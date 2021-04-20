ÖZET | Sivasspor 0-0 Beşiktaş

Sivasspor, Beşiktaş ağırladığı maça daha önde baskıyla başladı. Beşiktaş maçın ilk yarısında topa daha fazla sahip olmasına rağmen pozisyon üretmekte zorlandı. Sakatlığının ardından yeniden sahalara dönen Vincent Aboubakar, Sivasspor deplasmanında eski görüntüsünden uzak kaldı.

Bu beraberliğin ardından Beşiktaş puanını 72 yaptı. Sivasspor 51 puana ulaştı.

Beşiktaş'ta sahalara dönen Vincent Aboubakar ilk yarıda sakatlandı ve ikinci yarıda oyuna devam edemedi. Welinton ise gördüğü kartın ardından cezalı duruma düştü.

Son 6 haftada Fenerbahçe ile berabere kalan, Kasımpaşa'ya kaybeden, Erzurumspor'u yenen ancak Ankaragücü'nden 2-0 önde olmasına rağmen 2-2 berabere kalan Beşiktaş, Sivasspor deplasmanında da kritik bir kayıp yaşadı.

Mücadelenin ilk yarısında Sivassporlu Ertuğrul Yeşilyurt maçın 22. dakikasında top ceza sahasına göndermek isterken, Domagoj Vida araya girmek istedi. Sivassporlu futbolcular, Vida'nın topa elle müdahale ettiğini belirttiler. Ancak hakem Fırat Aydınus pozisyonda penaltı olmadığını belirterek oyunu devam ettirdi. Sivasspor ilk yarının son anlarında Max Gredel ile yakaladığı net fırsatta sonuç alamadı.

Maçta ev sahibi Sivasspor zaman zaman ilk yarıda Beşiktaş kalesine etkili ataklarla geldi ancak sonuca ulaşamadı. İlk yarıda ilk şutunu 40. dakikada Cyle Larin ile çeken Beşiktaş, başka şut çekemedi. İlk yarının sonlarına doğru ise Vincent Aboubakar sakatlandı ama devre bitene kadar oyunda kaldı.

Karşılaşmanın 78. dakikasında stat ışıklarının bir kısmı söndüğü için Fırat Aydınus oyunu durdu. Kalecileri yanına çağıran Fırat Aydınus, "Topu görüyor musunuz? Böyle devam edebilirseniz, oyunu devam ettireceğim." dedi. Kalecilerden 'Devam edebiliriz' yanıtı alan Aydınus oyunu sürdürdü.

Beşiktaş ikinci yarıda istediği pozisyonları bulamayınca, Sergen Yalçın değişikliğe gitti. Rachid Ghezzal ile Dorukhan Toköz 69. dakikada oyundan çıkarken, Adem Ljajic ile Gökhan Töre kalan bölümde şans buldu.

Sivasspor ikinci yarıda en net gol pozisyonu Erdoğan Yeşilyurt'la yakaladı. Karşılaşmanın 57. dakikasında hızlı gelişen Sivasspor atağında sağ kanatta topla buluşan Erdoğan, N'Sakala'dan sıyrıldı. Ceza sahasına sokulup dar açıdan uzak köşeye doğru sert bir vuruş yaptı. Top kaleye paralel gitti. Erdoğan Yeşilyurt pozisyonun ardından büyük üzüntü yaşadı.

Maçın 52. dakikasında Beşiktaşlı futbolcu Dorukhan Toköz, Sivasspor ceza sahasında yerde kaldı ve penaltı. Hakem Fırat Aydınus oyunu devam ettirdi. Pozisyonun devamında Valentin Rosier kaleciyle karşı karşıya kaldı ama şutunda top direğin üstünden dışarı gitti.

MENSAH GİRDİ AMA BEŞİKTAŞ SONUCA ULAŞAMADI

Karşılaşmanın uzatma bölümünde Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, arka adalesinde problem olan Cyle Larin'i oyundan alırken, Bernard Mensah'ı sahaya sürdü. Oyunun son bölümünde golü bulmak isteyen Beşiktaş istediği sonuca ulaşamadı ve Sivasspor deplasmanında puan kaybı yaşadı.

MAÇTAN DAKİKALAR

Süper Lig'in 36'ncı haftasında Demir Grup Sivasspor, sahasında konuk ettiği lider Beşiktaş ile 0-0 berabere kaldı. Bu sonuçla Beşiktaş puanını 72'ye çıkarırken Sivasspor'un puanı ise 51 oldu. Şampiyonluk mücadelesi veren Beşiktaş evindeki Ankaragücü maçından sonra çok kritik 2 puan daha kaybetti. Sivasspor'un yenilmezlik serisi ise 13 maça çıktı.

Karşılaşmaya Demir Grup Sivasspor başladı.

8'inci dakikada Robin'in pasında soldan Gradel ceza alanına girdi, pasını çıkardı, Yatabare'den önce araya giren Vida tehlikeyi uzaklaştırdı.

10'uncu dakikada soldan bu kez Robin ceza alanına girdi, içeriye çevirdiği topa Fayçal istediği gibi vuramadı, açılan topu önünde bulan Erdoğan düzeltip vurdu, meşin yuvarlak üstten auta gitti.