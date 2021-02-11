ÖZET | Sivasspor 0-1 Antalyaspor

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final mücadelesinde Antalyaspor, deplasmanda Sivasspor ile karşılaştı.
Sivas 4 Eylül Stadı'nda oynanan mücadeleyi Antalyaspor, 62. dakikada Fredy'nin penaltıdan attığı golle 1-0 kazandı ve yarı finale yükseldi.
Antalyaspor, yarı finalde, Galatasaray'ı çeyrek finalde eleyen Alanyaspor ile Akdeniz derbisinde karşı karşıya gelecek.
18' Ahmet Oğuz'un sağ kanattan ortasında defanstan seken top ceza alanı içinde Fajr'ın önünde kaldı. Fajr'ın sert vuruşunda meşin yuvarlak kale direğinin yanından auta çıktı.
37' Gradel'in sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta, ceza alanı içinde Camara'nın kafa vuruşu sonrası kaleci Boffin son anda topu kornere çeldi.
49' Doğukan Sinik'in sağ kanattan ortasında defansın uzaklaştırmak istediği top, ceza alanı içinde Fredy'nin önünde kaldı. Fredy'in vuruşunda meşin yuvarlak kale direğinin üzerinden auta çıktı.
56' Kudryashov'un uzun pasında Gradel'den seken top ceza alanı içinde Bünyamin Balcı'nın önünde kaldı. Bu oyuncunun vuruşunda boş kaleye giden topu Camara son anda çizgiden çıkardı.
61' Konuk ekip penaltı kazandı. Amilton'un pasıyla ceza sahasında topla buluşan Orgill, Ahmet Oğuz'un müdahalesiyle yerde kaldı ve hakem Tugay Kaan Numanoğlu penaltı noktasını gösterdi.
62' Kullanılan penaltı atışında Fredy topu ağlara gönderdi: 0-1.
77' Sağ kanattan Fajr'ın kullandığı köşe vuruşunda, Camara'nın kafa şutu sonrası top direkten döndü.
Stat: Yeni 4 Eylül
Hakemler: Tugay Kaan Numanoğlu, Abdullah Bora Özkara, Osman Gökhan Bilir
Demir Grup Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Ahmet Oğuz, Robin Yalçın, Camara, Uğur Çiftçi, Fajr, Cofie (Dk. 75 Boyd), Kerem Atakan Kesgin (Dk. 65 Felix), Erdoğan Yeşilyurt (Dk. 75 Kone), Gradel, Yatabare
Fraport TAV Antalyaspor: Boffin, Bünyamin Balcı, Naldo (Dk. 78 Ersan Adem Gülüm), Kudryashov, Eren Albayrak, Doğukan Sinik (Dk. 90 Sidney Sam), Nuri Şahin, Amilton (Dk. 78 Serdar Gürler), Fredy (Dk. 66 Hakan Özmert), Gökdeniz Bayrakdar, Orgill (Dk. 66 Podolski)
Gol: Dk. 62 Fredy (Penaltıdan) (Fraport TAV Antalyaspor)
Sarı kart: Dk. 19 Kerem Atakan Kesgin (Demir Grup Sivasspor) Dk. 90 Ersan Adem Gülüm, Dk. 90 Boffin (Fraport TAV Antalyaspor)
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