SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. İspanya
  4. ÖZET | Real Madrid - Granada maç sonucu: 2-0

ÖZET | Real Madrid - Granada maç sonucu: 2-0

İSPANYA HABERLERİ  | 24.12.2020 08:34 | Son Güncelleme

La Liga'nın 15. haftasında Real Madrid, evinde Granada'yı konuk etti. İspanyol devi Casemiro ve Benzema ile bulduğu gollerle maçtan 2-0 üstünlükle ayrıldı ve lider Atletico Madrid ile puanları eşitledi.

ÖZET | Real Madrid - Granada maç sonucu: 2-0

İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 15. haftasında Real Madrid, sahasında Granada'yı 2-0 mağlup etti. Real Madrid'e galibiyeti getiren golleri 57. dakikada Casemiro ve 90+3. dakikada Karim Benzema kaydetti. Ligde art arda 5. galibiyetini alan Real Madrid, puanını 32'ye çıkararak, lider Atletico Madrid'in ardından averajla ikinci sırada yer aldı.

Ligde iki maçı eksik Atletico Madrid, şampiyonluk yarışında şimdilik avantajlı konumda bulunuyor. Granada ise 21 puanla 7. sırada kaldı.

RODRYGO SAKATLANDI

Real Madrid'in Brezilyalı forveti Rodrygo Goes, karşılaşmanın 35. dakikasında sağ bacak kaslarından sakatlık geçirerek oyundan çıktı. Sedye ile ve gözyaşları içinde sahayı terk eden Rodrygo Goes'in sakatlığının derecesinin öğrenilmesi için 48 saat sonra sağlık testi yapılması öngörülüyor.

KAYNAK: AA
FOTOĞRAF: REUTERS

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sürücüsüz araba müjdesi! 2024 yılında geliyor Sürücüsüz araba müjdesi! 2024 yılında geliyor
Barcelona deplasmanda rahat kazandıBarcelona deplasmanda rahat kazandı
İşte Galatasaray'ın muhtemel 11'iİşte Galatasaray'ın muhtemel 11'i
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Korkunç olay! Kapıyı kıran ekipler ölümün kıyısından aldılar
Korkunç olay! Kapıyı kıran ekipler ölümün kıyısından aldılar
Yanlışlıkla 4 doz koronavirüs aşısı yaptılar
Yanlışlıkla 4 doz koronavirüs aşısı yaptılar
Ahmet Çakar: Utanmazlar, Allah belanızı versin!
Ahmet Çakar: Utanmazlar, Allah belanızı versin!
Barcelona'dan Arda Turan paylaşımı!
Barcelona'dan Arda Turan paylaşımı!
Hükmen mağlubiyet yolda! İkinci yarıda 6 yabancı ile oynadılar!
Hükmen mağlubiyet yolda! İkinci yarıda 6 yabancı ile oynadılar!
''Hakem maçı Fenerbahçe'ye verdi!''
''Hakem maçı Fenerbahçe'ye verdi!''
Takım
O
Av
P
Detayları Göster
İlginizi Çekebilir
Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri
Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri
Fatih Terim'e tarihi ceza yolda!
Fatih Terim'e tarihi ceza yolda!
Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor
Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor
Süper Lig'de 'hükmen yenilgi' kararı
Süper Lig'de 'hükmen yenilgi' kararı
'Sahada bıdı bıdı yapacağına top oyna'
'Sahada bıdı bıdı yapacağına top oyna'
Ali Koç'a baskı! "Erol'u gönderip onu al!"
Ali Koç'a baskı! "Erol'u gönderip onu al!"
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
ÖZET | Real Madrid - Granada maç sonucu: 2-0
Real Madrid galibiyet serisini sürdürdü
İngiliz milli futbolcu Trippier'e 10 hafta men cezası
Bahis oynayan yıldız futbolcuya tarihi ceza!
ÖZET | Valladolid - Barcelona maç sonucu: 0-3
Barcelona deplasmanda rahat kazandı
Anadolu Efes, Barcelona'yı devirdi!
Anadolu Efes, Barcelona'yı devirdi!
Lionel Messi: Kötü günleri geride bıraktım
Lionel Messi'den transfer açıklaması geldi!
Real Madrid Başkanı Perez'den Süper Lig açıklaması
Florentino Perez'den 'Süper Lig' açıklaması
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.