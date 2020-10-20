ÖZET | RB Leipzig-Başakşehir: 2-0

UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu ilk maçında Alman temsilcisi Leipzig'e konuk olan Başakşehir'in, Avrupa kupalarında çıktığı 30 maçta 8 galibiyet, 8 beraberlik ve 14 mağlubiyeti bulunuyordu. Alman devine 2-0 mağlup olan Başakşehir, Avrupa'ya kötü bir başlangıç yaptı. MAÇ ÖZETİ 1' Karşılaşma başladı. 2' Leipzig maça baskılı başladı. Sağ kanattan gelişen atakta Mukiele'nin ortaladığı top kaleci Mert'te kaldı. MERT ÇIKARDI! 5' Leipzig'in sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda Upamecano kale alanı içinde iyi yükseldi, kafa vuruşunda Mert topu çizgiden çıkardı. KAÇTI! 8' Başakşehir kontra atakla etkili oldu. Sağ kanattan hızla ilerleyen Visca içeri girerken pasını çıkardı, gerilerden gelen Crivelli istediği dokunuşu yapamayınca top kalecide kaldı. 12' Sol kanattan gelişen Başakşehir atağında Bolingoli'nin ortaladığı top doğrudan dışarı çıktı. TEHLİKE! 13' Başakşehir yine etkili geldi. Visca'dan pası alan Rafael'in ortasına Deniz kafayı vurdu, top yandan auta çıktı. MAÇTA İLK GOL GELDİ 16' Kevin Kampl'ın ceza alanına doldurduğu topta savunma arkasına sarkan Angelino iyi bir kontrol sonrası döndü ve vuruşunu yaptı, top kaleci Mert'in bakışları arasında ağlara gitti: 1-0

FARK 2'YE ÇIKTI 20' Kendi yarı alanında paslaşan Başakşehir'de Epureanu topu kaybetti. Poulsen hemen yanındaki Nkunku'yu gördü, o da ceza alanına sarkan Angelino'ya gönderdi. Angelino sol çaprazdan yaptığı vuruşla topu ikinci kez Başakşehir ağlarına yolladı: 2-0 BİR KAFA! 22' Sol kanattan topu taşıyan Deniz Türüç'ün ortaladığı topa ön direkte Crivelli kafayı vurdu ancak çerçeveyi tutturamadı. Üstten aut... 23' Rafael'in derin pasıyla ceza alanı sağ çaprazında topu alan Visca kaleyi denedi, şutunda top yan ağlarda kaldı. 29' Başakşehir'in eksik olduğu bu anlarda Leipzig yüklenmeye başadı. 30' Leipzig atağında Nkunku ortaladı, ceza alanı ön çizgsinde boş durumdaki Angelino hafif sol çaprazdan gelişine vurdu. Top az farkla yandan auta çıktı. 30' Başakşehir'de Júnior Caiçara sakatlanarak oyundan çıktı yerine Berkay Özcan dahil oldu. 31' Bu arada az önce sakatlanan Junior Caicara sedyeyle soyunma odasına doğru götürüldü. Brezilyalı futbolcunun durumu oldukça ciddi görünüyor. 37' Mehmet Topal'dan pası alan Visca'nın ceza alanına havalandırdığı topu Crivelli saha içinde tutamadı, top Leipzig'e geçti. Aut...

38' Başakşehir'in hızlı gelişen atağında İrfan Can uzaklardan şansını denedi. Yerden giden top kaleci Gulacsi'nin kollarında kaldı. AZ FARKLA! 41' Kaleyi cepheden gören bir noktadan kazanılan serbest vuruşta Deniz Türüç köşeye doğru yerden çok sert vurdu. Gulacsi'nin uzandığı top direğin dibinden auta çıktı. 43' Başakşehir'de Rafael, Kampl'a yaptığı müdahalenin ardından sarı kart oldu. 45' İlk yarının sonuna en az 3 dakika ilave edildi. İLK YARI SONA ERDİ 45' İkinci yarının ilk düdüğü çaldı! 46' Leipzig'de Forsberg yerini Hwang Hee-Chan'e bıraktı. 47' İlk yarının sonlarında oyunu rakip sahaya yıkan Başakşehir, maçın ikinci yarısına da baskılı başlayan taraf oldu. 49' Deniz Türüç sol kanattan ortasını yaptı, ceza alanı ön çizgisindeki İrfan Can gelişine voleyi vurdu ancak top kaleyi bulmadı. 55' Rakip ceza alanının hemen önünde Berkay'ın kaptığı top sonrası sağ kanattan içeri sokulan Visca, penaltı noktasına doğru pasını çıkardı. Crivelli'den önce araya giren savunma topu kornere yolladı. 57' Başakşehir, Deniz Türüç'le kullandığı köşe vuruşunda etkili olamadı. Devamında İrfan Can'ın ortasını savunma uzaklaştırdı.

60' Maçta son yarım saatlik dilime Leipzig'in iki farklı üstünlüğüyle giriliyor. Temsilcimiz Başakşehir gol bulabilmek için baskı kurmaya çalışıyor. 62' Teknik Direktör Okan Buruk, Hakem Gil Manzano'ya Upamecano'yu ikinci sarı kartı gösterip kırmızı kartla oyundan ihraç etmediği gerekçesiyle itirazlarda bulundu. Hakem, Buruk'un yanına gelerek onu uyardı. 63' Başakşehir savunmada yaptığı hazırlık paslarıyla oyun kurmaya çalışıyor. 67' Başakşehir'de Mehmet Topal yerini Demba Ba'ya bıraktı. 68' Leipzig atağında hızla ilerleyen Nkunku ceza yayı üzerinden boş durumda şutunu çekti, kaleci Mert üzerine gelen topu güçlükle çeldi. 70' Leipzig'de Christopher Nkunku yerini Justin Kluivert'a bıraktı. 75' Okan Buruk bu anlarda Hakem Gil Manzano'nun verdiği kararlara bir hayli tepki gösteriyor. Başakşehirli oyuncular da kararlardan memnun değil. 76' Leipzig bu bölümde oyunu rölantiye aldı. Temsilcimiz Başakşehir oyuna yön veriyor ancak etkili bir atak geliştiremedik. 80' Visca'nın havalandırdığı topu Crivelli kafayla indirdi, karşı karşıya kalan Demba Ba'nın vuruşunda top kaleciden döndü ancak pozisyon sonuçlanınca Senegalli oyuncu için ofsayt bayrağı da kalktı.