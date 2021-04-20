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ÖZET | Sivasspor 0-0 Beşiktaş

20.04.2021 20:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beşiktaş Süper Lig'in 36. haftasında Sivasspor'a konuk oldu. Siyah-beyazlılar, galip gelerek takipçilerinden Fenerbahçe'nin BAY geçtiği, Galatasaray'ın da Trabzonspor ile karşılaşacağı haftayı fırsata çevirmenin peşindeydi. Siyah-beyazlı takımın çok fazla varlık gösteremediği karşılaşma 0-0'lık eşitlikle tamamalandı.

ÖZET | Sivasspor 0-0 Beşiktaş

Süper Lig'de 36. hafta maçında Sivasspor ile Beşiktaş karşı karşıya geldi. Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda oynanan mücadele 0-0 sona erdi.

Son 6 haftada Fenerbahçe ile berabere kalan, Kasımpaşa'ya kaybeden, Erzurumspor'u yenen ancak Ankaragücü'nden 2-0 önde olmasına rağmen 2-2 berabere kalan Beşiktaş, Sivasspor deplasmanında da kritik bir kayıp yaşadı.

Beşiktaş'ta sahalara dönen Vincent Aboubakar ilk yarıda sakatlandı ve ikinci yarıda oyuna devam edemedi. Welinton ise gördüğü kartın ardından cezalı duruma düştü.

Bu beraberliğin ardından Beşiktaş puanını 72 yaptı. Sivasspor 51 puana ulaştı.

Süper Lig'de cumartesi günü Beşiktaş kümede kalma hesapları yapan Kayserispor'u ağırlayacak. Sivasspor da kümede kalma mücadelesi veren Denizlispor'a konuk olacak.

PUAN DURUMU

(72) Beşiktaş (34 Maç)
(69) Fenerbahçe (34 Maç)
(65) Galatasaray (33 Maç)
(59) Trabzonspor (34 Maç)

İLK YARIDA BEŞİKTAŞ ETKİSİZ KALDI

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Sivasspor, Beşiktaş ağırladığı maça daha önde baskıyla başladı. Beşiktaş maçın ilk yarısında topa daha fazla sahip olmasına rağmen pozisyon üretmekte zorlandı. Sakatlığının ardından yeniden sahalara dönen Vincent Aboubakar, Sivasspor deplasmanında eski görüntüsünden uzak kaldı.

Maçta ev sahibi Sivasspor zaman zaman ilk yarıda Beşiktaş kalesine etkili ataklarla geldi ancak sonuca ulaşamadı. İlk yarıda ilk şutunu 40. dakikada Cyle Larin ile çeken Beşiktaş, başka şut çekemedi. İlk yarının sonlarına doğru ise Vincent Aboubakar sakatlandı ama devre bitene kadar oyunda kaldı.

SİVASSPOR PENALTI BEKLEDİ

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Mücadelenin ilk yarısında Sivassporlu Ertuğrul Yeşilyurt maçın 22. dakikasında top ceza sahasına göndermek isterken, Domagoj Vida araya girmek istedi. Sivassporlu futbolcular, Vida'nın topa elle müdahale ettiğini belirttiler. Ancak hakem Fırat Aydınus pozisyonda penaltı olmadığını belirterek oyunu devam ettirdi. Sivasspor ilk yarının son anlarında Max Gredel ile yakaladığı net fırsatta sonuç alamadı.

CYLE LARIN FORVETE GEÇTİ

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Beşiktaş ikinci yarıya başlarken, Vincent Aboubakar sahaya çıkmadı. Sakatlanan Aboubakar yerini Kevin N'Koudou'ya bıraktı. Vincent Aboubakar'ın ardından Cyle Larin ileri uca geçti. Maça mutlak galibiyet parolasıyla çıkan Beşiktaş, Sivasspor deplasmanında ikinci yarıda da pozisyon bulmakta zorlandı.

PENALTI BEKLENTİSİ, ROSIER KAÇIRDI

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Maçın 52. dakikasında Beşiktaşlı futbolcu Dorukhan Toköz, Sivasspor ceza sahasında yerde kaldı ve penaltı. Hakem Fırat Aydınus oyunu devam ettirdi. Pozisyonun devamında Valentin Rosier kaleciyle karşı karşıya kaldı ama şutunda top direğin üstünden dışarı gitti.

SİVASSPOR'UN BÜYÜK TEHLİKESİ

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Sivasspor ikinci yarıda en net gol pozisyonu Erdoğan Yeşilyurt'la yakaladı. Karşılaşmanın 57. dakikasında hızlı gelişen Sivasspor atağında sağ kanatta topla buluşan Erdoğan, N'Sakala'dan sıyrıldı. Ceza sahasına sokulup dar açıdan uzak köşeye doğru sert bir vuruş yaptı. Top kaleye paralel gitti. Erdoğan Yeşilyurt pozisyonun ardından büyük üzüntü yaşadı.

SERGEN YALÇIN'DAN MÜDAHALE

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Beşiktaş ikinci yarıda istediği pozisyonları bulamayınca, Sergen Yalçın değişikliğe gitti. Rachid Ghezzal ile Dorukhan Toköz 69. dakikada oyundan çıkarken, Adem Ljajic ile Gökhan Töre kalan bölümde şans buldu.

IŞIKLARIN BİR BÖLÜMÜ GİTTİ

Karşılaşmanın 78. dakikasında stat ışıklarının bir kısmı söndüğü için Fırat Aydınus oyunu durdu. Kalecileri yanına çağıran Fırat Aydınus, "Topu görüyor musunuz? Böyle devam edebilirseniz, oyunu devam ettireceğim." dedi. Kalecilerden 'Devam edebiliriz' yanıtı alan Aydınus oyunu sürdürdü.

MENSAH GİRDİ AMA BEŞİKTAŞ SONUCA ULAŞAMADI

Karşılaşmanın uzatma bölümünde Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, arka adalesinde problem olan Cyle Larin'i oyundan alırken, Bernard Mensah'ı sahaya sürdü. Oyunun son bölümünde golü bulmak isteyen Beşiktaş istediği sonuca ulaşamadı ve Sivasspor deplasmanında puan kaybı yaşadı.

MAÇTAN DAKİKALAR

Süper Lig'in 36'ncı haftasında Demir Grup Sivasspor, sahasında konuk ettiği lider Beşiktaş ile 0-0 berabere kaldı. Bu sonuçla Beşiktaş puanını 72'ye çıkarırken Sivasspor'un puanı ise 51 oldu. Şampiyonluk mücadelesi veren Beşiktaş evindeki Ankaragücü maçından sonra çok kritik 2 puan daha kaybetti. Sivasspor'un yenilmezlik serisi ise 13 maça çıktı.

Karşılaşmaya Demir Grup Sivasspor başladı.

8'inci dakikada Robin'in pasında soldan Gradel ceza alanına girdi, pasını çıkardı, Yatabare'den önce araya giren Vida tehlikeyi uzaklaştırdı.

10'uncu dakikada soldan bu kez Robin ceza alanına girdi, içeriye çevirdiği topa Fayçal istediği gibi vuramadı, açılan topu önünde bulan Erdoğan düzeltip vurdu, meşin yuvarlak üstten auta gitti.

39'uncu dakikada ceza sahası dışından kazanılan serbest vuruşu kullanan Rachid Ghezzal'ın ceza alanına gönderdiği ortasında top kaleci Ali Şaşal'da kaldı.

45'inci dakikada sağ kanattan Robin Yalçın'ın ortasında Gradel ceza alanında boş durumda kafa vuruşunu yaptı, top yandan auta gitti.

İlk yarı 0-0 tamamlandı.

47'nci dakikada sağ çaprazdan ceza alanı dışından Welinton'un sert ve düzgün vuruşunda top kaleci Ali Şaşal'da kaldı.

50'nci dakikada ceza alanı dışından kazanılan serbest vuruşu Gradel kullandı. Barajın üzerinden kaldırdığı top üstten auta gitti.

53'üncü dakikada Atiba'nın pasında Ghezzal topla buluştu, sağdan hareketlenen uygun durumdaki Rosier'e aktardı. Onun şutunda top üstten auta gitti.

58'inci dakikada sağdan Erdoğan hareketlendi, ceza alanına girerken N'Sakala'dan sıyrıldı, uygun durumda orta şut karışımı vuruşunda top kaleye paralel giderek taca çıktı.

69'uncu dakikada sağ kanattan kazanılan serbest vuruşu Fayçal kullandı. Ceza alanına kavisli gönderdiği topa arka direkte iyi yükselen Camara'nın kafa vuruşunda top üstten auta gitti.

76'ncı dakikada stat ışıklarının bir bölümü sönünce hakem Fırat Aydınus oyunu durdurdu. 5 dakikalık bir aranın ardından stat ışıkları normale döndü. Her iki kaleciden de görüş mesafesiyle ilgili onay alan Aydınus, oyunun devamına karar verdi.

82'nci dakikada sol çaprazdan kazanılan serbest vuruşu Ljajic kullandı, doğrudan kaleye yönelen topu Atiba'dan önce kaleci Ali Şaşal kontrol etti.

87'nci dakikada soldan N'Koudou'nun pasında Larin topu önünde buldu, kaleci ile karşı karşıya pozisyonda son anda Caner ayak koyarak iyi bir vuruş yapmasına izin vermedi. Yerden gelen topu kaleci Ali Şaşal kontrol etti.

90'ıncı dakikada soldan iyi hareketlenen Erdoğan topla birlikte ceza alanına girdi, yerden çıkardığı topa Kayode'den önce Welinton dokundu ve taca gönderdi.

90+4'üncü dakikada N'Koudou soldan 3 rakibinden sıyrılıp ceza alanına girdi, içeriye çevirdiği topa kimse dokunamadı.

90+9'uncu dakikada soldan Gökhan'n ceza alanına gönderdiği topa Vida müsait durumda vurdu, meşin yuvarlak üstten auta gitti. Sonrasında yardımcı hakem ofsayt bayrağını kaldırdı.

Karşılaşma 0-0 sonuçlandı.

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Anahtar Kelimeler:
Beşiktaş Futbol Kulübü Sivasspor
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