37' Mehmet Topal'dan pası alan Visca'nın ceza alanına havalandırdığı topu Crivelli saha içinde tutamadı, top Leipzig'e geçti. Aut...
38' Başakşehir'in hızlı gelişen atağında İrfan Can uzaklardan şansını denedi. Yerden giden top kaleci Gulacsi'nin kollarında kaldı.
41' Kaleyi cepheden gören bir noktadan kazanılan serbest vuruşta Deniz Türüç köşeye doğru yerden çok sert vurdu. Gulacsi'nin uzandığı top direğin dibinden auta çıktı.
43' Başakşehir'de Rafael, Kampl'a yaptığı müdahalenin ardından sarı kart oldu.
45' İlk yarının sonuna en az 3 dakika ilave edildi.
İLK YARI SONA ERDİ
45' İkinci yarının ilk düdüğü çaldı!
46' Leipzig'de Forsberg yerini Hwang Hee-Chan'e bıraktı.
47' İlk yarının sonlarında oyunu rakip sahaya yıkan Başakşehir, maçın ikinci yarısına da baskılı başlayan taraf oldu.
49' Deniz Türüç sol kanattan ortasını yaptı, ceza alanı ön çizgisindeki İrfan Can gelişine voleyi vurdu ancak top kaleyi bulmadı.
55' Rakip ceza alanının hemen önünde Berkay'ın kaptığı top sonrası sağ kanattan içeri sokulan Visca, penaltı noktasına doğru pasını çıkardı. Crivelli'den önce araya giren savunma topu kornere yolladı.
57' Başakşehir, Deniz Türüç'le kullandığı köşe vuruşunda etkili olamadı. Devamında İrfan Can'ın ortasını savunma uzaklaştırdı.
60' Maçta son yarım saatlik dilime Leipzig'in iki farklı üstünlüğüyle giriliyor. Temsilcimiz Başakşehir gol bulabilmek için baskı kurmaya çalışıyor.
62' Teknik Direktör Okan Buruk, Hakem Gil Manzano'ya Upamecano'yu ikinci sarı kartı gösterip kırmızı kartla oyundan ihraç etmediği gerekçesiyle itirazlarda bulundu. Hakem, Buruk'un yanına gelerek onu uyardı.
63' Başakşehir savunmada yaptığı hazırlık paslarıyla oyun kurmaya çalışıyor.
67' Başakşehir'de Mehmet Topal yerini Demba Ba'ya bıraktı.
68' Leipzig atağında hızla ilerleyen Nkunku ceza yayı üzerinden boş durumda şutunu çekti, kaleci Mert üzerine gelen topu güçlükle çeldi.
70' Leipzig'de Christopher Nkunku yerini Justin Kluivert'a bıraktı.
75' Okan Buruk bu anlarda Hakem Gil Manzano'nun verdiği kararlara bir hayli tepki gösteriyor. Başakşehirli oyuncular da kararlardan memnun değil.
76' Leipzig bu bölümde oyunu rölantiye aldı. Temsilcimiz Başakşehir oyuna yön veriyor ancak etkili bir atak geliştiremedik.
80' Visca'nın havalandırdığı topu Crivelli kafayla indirdi, karşı karşıya kalan Demba Ba'nın vuruşunda top kaleciden döndü ancak pozisyon sonuçlanınca Senegalli oyuncu için ofsayt bayrağı da kalktı.
84' Başakşehir'de Deniz Türüç'ün yerine Giuliano oyuna dahil oldu.
86' Leipzig hızlı atağını faulle kesen Berkay Özcan sarı kart gördü.
89' Aleksic'in kullandığı serbest vuruşta arka direğe doğru giden topa Epureanu boş durumda kafayı vurdu. Üstten dışarı giden top sonrası Rumen oyuncu için ofsayt bayrağı kalktı.
90' Maçın sonuna en az 3 dakika ilave edildi.
Maçın sonunda daha fazla tehlikeli atak olmadı ve maç 2-0 sonuçlandı.
RB Leipzig'in ilk 11'i: Gulacsi, Orban, Upamecano, Halstenberg, Mukiele, Nkunku, Kampl, Angelino, Dani Olmo, Forsberg, Poulsen.
Başakşehir'in 11'i: Mert, Rafael, Skrtel, Epureanu, Caiçara, Mehmet Topal, İrfan Can, Bolingoli, Deniz Türüç, Visca, Crivelli.
Goller: Angelino (dk. 16 ve dk. 20) (Red Bull Leipzig)
Sarı kartlar: Bolingoli, Rafael, Berkay Özcan (M.Başakşehir), Nkunku, Upamecano (Red Bull Leipzig)
Turuncu-lacivertli ekip, Leipzig mücadelesi ile Avrupa kupalarında 16. kez deplasmanda ter dökecek. Medipol Başakşehir, bugüne kadar rakip sahalarda çıktığı 15 müsabakada 3 galibiyet, 3 beraberlik ve 9 mağlubiyet yaşadı. Turuncu-lacivertliler, deplasmandaki 15 maçta 17 gol atarken, kalesinde 31 gol gördü.
Medipol Başakşehir, Avrupa kupalarında deplasmandaki ilk galibiyetini, 2017-2018 sezonunda UEFA Avrupa Ligi grup maçında Bulgaristan temsilcisi Ludogorets karşısında 2-1'lik skorla elde etti. Turuncu-lacivertliler, geçtiğimiz sezon UEFA Avrupa Ligi gruplarında dış sahada Wolfsberger'i 3-0, Borussia Mönchengladbach'ı ise 2-1 yendi.
Medipol Başakşehir'in Bosna Hersekli futbolcusu Edin Visca, Avrupa kupalarında attığı 13 golle turuncu-lacivertli takımın en skorer ismi konumunda bulunuyor. Visca'yı, 3'er gol kaydeden Enzo Crivelli, Eljero Elia ve Emre Belözoğlu, 2'şer kez fileleri havalandıran İrfan Can Kahveci ile Marcio Mossoro takip etti.
Medipol Başakşehir'in Avrupa kupalarındaki diğer 6 golüne ise Martin Skrtel, Danijel Aleksic, Emmanuel Adebayor, Stefano Napoleoni, Kerim Frei ve Doka Madureira imza attı.
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