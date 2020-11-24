ÖZET | Manchester United-Başakşehir: 4-1

UEFA Şampiyonlar Ligi H grubunda temsilcimiz Başakşehir, İngiliz ekibi Manchester United deplasmanına çıktı. Karşılaşmayı 4-1 Manchester United kazandı. MAÇTAN DAKİKALAR MAÇ SONUCU: Manchester United 4-1 Başakşehir Ve karşılaşma United'ın 4-1'lik üstünlüğüyle sona erdi. Bu sonucun dördüncü maçların sonunda United puanını 9'a yükseltirken, temsilcimiz Başakşehir ise 3 puanda kaldı. 92' UNITED'DAN DÖRDÜNCÜ GOL. Gelişen hızlı atakta Greenwood'un pasıyla altıpasta bomboş topla buluşan James'in vuruşu ağları havalandırdı. 91' Deniz Türüç'ün sağ kanattan yaptığı ortası kaleci De Gea'da kaldı. 90' Maçın sonuna en az dört dakika uzatma ilave edildi. 87' BAŞAKŞEHİR'DEN TEHLİKE! Visca'nın ceza sahasının sol çaprazından çektiği şutu kaleci De Gea'nın kucağında kaldı. 86' Başakşehir'de Martin Skrtel'in yerine Carlos Ponck oyuna girdi. 85' United'da Harry Maguire süreyi geçirmek için topu oyuna geç sokması sebebiyle sarı kart gördü. 84' Başakşehir'de Mahmut Tekdemir, Fred'e yaptığı faulün ardından sarı kart gördü. 84' United tempoyu düşürmek için top çevirmeye başladı.

79' BAŞAKŞEHİR GOLE ÇOK YAKLAŞTI! Visca'nın ceza yayı üzerinden sol ayağıyla çektiği şutu üst direkten geri döndü! 77' Başakşehir'de Martin Skrtel, Edinson Cavani'ye yaptığı faulün ardından sarı kart gördü. 75' Başakşehir üstün oynadığı dakikaların ödülünü golle aldı. 75' BAŞAKŞEHİR FARKI İKİYE İNDİRDİ! Deniz Türüç'ün kullandığı frikik tam köşeye doğru gitti, De Gea şutunu çıkarsa da topun çizgiye geçmesine engel olamadı! 71' Bu dakikalarda Başakşehir oyunu rakip yarı sahaya yıkmış durumda. 69' İkinci yarıda şu ana dek Başakşehir'in %65'lik topla oynama üstünlüğü var. 68' Visca bu dakikalarda sol kanadı zorlasa da son toplarda çok başarılı olduğu söylenemez. 66' Visca'nın sol kanattan içeri gönderdiği top farklı şekilde dışarı çıktı. 65' United'da Williams'ın sağ kanattan yaptığı ortasını savunmada Epureanu kesti. 64' Bu dakikalarda Başakşehir daha fazla topla oynuyor. 63' Telles'in kullandığı köşe vuruşuna altıpasın üzerinde Maguire kafayı vurdu, şutu üstten dışarı gitti. 62' United sağ kanattan köşe vuruşu kullanacak.

60' Başakşehir'de Nacer Chadli'nin yerine Fredrik Gulbrandsen oyuna girdi. 57' Başakşehir'de Rafael'in ceza sahası dışından çektiği şutu farklı şekilde auta çıktı. 56' Visca'nın ara pasını Demba Ba'ya ulaşmadan savunmadaki Maguire kesti ve tehlikeyi uzaklaştırdı. 55' Tuanzebe bu sarı kartın ardından gelecek haftaki PSG karşılaşması öncesinde cezalı duruma düştü. 54' United'da Axel Tuanzebe, Demba Ba'ya yaptığı faulün ardından sarı kart gördü. 53' Telles'in kullandığı köşe vuruşuna Cavani kafayı vurdu, uzak köşede Demba Ba topu uzaklaştırdı. 52' Telles'in sol kanattan yaptığı ortası Rafael'e çarptı ve kornere çıktı. Bir köşe vuruşu da United kullanacak. 50' Fernandes'in kullandığı köşe vuruşu kaleci Mert'te kaldı. 49' United sağ kanattan köşe vuruşu kullanacak. 48' UNITED'DAN TEHLİKE. Fernandes'in pasıyla ceza sahasının sağ çaprazında topla buluşan Cavani'nin vuruşu Epureanu'ya çarpıp kornere gitti. 45' Ve ikinci yarıda ilk düdük çaldı. 45' Başakşehir'de İrfan Can Kahveci'nin yerine Mahmut Tekdemir oyuna girdi.

45' United'da Victor Lindelöf'ün yerine Axel Tuanzebe oyuna girdi. İLK YARI SONUCU: Manchester United 3-0 Başakşehir 45' İlk yarının sonuna en az bir dakika uzatma ilave edildi. 43' Deniz'in kullandığı köşe vuruşunu Maguire uzaklaştırdı. 42' BAŞAKŞEHİR'DEN TEHLİKE! Bolingoli'nin sol kanattan getirdiği topa altıpasın üzerinde şutunu çeken Demba Ba'nın vuruşu Maguire'a çarpıp kornere gitti. Başakşehir sağ kanattan köşe vuruşu kullanacak. 41' United'da savunma arkasına hareketlenen Fernandes müsait pozisyonda şutunu çekemedi. 40' Bu dakikalarda orta sahalar kolay geçilmeye başlandı. 39' BİR TEHLİKE DE UNITED'DAN. Çalımlarla ceza sahasına sokulan Martial'in ara pasına Fernandes hareketlendi, ama kalesini zamanında terk eden Mert tehlikeyi önledi. 38' BAŞAKŞEHİR'DEN TEHLİKE! Deniz Türüç'ün kullandığı serbest vuruşa altıpasın üzerinden bomboş yükselen Demba Ba'nın kafa vuruşu auta gitti. 37' Başakşehir sağ kanattan serbest vuruş kullanacak. 35' Rashford böylece bu sezon Şampiyonlar Ligi'ndeki beşinci golünü kaydetti.

34' UNITED FARKI ÜÇE ÇIKARDI. Penaltı atışını kullanan Rashford, topu ve kaleciyi ayrı köşelere gönderdi. 33' VAR incelemesinin ardından da penaltı kararı onaylandı. 32' PENALTI. Bolingoli'nin ceza sahasında Rashford'ı düşürmesinin ardından maçın hakemi beyaz noktayı gösterdi. 32' İrfan Can'ın ceza sahasına doğru gönderdiği ara pasının şiddeti biraz fazla olunca top auta çıktı. 31' Demba Ba'nın ceza yayı üzerinden çektiği cılız şut kaleci De Gea'da kaldı. 27' BAŞAKŞEHİR'DEN TEHLİKE! Visca'nın kullandığı serbest vuruş üstten az farkla auta gitti. 26' Topun başında Deniz ve Visca var. 25' Başakşehir'de Demba Ba, Wan-Bissaka'nın faulüyle yerde kaldı. Turuncu-lacivertliler kaleyi cepheden gören bir noktadan serbest vuruş kullanacak. 24' Başakşehir serbest vuruşu paslaşarak kullandı, ardından İrfan Can'ın ceza sahasına yaptığı ortası doğrudan auta çıktı. 23' Başakşehir sağ kanattan serbest vuruş kullanacak. 22' Deniz Türüç'ün ara pasına sol kanattan Chadli hareketlendi, ama araya giren Maguire tehlikenin büyümesine izin vermedi.

21' Şu ana dek United'ın %71.5'lık topla oynama üstünlüğü bulunuyor. 20' United ikinci golün ardından da yüklenmeye devam ediyor. 19' UNITED FARKI İKİYE ÇIKARDI. Telles'in sol kanattan yaptığı ortasını kontrol etmek isterken elinden kaç.kaçıran kaleci Mert'ten seken topu Fernandes tamamladı ve bir kez daha ağları havalandırdı.

18' United oldukça yüksek bir tempoda oynuyor. Bu anlarda ise Başakşehir rakibine cevap vermekte zorlanıyor. 17' Başakşehir'de Berkay Özcan çalımlarla ceza sahasına sokuldu, ardından savunmadan seken topu ceza yayı üzerinde önünde bulan Visca'nın şutu üstten dışarı gitti. 16' İrfan Can'ın savunma arkasına koşu atan Bolingoli'ye doğru gönderdiği uzun pas taca çıktı. 16' United'da Rashford'ın ceza sahasının sağından çektiği şut karşısındaki Bolingoli'den geri döndü. 12' United ceza sahası önünde yaptığı kısa ve tek paslarla etkili oluyor. 11' United'da Rashford topu ağlara yolladı ama öncesinde ofsaytta olduğu için gol geçerli sayılmadı. 8' Premier Lig'de bu sezon 6 golü olan Bruno Fernandes, Şampiyonlar Ligi'nde ise ikinci golünü kaydetti.