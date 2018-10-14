ÖZET | Rusya 2 - 0 Türkiye (UEFA Uluslar Ligi)

A Milli Futbol Takımı'mız, UEFA Uluslar B Ligi 2. Grup'taki üçüncü maçında Rusya ile deplasmanda karşılaştı.

Gruptaki ilk maçında Rusya'ya kaybedip, İsveç'i mağlup eden milliler, üçüncü maçında konuk olduğu Rusya karşısında hiçbir varlık gösteremedi ve sahadan 2-0 mağlup ayrıldı.

Rusya'ya galibiyeti getiren golleri 20. dakikada Roman Neustadter ve 78. dakikada Denis Cheryshev kaydetti.

Türkiye bu sonuçla UEFA Uluslar A Ligi'ne çıkma şansını kaybetti.

Rusya bu sonuçta gruptaki puanını 7'ye yükseltti. Türkiye ise ikinci mağlubiyetini alarak 3 puanda kaldı.

Türkiye, bir sonraki maçında 17 kasımda İsveç'i konuk edecek. A Miilli Takım, eğer o maçı kaybederse Uluslar Ligi'nde C Grubu'na düşecek.

RUSYA - TÜRKİYE MAÇININ 11'LERİ

Rusya: Guilherme, Mario Fernandes, Neustadter, Dzhikiya, Kudryashov, Gazinsky, Zobnin, Kuzyaev, Ionov, Golovin, Dzyuba

Türkiye: Sinan Bolat, Zeki Çelik, Serdar Aziz, Çağlar, Hasan Ali, Mahmut Okay, Cengiz, Oğuzhan, Hakan Çalhanoğlu, Cenk Tosun

MAÇTAN DAKİKALAR

Dakika 17: Hızlı gelişen atakta Hakan Çalhanoğlu'nun sol kanattan ceza alanına gönderdiği ortasında Fedor Kudryashov topu uzaklaştırmayı başardı.

Dakika 17: Mario Fernandes'in sağ kanattan ceza alanına gönderdiği ortasına hareketlenen Artem Dzyuba'nın kafa vuruşunda Sinan Bolat topa hakim olmayı başardı.

Dakika 20: Rusya, Roman Neustadter'in golüyle maçta öne geçti. Sağ kanattan kazanılan korneri kullanan Aleksandr Golovin'in ceza alanına gönderdiği ortasında, arka direkte Georgi Dzhikia'nın topu göğsüyle düzelterek sol ayağıyla yaptığı vuruşta top sol kale direğinden geri geldi. Dönen topu önünde bulan Roman Neustadter'in kale ağzında yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu.

Dakika 33: Cengiz Ünder'in ceza sahası dışında hafif sağ çaprazdan sol ayağıyla uzak köşeye gönderdiği etkili şutunda Guilherme Marinato son anda topu kornere çeldi.

Dakika 36: Oğuzhan Özyakup'un pasıyla ceza alanında topu alan Mahmut Tekdemir'in şutunda, meşin yuvarlak kalenin üstünden auta çıktı.

Dakika 45: Okay Yokuşlu'nun ceza sahası dışından vuruşunda, meşin yuvarlak direğin üstünden auta gitti.