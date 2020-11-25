ÖZET | Rennes- Chelsea maç sonucu: 1-2

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 4. hafta E Grubu'nda oynanan iki maçla başladı.
Deplasmanda Fransız ekibi Rennes'e konuk olan Chelsea, rakibini 22. dakikada Callum Hudson-Odoi ve 90+1. dakikada Olivier Giroud'nun golleriyle 2-1 mağlup etti.
Ev sahibi ekibin tek golünü 85. dakikada Sehrou Guirassy kaydetti. Gruptaki diğer karşılaşmada ise Sevilla, deplasmanda Krasnodar'ı son dakikalarda bulduğu golle 2-1 yendi.
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