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ÖZET | Real Madrid - Deportivo Alaves maç sonucu: 1-2

İSPANYA HABERLERİ  | 29.11.2020 09:36 | Son Güncelleme

İspanya La Liga'da 10. maçına çıkan Real Madrid sahasında Alaves'e 2-1'lik skorla mağlup oldu. Alaves'in gollerini Lucas Perez ve Jose Luis Mato kaydederken, ev sahibi takımın tek golünü ise 86. dakikada Casemiro'dan geldi.

ÖZET | Real Madrid - Deportivo Alaves maç sonucu: 1-2

İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 11. haftasında Real Madrid sahasında oynadığı maçta Deportivo Alaves'e 2-1 yenildi. Karşılaşma, Arjantinli efsane futbolcu Diego Armando Maradona'nın ölümünden dolayı tüm La Liga maçlarında olduğu gibi 1 dakikalık saygı duruşundan sonra başladı.

Real Madrid'de defans ve kaleci Thubaut Courtois'in hatalarını iyi değerlendiren Alaves'in gollerini Lucas Perez (Dk. 5) ve Jose Luis Mato (Dk. 49) attı.

Maçın ikinci yarısında Alaves kalesinde daha fazla etkili olan ev sahibi takımın tek golünü 86. dakikada Casemiro kaydetti. La Liga'da bir maçı eksik olan Real Madrid 3'üncü mağlubiyetini alırken 17 puanla 4'üncü sırada kaldı. Alaves ise 13 puanla 8'inciliğe yükseldi.

La Liga'nın son şampiyonu olan Real Madrid bu sezona kötü bir başlangıç yaparken iki maç eksiği olan ve averajla 2'nci sırada bulunan Atletico Madrid'in 6 puan gerisinde kaldı. Real Madrid, ligde gelecek hafta Sevilla deplasmanına gittikten sonra 13'üncü haftada evinde Atletico Madrid'e karşı derbi maçına çıkacak.

HAZARD SAKATLANDI

Diğer yandan Alaves maçında Real Madrid için diğer kötü haber, 28. dakikada oyundan çıkan Eden Hazard'ın sakatlanması oldu. Belçikalı futbolcu, eflatun beyazlı takımda geçirdiği ikinci sezonunda 5'inci kez sakatlık sorunu yaşadı. Madrid'de Karim Benzema, Sergio Ramos ve Federico Valverde'nin de sakatlıkları bulunuyor.

KAYNAK: AA
FOTOĞRAF: AA

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