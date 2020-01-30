SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. İspanya
  4. ÖZET | Real Zaragoza 0-4 Real Madrid (İspanya Kral Kupası)

ÖZET | Real Zaragoza 0-4 Real Madrid (İspanya Kral Kupası)

İSPANYA HABERLERİ  | 30.01.2020 13:48 | Son Güncelleme

İspanya Kral Kupası son 16 turunda Real Madrid, Real Zaragoza'yı 4-0'la geçerek çeyrek finale yükseldi.

ÖZET | Real Zaragoza 0-4 Real Madrid (İspanya Kral Kupası)

Tek maç olarak oynanan 5. tur karşılaşmalarında Real Madrid, Sevilla, Valencia, Villarreal, Real Sociedad, Athletic Bilbao bir üst tura çıkan takımlar oldu.

Deplasmanda 2. lig takımlarından Real Zaragoza ile karşılaşan Real Madrid, 4-0 galip geldi. Real Madrid'in gollerini Raphael Varane (Dk. 6), Lucas Vazquez (Dk. 32), Vinicius (Dk. 72) ve Karim Benzema (Dk. 80) attı. Kupada bu akşam Barcelona-Leganes ve Mirandes-Sevilla maçları oynanacak.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
En güzel Fenerbahçe sözleriEn güzel Fenerbahçe sözleri
PARTNER Ünlü sunucudan olay yaratan paylaşım! Beğeni yağdı Ünlü sunucudan olay yaratan paylaşım! Beğeni yağdı
Ben Arfa transferi resmen açıklandıBen Arfa transferi resmen açıklandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
İspanya Kral Kupası real zaragoza real madrid

En Çok Okunan Haberler

Tuvalette dehşet! 'İlişkimizi kocana söyleyeceğim' deyince...

Tuvalette dehşet! 'İlişkimizi kocana söyleyeceğim' deyince...

Ekrem İmamoğlu’ndan tatil eleştirilerine yanıt

Ekrem İmamoğlu’ndan tatil eleştirilerine yanıt

Kobe'ye 'tecavüzcü' demişti! Ünlü oyuncudan yeni açıklama

Kobe'ye 'tecavüzcü' demişti! Ünlü oyuncudan yeni açıklama

Cimbom'a Belhanda için yeni teklif

Cimbom'a Belhanda için yeni teklif

Galatasaray Boluspor'dan transfer yaptı

Galatasaray Boluspor'dan transfer yaptı

Fenerbahçe'nin istediği oyuncuya teklif

Fenerbahçe'nin istediği oyuncuya teklif

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Murillo transferi resmen açıklandı

Murillo transferi resmen açıklandı

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Atletico Madrid adını finale yazdırdı

Atletico Madrid adını finale yazdırdı

Barcelona'dan flaş Arda Turan kararı

Barcelona'dan flaş Arda Turan kararı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
ÖZET | Real Zaragoza 0-4 Real Madrid (İspanya Kral Kupası)

Real Madrid 4 golle çeyrek finalde

Barcelona'dan Willian sürprizi

Barcelona'dan transfer sürprizi

Fransız yıldız Ben Arfa, Valladolid'de

Ben Arfa transferi resmen açıklandı

İşte Ben Arfa'nın yeni takımı!

Ben Arfa, o takıma gidiyor

MAÇ SONUCU | Valladolid-Real Madrid: 0-1 (La Liga)

Yeni lider Real Madrid

Cultural Leonesa 2-1 Atletico Madrid (İspanya Kral Kupası)

Atletico Madrid'e büyük şok

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.