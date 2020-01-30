ÖZET | Real Zaragoza 0-4 Real Madrid (İspanya Kral Kupası)

Tek maç olarak oynanan 5. tur karşılaşmalarında Real Madrid, Sevilla, Valencia, Villarreal, Real Sociedad, Athletic Bilbao bir üst tura çıkan takımlar oldu.
Deplasmanda 2. lig takımlarından Real Zaragoza ile karşılaşan Real Madrid, 4-0 galip geldi. Real Madrid'in gollerini Raphael Varane (Dk. 6), Lucas Vazquez (Dk. 32), Vinicius (Dk. 72) ve Karim Benzema (Dk. 80) attı. Kupada bu akşam Barcelona-Leganes ve Mirandes-Sevilla maçları oynanacak.
İşte Falcao'nun son durumu!
Trabzonspor tarafından çağrı
Galatasaray Boluspor'dan transfer yaptı
Sörloth, F.Bahçe’yi bekliyor
UEFA'dan şike araştırması
F.Bahçe'de Alper ve Zajc bilmecesi
Kenin'in finaldeki rakibi Muguruza oldu
Trabzonspor yıldız isimle anlaştı
Ve imzayı attı! Transfer resmen açıklandı
Inter yarı finalde!
Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik'e büyük şok
Sergen Yalçın ilk idmanına çıktı
Yıldız futbolcular idmanda birbirine girdi
Beşiktaş ayrılığı açıkladı
Hakan Çalhanoğlu İtalya'da manşetlerde
Okuyucu Yorumları 0 yorum