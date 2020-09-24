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ÖZET | Rosenborg - Alanyaspor: 1-0

AYTEMİZ ALANYASPOR HABERLERİ  | 24.09.2020 23:06 | Son Güncelleme

Ülkemizi Avrupa Ligi'nde temsil eden takımlardan Alanyaspor, 3. ön eleme turunda Norveç'in Rosenborg takımıyla karşılaştı. Alanyaspor, Rosenborg'a 1-0 yenilerek Avrupa'ya veda etti.

ÖZET | Rosenborg - Alanyaspor: 1-0

Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda temsilcimiz Alanyaspor, Rosenborg'a konuk oldu. Norveç ekibi maçı 1-0 kazanarak üst tura yükseldi. Rosenborg - Alanyaspor maç özeti ve maçın detayları haberimizde...

Karşılaşmadaki tek gol 60. dakikada Anders Konradsen'den geldi.

Norveç ekibinde maçtaki tek golün sahibi Konradsen, 67. dakikada 2. sarı karttan gördüğü kırmızı kart sonrası takımını sahada 10 kişi bıraktı.

Turu geçen Rosenborg Avrupa Ligi'nde bir üst eleme turunda Hollanda ekibi PSV ile karşılaşacak.

ROSENBORG - ALANYASPOR MAÇ ÖZETİ

  1. dakikada Rosenborg, kaleyi hafif sol çaprazdan gören noktadan serbest vuruş kazandı. Topun başına geçen Hedenstad'ın vuruşunda meşin yuvarlak barajdan döndü.

  2. dakikada sağ kanatta topla buluşan Efecan Karaca'nın arka direğe doğru yaptığı ortada Bareiro'dan önce Rosenborg defansı araya girerek tehlikeyi önledi.

  3. dakikada Juanfran ile başlayan atakta Bareiro'nun tek topuyla rakip ceza sahası içine giren Efecan Karaca'nın kaleye gönderdiği şut az farkla dışarı çıktı.

  4. dakikada Tzavellas'ın hatasıyla topla buluşan Zachariassen, ceza sahası içinde kaleci ile karşı karşıya kaldı. Alanyasporlu Caulker son anda araya girerek topu kornere gönderdi.

  • dakikada Bakasetas'ın rakip ceza sahası dışında çektiği şutta top Rosenborglu oyuncu Reginiussen'den döndü. Meşin yuvarlağı tekrar önünde bulan Bakasetas'ın şutunda bu kez top az farkla dışarı gitti.

  • dakikada Rosenborg, sağ kanattan serbest vuruş kazandı. Topun başına geçen Hedenstad'ın ortasında arka direkte Reginiussen'in vuruşunda kaleci Marafona gole izin vermedi.

  • dakikada ev sahibi ekip golü buldu. Holse'nin Alanyaspor ceza sahasına ortasında Fatih Aksoy'un uzaklaştırmak istediği top Konradsen'in önüne düştü. Bu futbolcunun vuruşunda top ağlarla buluştu: 1-0

  • dakikada Bakasetas'ın ceza sahası yayının gerisinden kullandığı serbest vuruşta, meşin yuvarlak direğin yanından dışarı gitti.

  • dakikada sağ kanattan gelişen atakta Onur Bulut'un ceza sahasına yaptığı ortaya Bareiro'nun kafa vuruşunda meşin yuvarlak direğin yanından auta çıktı.

    • Stat: Lerkendal

    Hakemler: Kristo Tohver, Silver Koiv, Sten Klaasen (Estonya)

    Rosenborg: Hansen, Hedenstad, Reginiussen, Eyjölfsson, Konate, Zachariassen, Skjelbred, Konradsen, Islamovic, Holse, Adegbenro

    Aytemiz Alanyaspor: Marafona, Juanfran, Tzavellas, Caulker, Moubandje, Fatih Aksoy, Salih Uçan, Davidson, Efecan Karaca, Bakasetas, Bareiro

    Sarı kart: Dk. 19 Reginiussen, Dk. 28 Zachariassen (Rosenborg)

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