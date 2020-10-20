SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Medipol Başakşehir
  4. ÖZET | RB Leipzig-Başakşehir: 2-0

ÖZET | RB Leipzig-Başakşehir: 2-0

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR HABERLERİ  | 20.10.2020 21:02 | Son Güncelleme

Tarihinde ilk kez UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etme hakkı elde eden Medipol Başakşehir, H Grubu ilk maçında Almanya temsilcisi Leipzig'e konuk oldu. Maça hızlı başlayan Leipzig durumu 2-0'a getirdi. Başakşehir maç boyunca bastırsa da Alman defansını geçemedi ve karşılaşma 2-0 Leipzig'in üstünlüğü ile sonuçlandı.

ÖZET | RB Leipzig-Başakşehir: 2-0

UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu ilk maçında Alman temsilcisi Leipzig'e konuk olan Başakşehir'in, Avrupa kupalarında çıktığı 30 maçta 8 galibiyet, 8 beraberlik ve 14 mağlubiyeti bulunuyordu. Alman devine 2-0 mağlup olan Başakşehir, Avrupa'ya kötü bir başlangıç yaptı.

MAÇ ÖZETİ

1' Karşılaşma başladı.

2' Leipzig maça baskılı başladı. Sağ kanattan gelişen atakta Mukiele'nin ortaladığı top kaleci Mert'te kaldı.

MERT ÇIKARDI!

5' Leipzig'in sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda Upamecano kale alanı içinde iyi yükseldi, kafa vuruşunda Mert topu çizgiden çıkardı.

KAÇTI!

8' Başakşehir kontra atakla etkili oldu. Sağ kanattan hızla ilerleyen Visca içeri girerken pasını çıkardı, gerilerden gelen Crivelli istediği dokunuşu yapamayınca top kalecide kaldı.

12' Sol kanattan gelişen Başakşehir atağında Bolingoli'nin ortaladığı top doğrudan dışarı çıktı.

e6c9d2d0741905e1663d7204ccf4dd8c

TEHLİKE!

13' Başakşehir yine etkili geldi. Visca'dan pası alan Rafael'in ortasına Deniz kafayı vurdu, top yandan auta çıktı.

MAÇTA İLK GOL GELDİ

9e7c4396-8c95-457c-9b36-4aabb61b8f1d

16' Kevin Kampl'ın ceza alanına doldurduğu topta savunma arkasına sarkan Angelino iyi bir kontrol sonrası döndü ve vuruşunu yaptı, top kaleci Mert'in bakışları arasında ağlara gitti: 1-0

FARK 2'YE ÇIKTI

2e70ba5c-3f12-4160-97b6-246c1bb227b1

20' Kendi yarı alanında paslaşan Başakşehir'de Epureanu topu kaybetti. Poulsen hemen yanındaki Nkunku'yu gördü, o da ceza alanına sarkan Angelino'ya gönderdi. Angelino sol çaprazdan yaptığı vuruşla topu ikinci kez Başakşehir ağlarına yolladı: 2-0

BİR KAFA!

22' Sol kanattan topu taşıyan Deniz Türüç'ün ortaladığı topa ön direkte Crivelli kafayı vurdu ancak çerçeveyi tutturamadı. Üstten aut...

23' Rafael'in derin pasıyla ceza alanı sağ çaprazında topu alan Visca kaleyi denedi, şutunda top yan ağlarda kaldı.

29' Başakşehir'in eksik olduğu bu anlarda Leipzig yüklenmeye başadı.

30' Leipzig atağında Nkunku ortaladı, ceza alanı ön çizgsinde boş durumdaki Angelino hafif sol çaprazdan gelişine vurdu. Top az farkla yandan auta çıktı.

50d5f5c5-afa5-4134-a6c4-4adae76a0d50

30' Başakşehir'de Júnior Caiçara sakatlanarak oyundan çıktı yerine Berkay Özcan dahil oldu.

31' Bu arada az önce sakatlanan Junior Caicara sedyeyle soyunma odasına doğru götürüldü. Brezilyalı futbolcunun durumu oldukça ciddi görünüyor.

37' Mehmet Topal'dan pası alan Visca'nın ceza alanına havalandırdığı topu Crivelli saha içinde tutamadı, top Leipzig'e geçti. Aut...

20201020_2_44934863_59058506_Web

38' Başakşehir'in hızlı gelişen atağında İrfan Can uzaklardan şansını denedi. Yerden giden top kaleci Gulacsi'nin kollarında kaldı.

AZ FARKLA!

41' Kaleyi cepheden gören bir noktadan kazanılan serbest vuruşta Deniz Türüç köşeye doğru yerden çok sert vurdu. Gulacsi'nin uzandığı top direğin dibinden auta çıktı.

43' Başakşehir'de Rafael, Kampl'a yaptığı müdahalenin ardından sarı kart oldu.

45' İlk yarının sonuna en az 3 dakika ilave edildi.

İLK YARI SONA ERDİ

45' İkinci yarının ilk düdüğü çaldı!

46' Leipzig'de Forsberg yerini Hwang Hee-Chan'e bıraktı.

47' İlk yarının sonlarında oyunu rakip sahaya yıkan Başakşehir, maçın ikinci yarısına da baskılı başlayan taraf oldu.

49' Deniz Türüç sol kanattan ortasını yaptı, ceza alanı ön çizgisindeki İrfan Can gelişine voleyi vurdu ancak top kaleyi bulmadı.

20201020_2_44934871_59058509_Web

55' Rakip ceza alanının hemen önünde Berkay'ın kaptığı top sonrası sağ kanattan içeri sokulan Visca, penaltı noktasına doğru pasını çıkardı. Crivelli'den önce araya giren savunma topu kornere yolladı.

57' Başakşehir, Deniz Türüç'le kullandığı köşe vuruşunda etkili olamadı. Devamında İrfan Can'ın ortasını savunma uzaklaştırdı.

60' Maçta son yarım saatlik dilime Leipzig'in iki farklı üstünlüğüyle giriliyor. Temsilcimiz Başakşehir gol bulabilmek için baskı kurmaya çalışıyor.

62' Teknik Direktör Okan Buruk, Hakem Gil Manzano'ya Upamecano'yu ikinci sarı kartı gösterip kırmızı kartla oyundan ihraç etmediği gerekçesiyle itirazlarda bulundu. Hakem, Buruk'un yanına gelerek onu uyardı.

2ce8bd4d-bf66-41be-a2a5-508bb83be262

63' Başakşehir savunmada yaptığı hazırlık paslarıyla oyun kurmaya çalışıyor.

67' Başakşehir'de Mehmet Topal yerini Demba Ba'ya bıraktı.

68' Leipzig atağında hızla ilerleyen Nkunku ceza yayı üzerinden boş durumda şutunu çekti, kaleci Mert üzerine gelen topu güçlükle çeldi.

70' Leipzig'de Christopher Nkunku yerini Justin Kluivert'a bıraktı.

75' Okan Buruk bu anlarda Hakem Gil Manzano'nun verdiği kararlara bir hayli tepki gösteriyor. Başakşehirli oyuncular da kararlardan memnun değil.

20201020_2_44934764_59058320_Web

76' Leipzig bu bölümde oyunu rölantiye aldı. Temsilcimiz Başakşehir oyuna yön veriyor ancak etkili bir atak geliştiremedik.

80' Visca'nın havalandırdığı topu Crivelli kafayla indirdi, karşı karşıya kalan Demba Ba'nın vuruşunda top kaleciden döndü ancak pozisyon sonuçlanınca Senegalli oyuncu için ofsayt bayrağı da kalktı.

84' Başakşehir'de Deniz Türüç'ün yerine Giuliano oyuna dahil oldu.

86' Leipzig hızlı atağını faulle kesen Berkay Özcan sarı kart gördü.

89' Aleksic'in kullandığı serbest vuruşta arka direğe doğru giden topa Epureanu boş durumda kafayı vurdu. Üstten dışarı giden top sonrası Rumen oyuncu için ofsayt bayrağı kalktı.

90' Maçın sonuna en az 3 dakika ilave edildi.

Maçın sonunda daha fazla tehlikeli atak olmadı ve maç 2-0 sonuçlandı.

LEIPZIG-BAŞAKŞEHİR MAÇ DETAYLARI

RB Leipzig'in ilk 11'i: Gulacsi, Orban, Upamecano, Halstenberg, Mukiele, Nkunku, Kampl, Angelino, Dani Olmo, Forsberg, Poulsen.

Başakşehir'in 11'i: Mert, Rafael, Skrtel, Epureanu, Caiçara, Mehmet Topal, İrfan Can, Bolingoli, Deniz Türüç, Visca, Crivelli.

Goller: Angelino (dk. 16 ve dk. 20) (Red Bull Leipzig)

Sarı kartlar: Bolingoli, Rafael, Berkay Özcan (M.Başakşehir), Nkunku, Upamecano (Red Bull Leipzig)

DEPLASMANDA 16. MAÇ

Turuncu-lacivertli ekip, Leipzig mücadelesi ile Avrupa kupalarında 16. kez deplasmanda ter dökecek. Medipol Başakşehir, bugüne kadar rakip sahalarda çıktığı 15 müsabakada 3 galibiyet, 3 beraberlik ve 9 mağlubiyet yaşadı. Turuncu-lacivertliler, deplasmandaki 15 maçta 17 gol atarken, kalesinde 31 gol gördü.

Medipol Başakşehir, Avrupa kupalarında deplasmandaki ilk galibiyetini, 2017-2018 sezonunda UEFA Avrupa Ligi grup maçında Bulgaristan temsilcisi Ludogorets karşısında 2-1'lik skorla elde etti. Turuncu-lacivertliler, geçtiğimiz sezon UEFA Avrupa Ligi gruplarında dış sahada Wolfsberger'i 3-0, Borussia Mönchengladbach'ı ise 2-1 yendi.

EN GOLCÜ İSİM VISCA

Medipol Başakşehir'in Bosna Hersekli futbolcusu Edin Visca, Avrupa kupalarında attığı 13 golle turuncu-lacivertli takımın en skorer ismi konumunda bulunuyor. Visca'yı, 3'er gol kaydeden Enzo Crivelli, Eljero Elia ve Emre Belözoğlu, 2'şer kez fileleri havalandıran İrfan Can Kahveci ile Marcio Mossoro takip etti.

Medipol Başakşehir'in Avrupa kupalarındaki diğer 6 golüne ise Martin Skrtel, Danijel Aleksic, Emmanuel Adebayor, Stefano Napoleoni, Kerim Frei ve Doka Madureira imza attı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yüzeyi gören telefonuna sarıldı! Yüzeyi gören telefonuna sarıldı!
THY geleneği sürdürdü! Başakşehir...THY geleneği sürdürdü! Başakşehir...
Formula 1 bileti nasıl alınır? Formula 1 biletleri ne kadar? İşte Biletix Formula 1 İstanbul bilet fiyatları detayları!Formula 1 bileti nasıl alınır? Formula 1 biletleri ne kadar? İşte Biletix Formula 1 İstanbul bilet fiyatları detayları!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kabine toplantısı sonrası önemli açıklamalar
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kabine toplantısı sonrası önemli açıklamalar
Göğüs dekolteli pozuyla beğeni topladı
Göğüs dekolteli pozuyla beğeni topladı
Yılın bombası! Fenerbahçe'den ayrıldı Galatasaray'a geliyor!
Yılın bombası! Fenerbahçe'den ayrıldı Galatasaray'a geliyor!
Başakşehir, Almanya'da mağlup oldu!
Başakşehir, Almanya'da mağlup oldu!
Mikrofonu açık unuttu, canlı yayında küfür etti!
Mikrofonu açık unuttu, canlı yayında küfür etti!
Başakşehir maçına saatler kala koronavirüs şoku!
Başakşehir maçına saatler kala koronavirüs şoku!
Takım
O
Av
P
Detayları Göster
İlginizi Çekebilir
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Başakşehir'in Şampiyonlar Ligi'nde rakipleri belli oldu
Başakşehir'in Şampiyonlar Ligi'nde rakipleri belli oldu
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
''Şampiyonlar Ligi maçı olsa rezalet yaşamıştık''
''Şampiyonlar Ligi maçı olsa rezalet yaşamıştık''
Yanlış duymadınız... Başakşehir maçında Başakşehir listede yok!
Yanlış duymadınız... Başakşehir maçında Başakşehir listede yok!
Beşiktaş anlaşamadı, Aboubakar Süper Lig ekibine gidiyor!
Beşiktaş anlaşamadı, Aboubakar Süper Lig ekibine gidiyor!
Okuyucu Yorumları 11 yorum
Nerde dünya yildizi!!! şer-lot
abicim su mehmet topaldan artık kurtulun buraya yazıyorum kaybederlerse kesin onun payı olacak
ama Leipzig kaçırmadı
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
ÖZET | RB Leipzig-Başakşehir: 2-0
Başakşehir, Almanya'da mağlup oldu!
Leipzig'de koronavirüs şoku! Başakşehir maçına saatler kala...
Başakşehir maçına saatler kala koronavirüs şoku!
THY, Medipol Başakşehir'in Avrupa maçları için forma sponsoru oldu
THY geleneği sürdürdü! Başakşehir...
Okan Buruk: Yapabileceğimizin en iyisini yapacağız
''Yapabileceğimizin en iyisini yapacağız''
Leipzig Teknik Direktörü Julian Nagelsmann, Başakşehir maçı öncesi açıklamalarda bulundu
Nagelsmann, Başakşehir'den çekiniyor
Medipol Başakşehir kafilesi Almanya'da
Başakşehir, Leipzig maçı için Almanya'ya ulaştı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.