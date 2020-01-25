ÖZET | Real Madrid 75 - 80 Anadolu Efes (THY Avrupa Ligi)

Ligin zirvesini yakından ilgilendiren mücadelede, lider Anadolu Efes, ikinci sıradaki Real Madrid'in İspanya'da konuğu oldu.

Karşılaşmaya iyi savunma yaparak başlayan Real Madrid, Campazzo'nun etkili oyunuyla maçta 14-5 öne geçti. Anadolu Efes, Larkin'in serbest satışlardan bulduğu sayılarla aradaki skor farkını kapattı ve mücadelenin ilk çeyreği 20-20 eşitlikle sonuçlandı.

Çekişmeli geçen mücadelenin ikinci periyotunda, Real Madrid, oyuna sonradan giren Mickey'in, Anadolu Efes ise Pleiss'in pota altından bulduğu sayılarla skor üretti. Larkin'in 3 sayı çizgisinin ardından bulduğu isabetli atışlarla Anadolu Efes, soyunma odasına 43-40 önde girdi.

İkinci yarıda iki takım da savunmasını sertleştirirken, aradaki skor farkını koruyan Ergin Ataman'ın öğrencileri, son çeyreğe 59-55 üstünlükle girdi. Real Madrid, Llull ve Thompkins'in pota altından bulduğu sayılarla oyunun son bölümünde farkı bir sayıya kadar (73-72) indirmesine rağmen mücadeleyi bırakmayan Anadolu Efes, Larkin'in skora yeniden katkı sağlamasıyla sahadan 80-75 galip ayrıldı.