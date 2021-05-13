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ÖZET | Sassuolo - Juventus maç sonucu: 1-3

13.05.2021 07:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cristiano Ronaldo, Juventus'ta 131. maçında 100. golünü attı. Ronaldo, 3 farklı takım ve milli takımda 100 gol atan ilk futbolcu olarak tarihe geçti.

ÖZET | Sassuolo - Juventus maç sonucu: 1-3

İtalya Ligi 36. haftasında Sassuolo ile Juventus karşı karşıya geldi. Deplasman ekibi Juventus karşılaşmadan 3-1 galip ayrıldı. Juventus'a golleri 28. dakikada Adrien Rabiot, 45'de Cristiano Ronaldo ve 66. dakikada Paulo Dybala kaydetti. Ev sahibinin tek golü ise 59. dakikada Giacomo Raspadori'den geldi.

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Mücadelede 90 dakika yer alan Cristiano Ronaldo, Juventus'ta 131. maçına çıktı. Mücadelenin 45. dakikasında ağları sarsan yıldız oyuncu, siyah-beyazlı forma ile 100. golünü attı. Ronaldo bu golle, 3 farklı takım ve milli takımda 100 gol atan ilk futbolcu olarak tarihe geçti.

KAYNAK: İHA
FOTOĞRAFLAR: İHA

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Anahtar Kelimeler:
Cristiano Ronaldo İtalya Juventus
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