ÖZET | Rizespor - Alanyaspor maç sonucu: 1-1

Spor Toto Süper Lig'in 3. haftasında Çaykur Rizespor evinde Aytemiz Alanyaspor ile karşı karşıya geldi.
Lige ikide iki yaparak başlayan Aytemiz Alanyaspor, ilk puan kaybını Rize’de yaşadı. Çaykur Didi Stadı'nda ilk yarısı golsüz berabere sona eren karşılaşmanın 68. dakikasında Mustafa Pektemek, konuk ekibi öne geçiren golü kaydetti. Çaykur Rizespor’un yeni transferi Remy, 80. dakikada beraberliği getirdi. Mücadele de 1-1'lik eşitlikle sona erdi.
Bu sonuçla Çaykur Rizespor ligdeki ilk puanını alırken, Alanyaspor puanını 7 yaptı. Alanyaspor gelecek hafta Hatayspor ile karşılaşacak. Çaykur Rizespor ise BB Erzurumspor'a konuk olacak.
Stat: Çaykur Didi
Hakemler: Fırat Aydınus xxx, Aleks Taşçıoğlu xxx, Candaş Elbil xxx
Çaykur Rizespor: Gökhan xx, Moroziuk xxx, Selim xxx, Meriah xx, Melnjak xxx, Abdullah xx (Skoda dk. 75 xxx), Baiano xxx, Doğan xx (Yasin dk. 58 xx), Michalak xx (Samudio dk. 61 xxx), Boldrin xxx, Remy xxx (Tunay dk. 88 ?)
Yedekler: Tarık, Zafer, Talbi, Alberk, Nadir, Orhan
Teknik Direktör: Stjepan Tomas
Aytemiz Alanyaspor: Marafona xx, Fatih xx, Moubandje xxx, Caulker xx , Juanfran xxx, Siopis xxx (Tzavellas dk.85 ?), Ceyhun xxx (Salih dk. 63 xx ), Mustafa xxx (Davidson Pereira dk. 76 x), Efkan xxx (Bakasetas dk. 64 xx), Tayfur xxx, Babacar xx (Gamarra dk. 62 xx)
Yedekler: Ufuk, Ahmet, Efecan, Berkan, Onur
Teknik Sorumlu: Semih Tokatlı
Goller: Mustafa (dk. 64) (Aytemiz Alanyaspor), Remy (dk. 80) (Çaykur Rizespor)
Sarı kartlar: Baiano, Yasin (Çaykur Rizespor), Juanfran (Aytemiz Alanyaspor)
Maçta ilk gol geldi!
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