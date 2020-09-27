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ÖZET | Rizespor - Alanyaspor maç sonucu: 1-1

SPOR TOTO SÜPER LİG HABERLERİ  | 27.09.2020 16:18 | Son Güncelleme

Spor Toto Süper Lig'in 3. haftasındaki Rizespor - Alanyaspor maçı 1-1 sona erdi. Alanyaspor'un golü 69. dakikada Mustafa Pektemek'ten geldi. Çaykur Rizespor'un golünü ise Loic Remy kaydetti. Bu sonucun ardından Çaykur Rizespor ligdeki ilk puanını aldı. Alanyaspor ise 7 puana yükseldi. Süper Lig'in 4. haftasında Alanyaspor evinde Hatayspor'u konuk edecek, Rizespor ise BB Erzurumspor deplasmanına gidecek.

ÖZET | Rizespor - Alanyaspor maç sonucu: 1-1

Spor Toto Süper Lig'in 3. haftasında Çaykur Rizespor evinde Aytemiz Alanyaspor ile karşı karşıya geldi.

Lige ikide iki yaparak başlayan Aytemiz Alanyaspor, ilk puan kaybını Rize’de yaşadı. Çaykur Didi Stadı'nda ilk yarısı golsüz berabere sona eren karşılaşmanın 68. dakikasında Mustafa Pektemek, konuk ekibi öne geçiren golü kaydetti. Çaykur Rizespor’un yeni transferi Remy, 80. dakikada beraberliği getirdi. Mücadele de 1-1'lik eşitlikle sona erdi.

Bu sonuçla Çaykur Rizespor ligdeki ilk puanını alırken, Alanyaspor puanını 7 yaptı. Alanyaspor gelecek hafta Hatayspor ile karşılaşacak. Çaykur Rizespor ise BB Erzurumspor'a konuk olacak.

İLK YARIDAN DAKİKALAR

  1. dakikada ceza sahasının dışından Melnjak'ın şutunda top kale direğine yakın bir noktadan auta çıktı.
  2. dakikada Babacar'ın ceza sahası dışı sağ çaprazından çektiği sert şutun kaleye gitmesini savunma engelledi.
  3. dakikada ceza alanı dışında meşin yuvarlağı önünde bulan Ceyhun Gülselam'ın altıpas üzerinden yaptığı vuruşu kaleci Gökhan Akkan kurtardı.

İKİNCİ YARIDAN DAKİKALAR

  1. dakikada Tayfur’un ceza sahası içerisinden çektiği şut az farkla dışarı çıktı.
  2. dakikada orta sahadan aldığı topu ceza sahası içerisine kadar süren Boldrin’in sol ayağı ile çektiği şut kale direğine yakın noktadan dışarıya çıktı.
  3. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Baiano’nun çektiği şutu kaleci Marafona kurtardı.
  4. dakikada Babacar’ın ceza sahası içerisinden çektiği şut az farkla dışarıyla çıktı.
  5. dakikada sağ kanattan uzun taç kullanan Juanfran’ın topu savunmadan sekerek Mustafa ile buluştu. Mustafa’nın kaleye çektiği şut ağlara gitti. (0-1)
  6. dakikada sol kanattan atak geliştiren Samudio, pasını Boldrin’e verdi. Boldrin’in ceza sahası içerisinde sürdüğü topu karşılayan Remy meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. (1-1)
  7. dakikada Boldrin’in pasını karşılayan Tunay, kaleci ile karşı karşıya kaldı. Bu oyuncunun aşırtma vuruşunu önce kaleci Marafona müdahale etti ardından savunma tehlikeyi uzaklaştırdı.

ÇAYKUR RİZESPOR - AYTEMİZ ALANYASPOR

Stat: Çaykur Didi
Hakemler: Fırat Aydınus xxx, Aleks Taşçıoğlu xxx, Candaş Elbil xxx

Çaykur Rizespor: Gökhan xx, Moroziuk xxx, Selim xxx, Meriah xx, Melnjak xxx, Abdullah xx (Skoda dk. 75 xxx), Baiano xxx, Doğan xx (Yasin dk. 58 xx), Michalak xx (Samudio dk. 61 xxx), Boldrin xxx, Remy xxx (Tunay dk. 88 ?)
Yedekler: Tarık, Zafer, Talbi, Alberk, Nadir, Orhan
Teknik Direktör: Stjepan Tomas

Aytemiz Alanyaspor: Marafona xx, Fatih xx, Moubandje xxx, Caulker xx , Juanfran xxx, Siopis xxx (Tzavellas dk.85 ?), Ceyhun xxx (Salih dk. 63 xx ), Mustafa xxx (Davidson Pereira dk. 76 x), Efkan xxx (Bakasetas dk. 64 xx), Tayfur xxx, Babacar xx (Gamarra dk. 62 xx)
Yedekler: Ufuk, Ahmet, Efecan, Berkan, Onur
Teknik Sorumlu: Semih Tokatlı

Goller: Mustafa (dk. 64) (Aytemiz Alanyaspor), Remy (dk. 80) (Çaykur Rizespor)
Sarı kartlar: Baiano, Yasin (Çaykur Rizespor), Juanfran (Aytemiz Alanyaspor)

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