ÖZET | Rennes- Chelsea maç sonucu: 1-2

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 4. hafta E Grubu'nda oynanan iki maçla başladı.

Deplasmanda Fransız ekibi Rennes'e konuk olan Chelsea, rakibini 22. dakikada Callum Hudson-Odoi ve 90+1. dakikada Olivier Giroud'nun golleriyle 2-1 mağlup etti.

Ev sahibi ekibin tek golünü 85. dakikada Sehrou Guirassy kaydetti. Gruptaki diğer karşılaşmada ise Sevilla, deplasmanda Krasnodar'ı son dakikalarda bulduğu golle 2-1 yendi.



