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ÖZET | Rennes- Chelsea maç sonucu: 1-2

ŞAMPİYONLAR LİGİ HABERLERİ  | 25.11.2020 08:25 | Son Güncelleme

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde E Grubu'nda oynanan maçta rakibini 2-1 yenen Chelsea ve çıkmayı garantiledi. Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 22. dakikada Hudson-Odoi ve 90+1. dakikada Olivier Giroud kaydetti. Rennes'in tek sayısını ise 85. dakikada Guirassy attı. Maviler, E Grubu'nda gelecek hafta Sevilla ile İspanya'da karşı karşıya gelecek. Rennes ise Krasnodar deplasmanına gidecek.

ÖZET | Rennes- Chelsea maç sonucu: 1-2

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 4. hafta E Grubu'nda oynanan iki maçla başladı.

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Deplasmanda Fransız ekibi Rennes'e konuk olan Chelsea, rakibini 22. dakikada Callum Hudson-Odoi ve 90+1. dakikada Olivier Giroud'nun golleriyle 2-1 mağlup etti.

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Ev sahibi ekibin tek golünü 85. dakikada Sehrou Guirassy kaydetti. Gruptaki diğer karşılaşmada ise Sevilla, deplasmanda Krasnodar'ı son dakikalarda bulduğu golle 2-1 yendi.

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