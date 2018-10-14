ÖZET | Rusya 2 - 0 Türkiye (UEFA Uluslar Ligi)

A Milli Futbol Takımı'mız, UEFA Uluslar B Ligi 2. Grup'taki üçüncü maçında Rusya ile deplasmanda karşılaştı.
Gruptaki ilk maçında Rusya'ya kaybedip, İsveç'i mağlup eden milliler, üçüncü maçında konuk olduğu Rusya karşısında hiçbir varlık gösteremedi ve sahadan 2-0 mağlup ayrıldı.
Rusya'ya galibiyeti getiren golleri 20. dakikada Roman Neustadter ve 78. dakikada Denis Cheryshev kaydetti.
Türkiye bu sonuçla UEFA Uluslar A Ligi'ne çıkma şansını kaybetti.
Rusya bu sonuçta gruptaki puanını 7'ye yükseltti. Türkiye ise ikinci mağlubiyetini alarak 3 puanda kaldı.
Türkiye, bir sonraki maçında 17 kasımda İsveç'i konuk edecek. A Miilli Takım, eğer o maçı kaybederse Uluslar Ligi'nde C Grubu'na düşecek.
RUSYA - TÜRKİYE MAÇININ 11'LERİ
Rusya: Guilherme, Mario Fernandes, Neustadter, Dzhikiya, Kudryashov, Gazinsky, Zobnin, Kuzyaev, Ionov, Golovin, Dzyuba
Türkiye: Sinan Bolat, Zeki Çelik, Serdar Aziz, Çağlar, Hasan Ali, Mahmut Okay, Cengiz, Oğuzhan, Hakan Çalhanoğlu, Cenk Tosun
MAÇTAN DAKİKALAR
Dakika 17: Hızlı gelişen atakta Hakan Çalhanoğlu'nun sol kanattan ceza alanına gönderdiği ortasında Fedor Kudryashov topu uzaklaştırmayı başardı.
Dakika 17: Mario Fernandes'in sağ kanattan ceza alanına gönderdiği ortasına hareketlenen Artem Dzyuba'nın kafa vuruşunda Sinan Bolat topa hakim olmayı başardı.
Dakika 20: Rusya, Roman Neustadter'in golüyle maçta öne geçti. Sağ kanattan kazanılan korneri kullanan Aleksandr Golovin'in ceza alanına gönderdiği ortasında, arka direkte Georgi Dzhikia'nın topu göğsüyle düzelterek sol ayağıyla yaptığı vuruşta top sol kale direğinden geri geldi. Dönen topu önünde bulan Roman Neustadter'in kale ağzında yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu.
Dakika 33: Cengiz Ünder'in ceza sahası dışında hafif sağ çaprazdan sol ayağıyla uzak köşeye gönderdiği etkili şutunda Guilherme Marinato son anda topu kornere çeldi.
Dakika 36: Oğuzhan Özyakup'un pasıyla ceza alanında topu alan Mahmut Tekdemir'in şutunda, meşin yuvarlak kalenin üstünden auta çıktı.
Dakika 45: Okay Yokuşlu'nun ceza sahası dışından vuruşunda, meşin yuvarlak direğin üstünden auta gitti.
İkinci yarı
Dakika 56: Hızlı gelişen atakta Aleksei Ionov'un sağ kanattan ceza alanına gönderdiği ortasına hareketlenen Artem Dzyuba'nın kafa vuruşunda top kalenin üstünden auta çıktı.
Dakika 61: Mehmet Zeki Çelik'in sağ kanattan ceza alanına gönderdiği ortasında Roman Neustadter'den seken topu önünde bulan Cenk Tosun'un, topu düzelterek ceza yayından kaleye gönderdiği şutunda Guilherme Marinato topa hakim olmayı başardı.
Dakika 70: Mario Fernandes'in sağ kanattan ceza alanına gönderdiği ortasına yükselen Yuri Gazinsky'nin kafa vuruşunda Sinan Bolat topa hakim olmayı başardı.
Dakika 78: Rusya, Denis Cheryshev'in golüyle maçta farkı ikiye çıkarttı. Hızlı gelişen atakta Aleksandr Golovin'in sağ kanattan ceza alanına gönderdiği ortasına hareketlenen Denis Cheryshev'in topun gelişine yaptığı vuruşta meşin yuvarlak Sinan Bolat'ın solundan köşede ağlarla buluştu.
Stat: Fisht Olympic
Hakemler: Pawel Raczkowski xx, Michal Obukowicz xx, Radoslaw Siejka xx
Rusya: Guilherme Marinato xx, Roman Neustadter xx, Georgi Dzhikia xx, Mario Fernandes xx, Fedor Kudryashov xx, Aleksei Ionov xx (Ruslan Kambolov dk. 82 ?), Yuri Gazinsky xx, Daler Kuzyaev xx (Denis Cheryshev dk. 71 xx), Roman Zobnin xx, Aleksandr Golovin xx (Dmitri Poloz dk. 90+1 ?), Artem Dzyuba xx
Türkiye: Sinan Bolat x, Serdar Aziz x, Hasan Ali Kaldırım x (Ömer Bayram dk. 75 ?), Mehmet Zeki Çelik x, Çağlar Söyüncü x, Cengiz Ünder xx, Mahmut Tekdemir x (Berkay Özcan dk. 63 x), Oğuzhan Özyakup xx (Yunus Mallı dk. 84 ?), Okay Yokuşlu x, Hakan Çalhanoğlu x, Cenk Tosun x
Goller: Roman Neustadter (dk. 20), Denis Cheryshev (dk. 78) (Rusya)
Sarı kartlar: Golovin (Rusya), Hasan Ali, Cenk Tosun (Türkiye)
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