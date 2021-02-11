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ÖZET | Sevilla - Barcelona maç sonucu: 2-0

11.02.2021 08:38 | Son Güncelleme:
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ÖZET | Sevilla - Barcelona maç sonucu: 2-0

Futbolda İspanya Kral Kupası yarı final ilk maçında Barcelona'yı 2-0 yenen Sevilla finale kalmak için önemli bir avantaj elde etti.

Kral Kupası'nda, Barcelona'yı 2-0 yenen Sevilla final için avantaj yakaladı. Ramon Sanchez Pizjuan Stadı'nda oynanan maçta Sevilla'ya galibiyeti getiren golleri Jules Kounde (Dk. 25) ve Ivan Rakitic (Dk. 85) attı. Yarı finalin rövanş maçı 3 Mart'ta Nou Camp Stadı'nda oynanacak.

Kral Kupası'nda diğer yarı final maçında Athletic Bilbao ve Levante 11 Şubat perşembe akşamı karşı karşıya gelecek. Öte yandan Barcelona'nın Arjantinli futbolcusu Lionel Messi, profesyonel futbol kariyerinin 900'üncü maçına çıktı.

Dünyanın en iyi futbolcularından biri olarak gösterilen 33 yaşındaki Messi, 17 yıllık profesyonel kariyeri süresince şimdiye kadar Barcelona ile 758, Arjantin Milli Takımı ile de 142 maçta forma giydi. Messi, Katalan takımında 651, milli formayla da 71 gole imza attı. Messi'nin en fazla gol attığı takım Sevilla olurken, Endülüs kulübüne karşı oynadığı 41 maçta 37 kez ağları havalandırdı.

Kariyerinde 6'şar kez Altın Ayakkabı ve Altın Top ödüllerini kazanan Messi, bu zamana kadar Barcelona ile birlikte 10 lig şampiyonluğu, 4 Şampiyonlar Ligi, 6 Kral Kupası, 3 FIFA Dünya Kulüpler Kupası, 3 Avrupa Süper Kupası ve 8 İspanya Süper Kupası kazandı.

KAYNAK: AA
FOTOĞRAF: AA

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